La sincera respuesta de Szczesny sobre su adicción al tabaco: "No puedo ganarle"

El portero del FC Barcelona, Wojciech Szczesny, concedió una entrevista a la cadena ESPN en la previa a la final de Copa de este sábado ante el Real Madrid. El polaco trató varios temas de su carrera deportiva, como la vuelta al fútbol tras su retirada, su gran rendimiento en el conjunto de Flick y su problema de adicción que ha chocado a todo el mundo.

"Veremos si es una de las mejores historias futbolísticas jamás presentadas. Es interesante. Puede convertirse en una de las mejores. Ya veremos cuando hablemos a finales de mayo", indicó Szczesny, que anunció su retirada tras la Eurocopa de 2024 y se mudo a Marbella para jugar al golf y vivir una nueva vida en España. pero la llamada de los blaugranas cambió su decisión.

Además, el ex de la Juventus aseguró que "estamos en la parte final de la temporada y seguimos en todas las competiciones. No pienso perder ningún partido. Queremos traernos todos los trofeos a casa. Ahora es la parte emocionante de la temporada, cuando empiezo a sentirlo".

"Observaba al Barcelona y pensaba: ¿este equipo podrá hacer algo especial esta temporada? Sí. ¿Podré perdonarme si digo que no y hacen algo grande? No. Si viera a este Barcelona desde mi sofá en Marbella, sabiendo que podría formar parte de él, no me lo perdonaría", indicó Szczesny, que tardó 14 partidos en quitarle la titularidad a Iñaki Peña.

EFE Szczesny celebra un gol del Barcelona

"El Barcelona es un equipo completamente diferente a todos los de Europa, en este momento. Juega de forma muy extrema. Es un juego de alto riesgo y alta recompensa. Nunca he jugado en un equipo así. ¿Puedo adaptarme? Es un proceso. Cuando te arriesgas y juegas por detrás de la línea alta, te vas a equivocar. No hay forma de evitar errores. Y, curiosamente, ocurrió en el tercer partido y me expulsaron, pero lo acepté", explicó el guardameta.

sobre su adicción

El polaco también quiso recalcar su problema con la adicción al tabaco. Además de hablar sobre el cántico de la afición "Szczesny fumador".

"Hay cosas en mi carrera que es mejor no imitar. En algunos aspectos, fallo en ser un buen ejemplo, pero intento ser la mejor versión de mí mismo, e intento dar el ejemplo correcto a mis compañeros y a los niños que nos ven... Pero en cuanto al tema de fumar, por favor, no me sigan y no lo hagan. He perdido esa batalla. Cuando era muy joven, creé un hábito que es muy negativo para mí, y lo sé. Simplemente no puedo ganarle. Así que, para cualquiera que esté viendo: No hagan lo que yo hice", aseguró sobre los aficionados del Barcelona por los cigarros en unas declaraciones que produce el diario 'Sport'.

Además, Szczesny recalcó que, "No soy un político. Tal vez sea por eso. Sólo soy un portero. Tengo que atrapar un balón y patearlo. Es mucho, mucho más fácil mantenerte coherente con tus entrevistas anteriores si eres honesto, nunca mientes y simplemente eres abierto. Si me haces una pregunta, te respondo lo más honestamente posible. Hay cosas de las que preferiría no hablar. El tema que mencionamos, preferiría no hablar de él".