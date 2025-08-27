Sinner despacha rápido a Kopriva en un pésimo día para el tenis español

El tenista italiano Jannik Sinner comenzó de forma arrolladora la defensa de su título del Abierto de los Estados Unidos, último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura, cediendo sólo cuatro juegos ante el checo Vit Kopriva (6-1, 6-1 y 6-2), mientras que los españoles Roberto Bautista y Pedro Martínez cayeron eliminados ante el británico Jacob Fearnley (7-5, 6-2, 5-7 y 6-4) y el suizo Leandro Riedi (6-4, 6-2 y 6-3), 435 del ranking, respectivamente.

El número uno del mundo no dio atisbos del virus que le atacó en el Masters 1000 de Cincinnati y que le obligó a retirarse en la final ante el español Carlos Alcaraz cuando iba 5-0 abajo en el primer parcial y cogió ritmo con una autoritaria victoria donde apenas dejó resquicios, aunque no terminó de estar del todo fino en su tenis. De todos modos, el jugador de San Candido demostró que se encuentra muy a gusto en este tipo de superficie y apenas invirtió algo más de hora y media para deshacerse de su primer rival.

Ahora, Sinner tendrá un segundo duelo aparentemente más duro ya que se medirá al australiano Alexei Popyrin, 36 del mundo y peligroso en pista rápida como demuestra su título del Masters 1000 de Canadá en 2024. El oceánico batió al finlandés Emil Ruusuvuori en tres sets (6-3, 6-4 y 7-6) y firmando 19 saques directos.

EFE Pedro Martínez golpea la bola en su partido con el suizo Riedi.

Por otro lado, en cuanto a la 'Armada', la tercera jornada en Nueva York no empezó del mejor modo posible ya que el valenciano Pedro Martínez no pudo superar su estreno ante el suizo Leandro Riedi, 435 del mundo y que se impuso de forma clara por 6-4, 6-2 y 6-3. En el horario nocturno tampoco tuvo fortuna el castellonense Roberto Bautista, eliminado por el escocés Jacob Fearnley en un disputado partido decidido en cuatro sets (7-5, 6-2, 5-7 y 6-4) tras casi tres horas y media de tenis.

Además, en el cuadro femenino, una de las favoritas, la polaca Iga Swiatek, campeona de Wimbledon y de este US Open en 2022, avanzó a la segunda ronda tras derrotar sin problemas a la colombiana Emiliana Arango por 6-1 y 6-2. La española Jessica Bouzas quedó eliminada en primera ronda a manos de la croata Donna Vekic, que le remontó el set inicial. Vekic, número 49 del mundo, venció a Bouzas (número 40) por 3-6, 7-5 y 6-3 en 2 horas y 6 minutos de partido.