Sigue este domingo 'Tiempo de Juego' desde las 14:00h el comienzo del Mundial y el GP de Abu Dabi de Fórmula 1

Qatar acogerá este domingo el inicio de la vigésima segunda edición de la Copa del Mundo de fútbol, en la que Francia tratará de ser la primera selección en 60 años en reeditar el título frente a la oposición de serias candidatas como Argentina, Brasil o Alemania, y con la joven España tratando de volver a dar la sorpresa como en la pasada Eurocopa.

Las selecciones de Qatar y Ecuador serán las encargadas de inaugurar este domingo 17.00 hora peninsular española, y con toda la emoción en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, el atípico Mundial 2022, por primera vez disputado entre noviembre y diciembre, un partido en el que la selección asiática, dirigida por el español Félix Sánchez, debutará por primera vez en una Copa del Mundo y en la que 'la Tri' tratará de romper la estadística que dice la anfitriona nunca ha perdido el partido inaugural.

En el estadio Al Bayt de la localidad de Jor, al frente de los cataríes, estará el técnico español Félix Sánchez, desde hace cinco años al mando de un equipo curtido en la liga nacional y con la base del Al-Sadd y al que llevó a proclamarse campeón de Asia en 2019 y tercero de la Copa Árabe en 2021.

Enfrente, Ecuador, ausente en Rusia 2018, afronta su cuarta aventura mundialista con el aval de ser la segunda selección más goleadora de las siempre exigentes Eliminatorias Sudamericanas (27 tantos). Sin embargo, en sus siguientes seis partidos, aunque se mantuvo invicta y logró dos triunfos, también cosechó cuatro empates sin goles.

Así, el técnico argentino Gustavo Alfaro deberá encontrar soluciones para recuperar la efectividad goleadora, por lo que se agarra a su capitán, el delantero del Fenerbahçe Enner Valencia. Jugadores como Gonzalo Plata, atancante del Real Valladolid; Piero Hincapié, defensa del Bayer Leverkusen; o el centrocampista del Brighton Moisés Caicedo tratarán de acabar con la fortuna de la anfitriona.

EQUIPOS.

QATAR: Al-Sheeb; Pedro Miguel, Al-Rawi, Khoukhi, Salman, A. Hassan; Boudiaf, I. Mohammed, Al-Haydos; Almoez Ali y Akram Afif.

ECUADOR: Domínguez; Preciado, Félix Torres, Hincapié, Estupiñán; Cifuentes, Gruezo, Caicedo; Plata, Valencia e Ibarra.

--ÁRBITRO: Daniele Orsato (ITA).

--ESTADIO: Al Bayt.

--HORA: 17.00/La1.

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha firmado la última pole del curso en el Gran Premio de Abu Dabi, que se disputa en el Circuito de Yas Marina y que cierra la temporada de Fórmula 1, mientras que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) comenzarán cuarto y undécimo, respectivamente. La carrera se podrá seguir también en Tiempo de Juego desde las 14:00h

