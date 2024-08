El COI defiende a Khelif, mientras el mundo del deporte alza la voz en su contra

El exjugador de baloncesto Pau Gasol, miembro de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI), afirmó este viernes que hay que pensar a largo plazo, más allá de la polémica surgida en el boxeo, en regular para que no haya "ventajas desproporcionadas" con los deportistas que pasan por un cambio de sexo.

"La situación del boxeo es una situación compleja, que tiene muchas vertientes, más allá de la clara y evidente, de que un hombre que cambia de sexo en algún momento de su vida y ahora es una mujer y compite en un deporte concreto, puede tener una ventaja sobre sus competidoras", manifestó Gasol en una rueda de prensa en París. "Eso es lo que obviamente tenemos que evitar desde el Comité Olímpico Internacional", dijo, para "promover una competición en igualdad de condiciones".

Para ello hay que "regular mejor" para "prevenir situaciones como las que han sucedido probablemente aquí", señaló, en referencia al caso de la púgil argelina Imane Khelif, quien participa en París 2024, pero había sido descalificada de los Mundiales de Boxeo en 2023 tras no superar un test de género que determinó que tenía “ventajas competitivas sobre otras competidoras femeninas”.

Gasol señaló que no tenía "toda la información" sobre el caso, y recordó también que el COI emitió el jueves un comunicado recalcando que todos los deportistas que participan en boxeo cumplen con las normas. Además, resaltó que la situación en esa especialidad es particular, ya que la Federación de Boxeo Internacional ha "sufrido cambios" y desde el COI no se la reconoce y ha asumido él "las riendas".

Como deportista, aseguró que "te sabe mal" ver a deportistas que abandonan -como este jueves ocurrió con la boxeadora italiana Ángela Carin, que se retiró su combate de octavos de final de los Juegos a los 46 segundos, tras recibir dos fuertes golpes de Khelif- por ver que "puede haber una injusticia y una desigualdad de condiciones".

Reyes Plá y Rafael Lozano, en contra

El boxeador y el seleccionador nacional hablaron del caso en Radio Marca y dejaron unas sorprendentes declaraciones. "Yo no lo veo justo, no lo veo equitativo. Cada uno que piense lo que quiera, pero yo lo veo así. Estuvieron haciendo un campo de entrenamiento aquí en la Blume y nosotros no podíamos ponerla con nadie. La poníamos con Jennifer Fernández y le hacía daño. Con quién la pusiéramos, le hacía daño. Le pusimos a José Quiles y estaban por igual. Bajo mi punto de vista no lo veo justo", reconoció el seleccionador nacional.

Enmanuel Reyes Pla fue también muy claro: "Eso es lo que dio la prueba. Tiene los cromosomas XY, así que es un hombre. Está boxeando con una mujer y en el boxeo no hay igualdad. No puedes poner a boxear a una mujer con un hombre, eso es imposible. Hasta que no pase algo malo o pase lo peor, que esperemos que no pase, no van a tomar medidas", afirmó.

El comunicado del COI

El Comité Olímpico Internacional (COI) subrayó que "todos los deportistas que participan en el torneo de boxeo" durante los Juegos Olímpicos de París "cumplen con las normas de elegibilidad y de inscripción de la competición", saliendo al paso de las críticas en torno a Imane Khelif y Lin Yu-ting por combatir frente a mujeres.

"Estas dos deportistas fueron víctimas de una decisión repentina y arbitraria de la IBA. Hacia el final de los Campeonatos Mundiales de la IBA en 2023, fueron descalificadas repentinamente sin ningún debido proceso", denunció el COI, para luego resumir el procedimiento llevado a cabo por el máximo organismo pugilístico a nivel internacional.

"Las actas también dicen que la IBA debería 'establecer un procedimiento claro sobre las pruebas de género'", citó textualmente. "La agresión actual contra estos dos deportistas se basa completamente en esta decisión arbitraria, que se tomó sin ningún procedimiento adecuado, especialmente considerando que estos atletas habían estado compitiendo en competiciones de alto nivel durante muchos años", afirmó.

Además, el COI se comprometió "a proteger los derechos humanos de todos los deportistas que participan en los Juegos Olímpicos de acuerdo con la Carta Olímpica, el Código de Ética del COI y el Marco Estratégico del COI sobre Derechos Humanos". "El COI está entristecido por el abuso que están recibiendo actualmente los dos deportistas", aseguró la nota.