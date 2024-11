Sigue este sábado en Tiempo de Juego desde las 13:00h el Barcelona - Las Palmas y el Valladolid - Atlético

El FC Barcelona recibe este sábado a la UD Las Palmas en el Estadi Olímpic Lluís Companys (14.00), en la jornada 15 de LaLiga EA Sports, en un duelo que conllevará el esperado regreso tras una breve pero notoria ausencia de Lamine Yamal, que confía en dar luz a un equipo que lleva dos jornadas sin ganar y que se enfrenta a unos canarios que, con sabor exblaugrana, quieren seguir mejorando para alejarse de la zona roja de la tabla.

Las victorias en la 'Champions' contra Estrella Roja y Brest están catapultando al equipo blaugrana a la zona noble de la nueva Fase Liga, pero en LaLiga EA Sports el liderato de los de Hansi Flick se está debilitando al haber sumado un único punto de los últimos seis en juego. Dos partidos en los que por lesión no estuvo Lamine Yamal.

Ahora mismo el Barça tiene 4 puntos más que un Real Madrid que todavía tiene un duelo pendiente contra el Valencia CF. Así que un tercer pinchazo consecutivo podría hacer peligrar ese liderato. El objetivo del Barça está más claro que nunca; ganar. Porque, de lo contrario, y pese al buen inicio en la 'Champions' y esta Liga, el escenario podría cambiar hacia un terreno inesperado y no querido.

Para dejar atrás el bache, además de recuperar a Lamine Yamal y poder recuperar el once de gala --aunque el extremo podría empezar en el banquillo--, el técnico está cerca de recuperar a Ronald Araujo y Ferran Torres. Estén o no estén convocados, este duelo al sol (14.00) contra los canarios debe servir para dar continuidad al buen juego mostrado contra el Brest (3-0) y mejorar si cabe la puntería.

No estará esta vez Marc Casadó, expulsado en Vigo. De hecho, su expulsión por doble amarilla y el error de Jules Koundé que permitió el 1-2 para el Celta fue lo que inició la remontada celtiña y lo que propició que los 'culers' no pudieron romper su mal fario en Balaídos. Errores a tener en cuenta, de los que aprender y usar para mejorar.

alavés- leganés (16:15h)

El Deportivo Alavés y el CD Leganés se miden este sábado en Mendizorrotza (16.15 horas) en la jornada 15 de LaLiga EA Sports con el objetivo de alejarse de los puestos de descenso, mientras que el RC Celta visita el RCDE Stadium (18.30) con la intención de sumar tres puntos que le acercarían a los puestos europeos a costa de un Espanyol que necesita ganar para abandonar los puestos de descenso a LaLiga Hypermotion.

Mendizorrotza vivirá este sábado un duelo directo por la permanencia entre el Deportivo Alavés y el Leganés, que se encuentran en la mitad baja de la tabla clasificatoria y separados únicamente por un punto, por lo que el duelo se presenta clave.

El Alavés necesita reaccionar tras un último tramo de temporada en el que ha perdido siete de sus últimos ocho encuentros ligueros, entre ellos los dos últimos ante el Villarreal y el Atlético de Madird, ambos como visitante. Sin embargo, espera ser esa versión más fiable en casa para superar en la tabla a un rival ante el que nunca ha perdido en Vitoria.

Un encuentro en el que Luis García tendrá que hacer frente a la importante baja en el lateral izquierdo del sancionado Manu Sánchez. En su lugar, todo apunta a que estará Moussa Diarra, que ya ha jugado siente encuentros de titular esta temporada, pero que no lo hace en LaLiga EA Sports desde la derrota ante el Rayo Vallecano en la jornada 11.

Por su parte, el Leganés llega a Álava en busca de recuperar algo dce lo perdido el pasado domingo en Butarque en el derbi ante el Real Madrid (0-3), aunque su asignatura pendiente sigue siendo los partidos fuera de casa, donde no sabe lo que es ganar y sólo ha sumado 4 de 21 puntos posibles.

espanyol - celta (18:30 horas)

El Espanyol, después de sumar tres puntos de los últimos 24, afronta el partido contra el Celta como una gran reválida en la que se juega, ante su afición, el crédito de la plantilla y también de su entrenador, Manolo González, ante el conjunto vigués con el regreso de Borja Iglesias, que se postula como titular, al RCDE Stadium donde militó en 2018 y anotó en 17 goles.

El equipo blanquiazul promete hablar en el campo después de firmar un encuentro pésimo frente al Girona en Montilivi (4-1). La imagen de los periquitos en tierras gerundenses fue claramente negativa, con cuatro dianas encajadas en el primer tiempo, y resarcirse del varapalo es necesario.

La clasificación no perdona. El Espanyol, con un partido menos tras el duelo aplazado contra el Valencia por la dana, penúltimo en la tabla. Salir de la zona roja es el objetivo. Entre sus otras asignaturas pendientes destaca, además, dejar de ser el bloque más goleado de la categoría, con 26 dianas recibidas.

El entrenador, Manolo González, intentará revertir la situación arropado por su afición. En las ruedas de prensa los futbolistas han insistido en que apoyan plenamente al técnico, artífice del ascenso a Primera la pasada temporada, y confían en poder salir de este aprieto lo antes posible.

En cuanto a la disponibilidad de la plantilla, el Espanyol no podrá contar con los lesionados José Gragera ni Edu Expósito. El técnico dará más detalles sobre el estado de la enfermería en la rueda de prensa de esta tarde en el RCDE Stadium. No hay futbolistas sancionados.

Enfrente, tras su suplencia ante el Barcelona, el delantero Borja Iglesias recuperará previsiblemente la titularidad en Cornellá, donde en 2018 se convirtió en el ídolo de la afición perica con 17 goles en Liga que fueron determinantes para que el Espanyol, que había pagado 10 millones de euros al Celta por su traspaso, regresara a una competición continental trece años después.

valladolid - atlético (21:00 horas)

El Atlético de Madrid visitarán este sábado (21.00 horas) al Real Valladolid durante la jornada 15 de LaLiga EA Sports, un duelo al que los rojiblancos llegarán en plena forma tras golear entre semana en la Champions League y habiendo hilado seis victorias, mientras que los pucelanos, últimos en la clasificación liguera, necesitarán puntuar para cambiar su dinámica constante de malos resultados.

El Estadio Nuevo José Zorrilla será testigo de un encuentro entre dos conjuntos con aspiraciones bien distintas. Los pupilos de Diego Pablo Simeone acudirán a Pucela en plena racha victoriosa, con la ilusión disparada tras sus buenas sensaciones en el último mes.

Por su parte, los locales afrontarán esta cita con su entrenador, el uruguayo Paulo Pezzolano, cuestionado y con su puesto en juego tras no ganar en la competición doméstica desde mediados de octubre. En caso de de ganar el Atlético, éste sumaría su cuarto triunfo seguido en Primera División y reforzaría su posible candidatura al título.

No en vano, los colchoneros han recortado cinco puntos al líder FC Barcelona en las dos últimas jornadas. El conjunto madrileño no se rinde ante el empuje de los rivales directos y por ello buscará volver a la capital de España con los tres puntos después de este compromiso.

El inicio de temporada titubeante había afectado al autoestima del equipo, el cual ahora ha subido por sus seis victorias consecutivas. El cuadro rojiblanco no pierde desde finales de octubre en casa del Betis y ha reconducido su situación en la Champions con importantes triunfos ante el Paris Saint-Germain y luego contra el Sparta Praga.

Además, en Liga ha recuperado el tercer puesto y aspira a más. El 'Cholo' Simeone seguirá sin contar con los lesionados Thomas Lemar en la mediapunta y Nahuel Molina en el carril derecho; y quizá tampoco con Robin Le Normand, pese a que el central hispano-francés ha entrenado varios de los últimos días con un casco protector en la cabeza.

El técnico argentino podría volver a darle la titularidad a César Azpilicueta, a Axel Witsel, a Koke Resurrección, a Roro Riquelme y a Antoine Griezmann tras haber rotado en Praga. Su próxima cita será en un estadio que trae grandes recuerdos a muchos de ellos, pues fue el lugar donde el Atleti conquistó la Liga 2020/21 en la jornada 38.