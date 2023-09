Sigue Tiempo de Juego este sábado desde las 13h con el Barça-Betis, Atleti-Valencia, La Vuelta y F1

Tras el parón de selecciones, este fin de semana vuelve LaLiga y la jornada del sábado contará con el Athletic - Cádiz (14:00h), Valencia - Atlético (16:15h), Celta - Mallorca (18:30h) y uno de los partidos de la jornada el Barcelona - Real Betis a las 21:00h. Además podrás seguir los libres del Gran Premio de Singapur y la penúltima etapa de LaVuelta por la Sierra de Madrid. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las h, en COPE.

Athletic - Cádiz (14:00h)

El nuevo estadio de San Mamés celebrará una década desde su inauguración el 16 de septiembre de 2013 con un atractivo duelo entre el Athletic Club y el Cádiz CF, quinto y sexto clasificado de LaLiga EA Sports, que enfrentan en San Mamés sus inercias positivas en este inicio de temporada.

El conjunto bilbaíno vuelve a casa tras el parón dispuesto a celebrar esa efeméride dando continuidad a las buenas sensaciones que en líneas generales ha trasladado en el arranque liguero a pesar de su decepcionante estreno frente al Real Madrid.

??? ????????????????????????



Ernesto Valverde cita a 2??3?? jugadores para el choque frente al @Cadiz_CF en San Mamés.#AthleticCádiz#AthleticClub ?? pic.twitter.com/ECniXwSdQh — Athletic Club (@AthleticClub) September 15, 2023

Los solvente triunfos posteriores frente a dos rivales que le amargaron la pasada campaña como Osasuna y Betis y un empate en Mallorca que quizá supo a poco han encaramado a los de Ernesto Valverde en un grupo cabecero de la clasificación en el que aspiran a hacerse fuertes.

El principal hándicap de los rojiblancos de cara a este encuentro, y posiblemente para alguno más, será la ausencia de Nico Williams. El delantero internacional se produjo una lesión muscular el pasado martes en el partido frente a Chipre que por ahora le va a impedir estar disponible frente al equipo cadista.

El Cádiz quiere mostrarse fuera de casa con la misma eficacia que lo ha hecho hasta ahora en su feudo, en una reválida que tendrá en el estadio San Mamés ante el Athletic en esta quinta cita de LaLiga.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los gaditanos han ganado dos de sus tres partidos en el estadio Nuevo Mirandilla, ante el Alavés (1-0) y frente al Villarreal (3-1), mientras que empataron el otro contra el Almería (1-1), por lo que aún no conocen la derrota este curso en su campo.

Esta sí llegó, la única sufrida en las cuatro jornadas transcurridas, en el desplazamiento de la segunda jornada al estadio Montjuic para medirse al Barcelona (2-0), en la única ocasión que los pupilos del entrenador Sergio González han jugado hasta el momento como visitantes esta temporada.

En un inicio de LaLiga notable, el Cádiz está alejado de los puestos de descenso y ahora quiere confirmarse fuera de su campo, en el doble desplazamiento que tiene que encarar, primero ante el Athletic y la semana que viene frente al Betis en el estadio Benito Villamarín.

Valencia - Atlético (16:15h)

Nadie ha sufrido tanto los goles de Antoine Griezmann en LaLiga EA Sports como el Valencia, que ha recibido ya doce tantos, cuatro en sus últimos cuatro duelos, del líder del Atlético de Madrid, que retoma la competición en Mestalla, 18 días después del 0-7 en Valllecas, contra la necesidad de su rival, con dos derrotas seguidas.

El francés es una pesadilla para el Valencia, como goleador constante de sus últimos cuatro enfrentamientos, en el 3-0 último en el Metropolitano, en el 0-1 y en el 3-3 anteriores en Mestalla y en el 2-3 con el que ganó cuando militaba en el Barcelona, pero aún más cuando se desplaza al campo valencianista, donde ha marcado siete dianas en 12 visitas, incluidas las tres más recientes. Y cinco en seis desplazamientos con el Atlético.

?? La ???????????????????????? para el encuentro ante el Valencia. pic.twitter.com/UOlJmjwTNk — Atlético de Madrid (@Atleti) September 15, 2023

No es sólo Griezmann. También lo es el actual Atlético. Ya son 17 partidos sin una sola victoria del Valencia sobre Diego Simeone, invencible para su adversario de este sábado desde el 3-1 del 4 de octubre de 2014 en el mismo escenario de su duelo ahora. Su balance contra el técnico argentino es demoledor. Sólo lo venció otra vez (2-0, el 3 de noviembre de 2012). El resto son victorias del club rojiblanco, dieciséis, o empates, nueve.

Invencible en sus tres primeros compromisos, el imponente 0-7 en Vallecas fue la última aparición en el campeonato del Atlético, sin un solo gol en contra como visitante y a cinco puntos del liderato del Real Madrid con un encuentro menos, tras el aplazamiento de su duelo con el Sevilla del 3 de septiembre por la DANA. Lo recuperará el próximo 23 de diciembre.

Un parón de tres semanas del que regresa en Mestalla. Ahí aguarda el Valencia. El equipo de Rubén Baraja arrancó la competición con dos triunfos, ante el Sevilla y Las Palmas, pero después cayó ante el Osasuna y repitió derrota en el campo del Alavés. Estos dos tropiezos se han unido a la admisión por parte de la presidenta Layhoon Chan de que el objetivo para la temporada es la salvación para hacer que el Valencia mire hacia abajo en la clasificación.

El encuentro estará marcado para ambos equipos por las bajas que han tenido ambos técnicos por los compromisos internacionales. En el caso del Valencia, con una plantilla muy corta y tres lesionados (Alberto Marí, Gabriel Paulista y Dimitri Foulquier) dejó a Baraja con apenas ocho jugadores de campo para trabajar hasta este mismo jueves.

El único de los últimos fichajes que ha podido aprovechar el parón para mejorar su preparación y su integración ha sido el centrocampista Sergi Canós. En cambio, Roman Yaremchuk realizó este jueves su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros tras haber viajado a Vitoria sin ni siquiera haberse entrenado y haber marchado después con Ucrania.

Por su parte, el marroquí Selim Amallah, que parecía el que más rápido iba a entrar en el once, fue el último en llegar y hasta este mismo viernes no ha trabajado con el grupo.

Celta - Mallorca (18:30h)

La sequía goleadora de Iago Aspas y el bosnio Vedat Muriqi, el reencuentro de Rafa Benítez con el mexicano Javier Aguirre y el probable debut ante su afición del delantero griego Douvikas marcan el duelo entre el Celta y el Mallorca en Balaídos, escenario del último triunfo bermellón a domicilio.

Cinco meses lleva sin ganar lejos de Son Moix el conjunto insular –fue a mediados de abril en Vigo con un solitario tanto de Amath Ndiaye-, sin victorias también en este arranque de curso. El Mallorca suma solo dos puntos de doce posibles, dos menos que un Celta que cogió aire con su triunfo en Almería antes del parón de selecciones.

En Balaídos, donde el equipo de Rafa Benítez no ha puntuado tras caer con el Osasuna y el Real Madrid, se medirán dos de los entrenadores más veteranos de LaLiga, que buscan el crecimiento desde el orden y la solidez defensiva.

El técnico celeste lo ha encontrado con el sistema de centrales y dos carrileros, al que podría dar continuidad mañana. El sueco Starfelt y Unai Núñez parecen fijos, sobre todo por su fortaleza en el juego aéreo, más necesaria que nunca por la presencia de Muriqui.

El Mallorca del técnico mexicano Javier Aguirre acudirá a Vigo con la obligación de sumar puntos ante el Celta para no caer al pozo de la clasificación, en la jornada quinta de una temporada que ha iniciado sin celebrar una victoria tras dos empates y dos derrotas.

Mal, o no tan bien como todos esperaban, le han ido las cosas a los bermellones en el arranque del campeonato, tercero consecutivo que afronta en Primera División.

??‍?? Ha vuelto con ???????????? ganas pic.twitter.com/JTfCsyBKcY — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) September 14, 2023

Los refuerzos -ocho- no acaban de integrarse en el esquema de el "Vasco", y su máximo realizador, el kosovar Vedat Muriqi sigue sin celebrar un gol tras fallar dos penaltis. La sombra de Kang In Lee, traspasado al París Saint Germain, es alargada y el equipo está notando su ausencia. El surcoreano fue la pasada campaña el futbolista de referencia en la media punta, tarea en la que, por ahora, no ha encontrado sustituto.

Aguirre se ha mantenido fiel a la defensa de cinco desde su llegada al banquillo en marzo de 2022, pero tras el empate (0-0) ante el Athletic Club de Bilbao en Son Moix, admitió que ese sistema puede sufrir modificaciones.

Barcelona - Real Betis (21:00h)

El Barcelona, después de tres victorias y un empate en las primeras cuatro jornadas, quiere seguir creciendo en su segundo partido en el Olímpic Lluis Companys, donde recibirá a un irregular Betis, lastrado por las lesiones.

Los de Xavi Hernández abrieron el campeonato con un empate en Getafe, pero después sacaron adelante sus partidos ante el Cádiz (2-0), en casa; y sus desplazamientos a Villarreal (3-4) y Pamplona (Osasuna 1-2).

?? Xavi: ?Necesitamos el apoyo de nuestra gente. Jugamos tres partidos en casa en prácticamente 7 días y será importante que vengan al Estadi Olímpic Lluís Companys? pic.twitter.com/sJXNOm5fuS — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 15, 2023

Pese a estar instalado en la parte alta de la clasificación, al equipo de Xavi Hernández le falta consistencia, sobre todo en defensa, donde cimentó buena parte del título liguero conquistado la pasada temporada.

Ante el Betis, el técnico azulgrana podría apostar de salida por Joao Cancelo, que ya jugó unos minutos en Pamplona, y estará pendiente de la evolución de Ilkay Gündogan, que se retiró de un amistoso con Alemania a causa de una fuerte contusión lumbar.

Si el excentrocampista del Manchester City no estuviera al cien por cien, podría ser Joao Félix quien tuviera también la posibilidad de jugar de salida, debido a la baja de Pedri González, lesionado el 24 de agosto en el recto anterior, y que encara la parte final de su recuperación.

También está lesionado Ronald Araujo, con un problema en el bíceps femoral en la pierna izquierda, aunque esta baja no trastoca tanto los planes de Xavi, que en su posición tiene a Koundé, Christiansen y a Iñigo Martínez.

Los azulgrana volverán a encomendarse a Lamine Yamal, seguramente la aparición en el equipo catalán más fabulosa desde Leo Messi. El delantero tiene todos los números para mantenerse en el once titular y, si marca, se convertirá en el goleador más joven de la historia de la Primera división.

Por su parte, el Betis del chileno Manuel Pellegrini llega a Montjuic con bajas sensibles respecto al ilusionante tramo previo al parón y a la trabajada victoria en el Villamarín ante el Rayo Vallecano (1-0) que aupó a los verdiblancos a la séptima posición con siete puntos en cuatro partidos.

La primera de ellas es la del central italo-brasileño Luiz Felipe Ramos, vendido al fútbol saudí tras ser un baluarte en los primeros partidos en el eje de la defensa, en el que el chileno se queda sólo con las opciones específicas de Marc Bartra y el argentino Germán Pezzella, con el marroquí Chadi Riad como tercera opción tras llegar cedido desde el Barcelona.

Otras bajas obligadas son las del centrocampista mexicano Andrés Guardado, quien convalece de una dolencia en el tobillo que se le produjo esta semana en un entrenamiento, y el lateral franco-senegalés Yossouf Sabaly, lesionado con Senegal en el aductor izquierdo, lo que deja al chileno con la única opción de Héctor Bellerín en el costado diestro de la defensa.

La alternativa para ese lateral sería Aitor Ruibal, quien ya ha entrenado con el grupo tras una operación de apendicitis, aunque no estará listo para mañana como el portero chileno Claudio Bravo y el centrocampista portugués William Carvalho, en el tramo final de su puesta a punto tras sendas dolencias musculares.

Penúltima etapa de LaVuelta (Desde las 13:00h)

Sin cambios en la general a falta de la etapa de la Sierra de Madrid, una clásica que llega sin grandes expectativas de batalla, pero con 10 puertos de tercera que dejan abierta una rendija a la sorpresa. Kuss, ya díez días de líder, defenderá la roja con uñas y dientes, protegido por la guardia de lujo del Jumbo Visma: Vingegaard y Roglic le siguen a 17 segundos y 1.08 minutos respectivamente.

Separados por 30 segundos, los españoles Juan Ayuso, Mikel Landa y Enric Mas lucharán por la cuarta plaza, con escasas opciones de asaltar el podio. La montaña madrileña ha ofrecido etapas sorprendentes, pero esta vez la previsión favorece a la idea del triplete del JUmbo.

Este sábado la vigésima etapa se disputará entre Manzanares el Real y Guadarrama, de 207,8 km. Una jornada de "clásica", con 10 cotas de tercera categoría que no ofrecen respiro en todo el recorrido. Último escollo para la proclamación de Sepp Kuss como vencedor de la Vuelta 2023.