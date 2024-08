La siguiente rival de Imane Khelif se ve preparada: "Si es un hombre será una gran victoria para mí"

Los Juegos Olímpicos de París 2024 se vieron envueltos este pasado jueves en una polémica sobre el boxeo femenino. Se trata del caso de la argelina Imane Khelif, qué derrotó en tan solo 46 segundos a la italiana Angela Carini, quien se retiró tras el primer golpe recibido.

Respecto a Imane Khlelif, desde ese momento se ha cuestionado en gran medida su condición genético y sus niveles altos de testosterona. De hecho, la argelina no pudo participar en el Mundial de 2023 -al igual que la taiwanesa Yu-Ting- por tener cromosomas XY, los de los hombres, en lugar de dos cromosomas X, como tienen las mujeres.

La histórica periodista Paloma del Río da una explicación clara y contundente sobre el criterio que el COI debería utilizar para evitar polémicas de género en el deporte

La polémica se ha producido este jueves en el boxeo femenino en #Paris2024



— Tiempo de Juego (@tjcope) August 1, 2024

Sin embargo, su próxima rival Anna Luca Hamori, de origen húngaro, tiene claro lo que va a pasar pese a toda la polémica. "No tengo miedo, no me importa lo que digan los medios o las redes sociales. Si ella es un hombre, será una gran victoria para mí si gano", ha declarado la boxeadora.

El combate entre ambas será este próximo sábado en los cuartos de final del torneo femenino de -66kg, programado para las 17:22. Muchos de los ojos del deporte internacional estarán fijados en lo que ocurra sobre el cuadrilátero olímpico en ese momento.

Defensa del COI

Por otro lado, el COI ha salido al paso para defender lo que ha ocurrido con Imane Khelif. "Hay muchas mujeres con altos niveles de testosterona", recordó este viernes el portavoz del COI, Mark Adams, al hilo de la polémica abierta por la participación en los Juegos de París de la boxeadora argelina.

"Si el pasaporte dice que eres mujer, compites como mujer", afirmó Adams, que subrayó en una conferencia de prensa que la boxeadora argelina "nació mujer, fue registrada como mujer, creció como mujer y compitió como mujer".



