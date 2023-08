Somalia despide a la presidenta de la Federación de Atletismo tras enchufar a su sobrina

El Ministerio de Deportes Somalia despidió hoy a la presidenta de la Federación de Atletismo Somalí, Khadijo Aden Dahir, por "nepotismo", después de permitir que una persona sin experiencia deportiva corriese en una competición internacional en Chengdu (China).

"(Dahir) ha cometido actos de abuso de poder, nepotismo y difamación del nombre de la nación en el ámbito internacional", dijo el ministro de Deportes de Somalia, Mohamed Barre Mohamud, a través de un comunicado, después de que una mujer identificada como Nasro Abukar Ali tardase este martes el doble que el resto de las corredoras en completar una carrera de 100 metros en los Juegos Mundiales Universitarios en China.

"(Ali) no es una deportista ni es corredora", añadió Mohamud en el documento, emitido a última hora de este miércoles.

The Ministry of Youth and Sports should step down. It's disheartening to witness such an incompetent government. How could they select an untrained girl to represent Somalia in running? It's truly shocking and reflects poorly on our country internationally. pic.twitter.com/vMkBUA5JSL