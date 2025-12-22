Los silbidos del Bernabéu hacia Vinicius y el gesto de Lamine Yamal en Villarreal, en El Tertulión de Tiempo de Juego

El Bernabéu castiga a Vinicius, y la victoria del Real Madrid ante el Sevilla no deja buen sabor de boca. Lamine Yamal, protagonista ante un Villarreal que se quedó con diez, donde el joven futbolista dejó un polémico gesto. Preocupa el estado de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

La última jornada en Primera División del año 2025 nos dejó su correspondiente 'Tertulión' en Tiempo de Juego, con la conducción habitual de Juanma Castaño, en el que se debatieron varios asuntos.

La victoria del Real Madrid de este sábado frente al Sevilla no pareció dejar, ni mucho menos, una imagen mejor del equipo de Xabi Alonso de lo visto en los últimos partidos, en los que se ha cuestionado al técnico tolosarra.

Otra vez, Vinicius en el punto de mira tras los pitos de parte del público del Bernabéu. La noticia es que Xabi Alonso seguirá dirigiendo al club blanco en 2026 y la Supercopa de España será el título que le juzgue, seguramente de forma definitiva.

Por otro lado, están los triunfos del Barcelona y del Atlético de Madrid, ante Villarreal y Girona respectivamente. El Barcelona es campeón de invierno, como lo fue el Atlético la temporada pasada. Es un título honorífico sin validez alguna pero que, en este caso, es claro síntoma de la tendencia al alza del equipo de Hansi Flick que, desde El Clásico a esta parte está imparable.

Se habló del gesto polémico de Lamine Yamal y de la dura entrada de Renato Veiga a la estrella del equipo azulgrana.

También se habló del triunfo de los de Simeone frente al Girona, en el que, de nuevo, el mal estado de forma de la estrella del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, volvió a dejar con cierta preocupación a la parroquia rojiblanca.

De estos y otros asuntos se discutió en El Tertulión de Tiempo de Juego, con la participación de Manolo Lama, Miguel Rico, Santi Cañizares, Siro López, Isaac Fouto, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Joseba Larrañaga y Gonzalo Miró.