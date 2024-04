Siro López deja claro si prefiere en el Real Madrid a Mbappé o Xabi Alonso: "El futuro pasa por él"

Xabi Alonso hizo historia este domingo al proclamarse campeón de la Bundesliga con el Bayer Leverkusen, y lo consigue cinco jornadas antes del final. El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso se coronó este domingo como campeón alemán al derrotar al Werder Bremen por 5-0 y acumular una ventaja inalcanzable sobre sus perseguidores más cercanos, el Bayern Múnich y el Vfb Stuttgart.

Los goles del Leverkusen los marcaron Victor Boniface, de penalti en el minuto 25, Granit Xhaka, en el minuto 60, y Florian Wirtz, en el 68, 83 y el 90 para el primer título de la Bundesliga del club de las aspirinas, que rompe una serie de 11 ensaladeras seguidas para el Bayern.

El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso hace historia y conquista su primera BundesligaEFE





Un Bayer histórico con Xabi Alonso

Es la primera vez en la historia del Bayer Leverkusen que gana la Bundesliga y es el primer título del equipo en los últimos 31 años. Pero además, el equipo ha sido campeón con una temporada espectacular en la que lleva 43 partidos sin perder y jugando un fútbol que es de los mejores de todas las grandes ligas europeas. En 29 partidos de Liga, el equipo ha obtenido 25 victorias y cuatro empates, con cero derrotas. Además, ha marcado 74 goles y solo ha encajado 19.

Los de Xabi Alonso, una vez que han conseguido este primer título, pueden centrarse ahora en cerrar el pase a las semifinales de la Europa League, tras el 2-0 del partido de ida ante el West Ham.

Y el tercer título por el que peleará el Bayer será la Copa alemana. El equipo de Xabi Alonso jugará la final el sábado 25 de mayo a las 20:00 horas ante el Kaiserslauten.

Xabi Alonso celebra la conquista de la BundesligaEFE





Este gran temporada de Xabi ha hecho que sonara para cambiar de banquillo y fichar por varios equipos grandes europeos. Antes de la renovación de Carlo Ancelotti por el Real Madrid, sonó para el club blanco; tras el anuncio de Jurgen Klopp de que a final de temporada dejaría el Liverpool, también se habló de él como posible sustituto. Estos dos equipos podrían estar en la agenda de Xabi Alonso porque hay que recordar que fueron los dos grandes clubes donde jugó el donostiarra en su etapa como futbolista. A pesar de todos estos rumores, el Bayer Leverkusen hizo oficial la renovación de Xabi Alonso para una temporada más, con lo que el próximo año estará en el banquillo alemán para defender el título de la Bundesliga y jugar la Champions League.

Siro López, muy claro con el futuro de Xabi Alonso

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En el Tertulión de los domingos de Tiempo de Juego hablamos del gran trabajo de Xabi Alonso en el Bayer, destacando la gran racha de resultados. Siro López reconoció que ve al ex futblista del Real Madrid como el gran futuro del equipo blanco: “Si me dicen ¿A quién quieres fichar, a Mbappé o Alonso?; elijo a Alonso. No me cae mal Ancelotti, creo que el Madrid está jugando mejor que cualquier otro año con Ancelotti, pero tengo miedo a perder la posibilidad de que llegue Xabi Alonso. El futuro del Real Madrid pasa por Xabi Alonso”.

Santi Cañizares habló también del futuro de Xabi y, en la misma línea que Siro, le ve en algún momento en el banquillo del Santiago Bernabéu: “El haber renovado una temporada con el Bayer Leverkusen me invita a pensar que su futuro está en el Real Madrid”.

ESCUCHA LAS PALABRAS DE SIRO LÓPEZ SOBRE XABI ALONSO.





Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).