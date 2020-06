Sigue en Tiempo de Juego este domingo desde las 14h el Espanyol-Real Madrid y el resto de la jornada

Este domingo se cierra la jornada 32 de LaLiga Santander con cuatro nuevos partidos, donde el Real Madrid puede aumentar su distancia como líder de LaLiga si consigue puntuar en su visita al campo del Espanyol, tras la derrota del Barcelona en Vigo. Además, Levante y Betis se enfrentan en un duelo sin apenas objetivos en juego, Villarreal y Valencia se ven las caras en un nuevo derbi valenciano y el Granada recibe al Eibar con el objetivo de seguir apurando sus aspiraciones europeas.

Levante - Betis 14:00 h.

Levante y Betis dirimen este domingo un duelo en La Nucía (Alicante) con la tranquilidad de tener virtualmente asegurada la permanencia y el objetivo común de ganar para escalar puestos y mantener la ilusión por alcanzar cotas superiores tras una campaña irregular, sobre todo para los béticos.

Colocados con doce y once puntos de ventaja respecto a la zona de descenso, los dos equipos aspiran a poco más que sellar la salvación de forma matemática, ganar el mayor número posible de partidos y tener tiempo suficiente para planificar la próxima campaña. El entrenador del Levante, Paco López, tiene la baja por sanción de Nikola Vukcevic, por acumulación de amarillas, mientras que sus compañeros Vezo, Clerc, Roger, Bardhi y Miramón llevan cuatro tarjetas y si son amonestados, se perderán el choque en Valladolid del miércoles 1 de julio.

Por su parte, el Betis, decimotercero con 37 puntos, uno menos que el Levante, con una plantilla de calidad y configurada en principio para clasificarse para Europa, llega a la cita con el ánimo recobrado después de su victoria balsámica ante el Espanyol (1-0) con Alexis Trujillo en el banquillo, tras la destitución hace una semana de Joan Francesc Ferrer 'Rubi'.



Villarreal - Valencia 17:00 h.

Villarreal y Valencia ponen en juego este domingo en el Estadio de la Cerámica (17.00 horas) una de las plazas europeas para la próxima temporada. El cuadro castellonense, que interrumpió la pasada jornada con un empate ante el Sevilla (2-2) su hasta entonces inmaculada racha tras el parón -tres victorias consecutivas-, marcha sexto con 48 puntos, a cinco puntos de la 'Champions' y dos sobre el primero de los aspirantes a los puestos europeos, precisamente el conjunto 'che'.

El Villarreal se verá las caras con un Valencia que acude a la cita tras caer en Ipurua (1-0), un resultado que le impidió asaltar el último de los puestos continentales, que ocupa la Real Sociedad a pesar de enlazar tres derrotas consecutivas.

Desde la reanudación del campeonato, los de Albert Celades solo han sumado 4 de 12 puntos posibles, pero este domingo tienen la oportunidad de dormir en Europa. Ni Mangala, que deberá cumplir sanción, ni Diakhaby, Piccini y Garay estarán a disposición del técnico del cuadro valencianista, que recupera a Coquelin.

Granada - Eibar 19:30 h.

El Granada pretende apurar en el Nuevo Los Cármenes sus opciones europeas ante un Eibar que quiere seguir alejando el peligro del descenso y que llega crecido tras sorprender al Valencia. Los de Diego Martínez, novenos en la tabla con 43 puntos, no vencen desde la primera jornada de la reanudación, y desde entonces arrastran una derrota y dos empates, el último de ellos, el pasado lunes ante el Leganés (0-0).

Rui Silva, el héroe nazarí en Butarque deteniendo un penalti a Guerrero, causará baja en esta ocasión por una rotura fibrilar en el aductor, y se unirá a las ausencias de Neyder Lozano, Quini, Álex Martínez, Maxime Gonalons y Ángel Montoro.

El conjunto armero, mientras, marca la salvación con 32 unidades, seis más que la zona de quema, y ha puntuado en las tres últimas jornadas celebradas -empates ante Athletic y Getafe y triunfo ante los valencianistas-. Mendilibar deberá lidiar con las ausencias del sancionado Sergi Enrich y los lesionados Iván Ramis, Gonzalo Escalante y Anaitz Arbilla.

Espanyol - Real Madrid 22:00 h.

Tocado tras encadenar dos derrotas consecutivas y con Francisco Rufete como última bala para evitar el abismo, el Espanyol, colista de LaLiga Santander, agota sus opciones de permanencia contra un Real Madrid que no tiene espacio a las concesiones y se juega seguir en lo más alto de la tabla. El duelo llega marcado por una decisión que sorprendió hasta a jugadores del Espanyol. Abelardo Fernández fue despedido en la víspera de la visita del líder y se encomienda el club a Rufete. El que era director deportivo de la entidad fue designado como entrenador del primer equipo ante la sorpresa de todos.

Tras regresar del parón por el coronavirus con buenas sensaciones ante el Alavés (2-0), la reacción del Espanyol fue más un espejismo que una realidad y ha acabado también con Abelardo. Desde aquel prometedor inicio, encadena un punto de nueve posibles, tras el empate contra el Getafe y las derrotas contra Levante y Betis.

La única buena noticia para Rufete con vistas a su debut es que podrá contar con todos los jugadores. La única duda de Dídac Vilà, baja por molestias ante el Betis. En la zaga, recupera al uruguayo Leandro Cabrera y al colombiano Bernardo Espinosa, sancionados uno y dos partidos respectivamente, mientras que Raúl de Tomás, que ante el Betis jugó 35 minutos, podría jugar de inicio.

Por su parte, el Real Madrid va camino de ser campeón de Liga. Gana y regresó del parón con una buena preparación física y psicológica. En la defensa radica gran parte de su éxito. Dos goles encajados en las cuatro jornadas disputadas y una pegada aumentada tras el regreso de Eden Hazard. La deberá mostrar en casa del Espanyol, sin sentimientos hacia un equipo al que el madridismo siempre tiene un cariño especial.

Sorprende Zidane con su manejo de varios sistemas para acoplar jugadores. Ante el Mallorca innovó con un 1-4-2-3-1 para juntar a Bale, Vinicius, Hazard y Benzema. No lo mantendrá en el RCDE Stadium, donde recupera a Casemiro tras cumplir sanción y sufre las bajas por acumulación de tarjetas de Ferland Mendy y Luka Modric. Regresa al once Marcelo y gana opciones de titularidad Isco si el técnico no quiere juntar a Vinicius con Hazard al entender que los dos deben jugar en banda izquierda.

