La Premier debatirá si elimina el VAR la próxima temporada

Los clubes de la Premier League votarán en su asamblea general anual el próximo mes sobre una propuesta para abolir el sistema de videoarbitraje (VAR) a partir del inicio de la próxima temporada, según ha informado este miércoles el periodista David Ornstein.

?? EXCLUSIVE: Premier League clubs to vote on proposal to scrap VAR from next season. Resolution formally submitted by Wolves to abolish system + will be on agenda at June 6 AGM. Any rule change needs 2/3s majority (14 of 20 members) to pass @TheAthleticFChttps://t.co/QXK5ZgP0Ht