Simeone, al ser preguntado por si el Atlético debe aspirar a algo más que ser cuartos: "Interesante"

A un paso de sellar matemáticamente la clasificación para la Liga de Campeones, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, consideró este martes como "una pregunta interesante para otro momento, y no faltando poco para el final", la cuestión sobre si el club debe replantearse su objetivo y aspirar a más que el pase a la 'Champions' cada temporada.



"Como siempre vivo de lo que va a pasar hoy, posiblemente si me la vuelves a repetir podemos charlar un poco más profundo de algo que entiendo como una pregunta interesante, seguro que sí", contestó Simeone, que se ha clasificado para la 'Champions' en cada uno de sus once cursos completos al frente del Atlético y está a punto de hacerlo esta campaña por duodécimo año. Le quedan dos puntos para ratificarlo matemáticamente.





Simeone, muy centrado en el Getafe

Este miércoles aguarda el Getafe en el Coliseum. "Un partido duro, con un rival que siempre ha competido muy bien, con las características de su entrenador, que siempre cuesta, con un equipo que ha evolucionado ofensivamente sobre todo", analizó Simeone, elogiado este martes por su homólogo en el banquillo del conjunto azulón, José Bordalás.



"De parte de los pares cualquier tipo de opinión siempre tiene un valor para nosotros más importante porque saben y relacionan con su trabajo lo que les pasa a los demás. En este caso, Bordalás ha vuelto al Getafe y ha hecho un trabajo extraordinario esta temporada. El equipo ha crecido ofensivamente, con mucho más peso en el ataque, y está terminando una temporada a la altura como siempre ha competido, pero con muchas más variantes de los anteriores años", expresó el entrenador del Atlético.



Después de esquivar hablar de si llegará el momento de más minutos para Arthur Vermeeren en este tramo final de curso, tras jugar tan solo tres encuentros desde su fichaje en el pasado mercado de invierno ("entiendo la pregunta, pero a mí lo único que me importa es el partido del Getafe e intentar hacerlo lo mejor que creemos", dijo), Simeone apuntó que ve a Álvaro Morata con la "misma ilusión y entusiasmo de siempre".

Álvaro Morata durante un partido con el Atlético de Madrid.EFE



"Los delanteros, como cualquier futbolista, pasan por etapas mejores o no, y necesitamos al mejor Morata. Ojalá que en este final de temporada lo podamos tener", añadió Simeone, que está pendiente de la recuperación de sus futbolistas tras el choque del domingo contra el Celta, con "una victoria importante", para armar su alineación para la visita a Getafe.



"Necesitamos seguir en la misma línea de trabajo y veremos ahora cómo entrenan. Tenemos todavía hasta mañana a las diez de la noche. Es bastante tiempo para pensar y elegir aquellos que entendemos que vayan a competir como el partido lo pide", advirtió.