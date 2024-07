Sigue este viernes Tiempo de Juego desde las 17:00h con el España-Alemania y el Portugal-Francia

La Eurocopa entra este viernes en su recta final con la disputa de los dos primeros partidos de los cuartos de final. España y Alemania, dos de las grandes favoritas, se medirán en Stuttgart a partir de la 18:00?h por un puesto en las semifinales del torneo. Y a las 21:00 horas, Portugal y Francia buscarán avanzar de ronda en uno de los grandes duelos del torneo. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo de Tiempo de Juego desde las 17:00h, en COPE.

España - Alemania (18:00 Horas)

El MHPArena de Stuttgart será el escenario del vibrante primer gran examen para ambas selecciones, cuyo desempeño está siendo el más notable del torneo. La intensidad y el ritmo alto están asegurados en un duelo sin claro favorito entre los dos equipos más laureados de la competición, con tres trofeos cada uno.

Será la primera vez que ambos combinados se crucen en las eliminatorias de un gran torneo desde 2010, cuando 'La Roja' venció por la mínima en semifinales a los germanos para levantar después el Mundial. La rivalidad entre las dos naciones viene de lejos, con el 1-1 de la fase de grupos de Qatar 2022 como precedente más reciente, aunque España acumula 36 años sin perder contra los teutones, con el 6-0 de la Liga de Naciones en 2020 como gran obra.

Esa dolorosa goleada estará en la mente de los jugadores alemanes, que están ante su gran oportunidad de demostrar que quieren adjudicarse este trofeo, ante todo su país y dejando en el camino a la selección más vistosa hasta el momento. La 'Mannschaft' ha pisado en cuatro ocasiones los cuartos en la EURO y ha avanzado a semifinales en todas ellas, aunque es cierto que su historial en grandes competiciones desde 2016 --última vez que avanzó a cuartos-- es pobre.

España, campeona continental en 1964, 2008 y 2012, no cae ante Alemania en ninguna competición desde 1988. Y ahora se cruza de nuevo en su camino como la única selección con pleno de triunfos, y con solo un gol en contra --en propia meta de Le Normand ante Georgia en octavos--. Los de Luis de la Fuente necesitaron remontar ese primer tanto georgiano para estar en estos cuartos, aunque la segunda parte fue muy positiva y más que convincente para afrontar ahora este partido crucial para el destino de 'La Roja'.

El 4-1 frente a Georgia fue una muestra de intenciones y carácter, con la aportación especial de los extremos Nico Williams, con golazo incluido, y Lamine Yamal, hasta ahora imbatible para los laterales. Los dos 'juveniles' españoles son la punta de lanza de un sistema que cuida, pero sin sobar, el balón y sabe adaptarse a cada situación.

Los dos mejores laterales del torneo, Dani Carvajal y Marc Cucurella, rayando el sobresaliente y la eclosión de Fabián Ruiz, junto al temple de Rodri, son el sostén de la 'rebeldía' y la 'irreverencia' de Williams y Yamal, que esperan encontrar en Álvaro Morata y Pedri González a sus mejores aliados. El azulgrana es la única duda del once por la posible entrada de Dani Olmo, pero no parece que De la Fuente vaya a tocar lo que funciona.

También parece tener claro su once un Julian Nagelsmann que ha conseguido aunar las piezas de una generación talentosa, que sostiene la fiabilidad de Toni Kroos --sin él ganaron 2/10 partidos y con él no han perdido en los últimos ocho--, que podría estar ante el último encuentro de su carrera, y la letal elegancia de Jamal Musiala. El atacante del Bayern (3 goles) y Kai Havertz (2) serán la amenaza, mientras Niclas Füllkrug espera en el banquillo y Leroy Sané apunta a acompañar a los otros dos, a no ser que aparezca Florian Wirtz para apuntalar la medular.

Después de perderse por sanción los octavos ante Dinamarca, Jonathan Tah volvería al once acompañando a Antonio Rüdiger, aunque la actuación de Nico Schlotterbeck frente a los daneses fue de reseñar. En ese duelo, Alemania fue superior y gozó de las mejores ocasiones, aunque necesitó un gol en contra anulado por centímetros para despertar, gracias a un penalti a favor, para vencer por 2-0.

Duelo de titanes en Stuttgart que enfrentará a la verticalidad y serenidad españolas con la intensa elegancia alemana, en la gran prueba para una defensa de 'La Roja' que, a priori, apuntaba a ser el eslabón débil. Además, el encuentro llega rodeado por los menosprecios hacia el combinado español. "Son pequeños e inexpertos", dijo el exportero Lehmann, en una previa algo picante, ya que desde el otro lado hablan de 'jubilar' a Kroos.

Posibles alineaciones:

España: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Pedri; Lamine Yamal, Morata y Nico Williams.

Alemania: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Andrich, Kroos, Gündogan; Sané, Havertz y Musiala.

Portugal - Francia (21:00 Horas)

Uno de los mayores duelos de la 'EURO' 2024 está servido. Hamburgo será testigo del enfrentamiento entre la gran favorita para levantar el título antes de iniciarse, Francia, y una de las plantillas con mayor talento de todo el campeonato, Portugal.

Sobre el césped del Volksparkstadion se darán cita jugadores de la talla de Mbappé, Griezmann, Dembélé, Kanté, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes o Vitinha, aunque eso a veces no es garantía de espectáculo.

Francia y Portugal han decepcionado en su juego hasta el momento en el torneo. La selección dirigida por Didier Deschamps no está siendo capaz de encontrar la fluidez en su juego ofensivo, basando su pase hasta los cuartos de final en la solidez defensiva.

Por su parte, Portugal, a pesar de ser uno de los conjuntos que más ataca del torneo, está pecando de falta de profundidad en su juego, convirtiéndose en un equipo demasiado horizontal y que peca demasiado de utilizar el recurso del centro.

En cuanto al ataque francés, pese a ser uno de los que cuenta con jugadores con más talento de la competición, no está encontrando la forma de generar peligro a los rivales. De hecho, los 'bleus' son, junto a Alemania, el equipo de cuartos que menos goles ha anotado en el torneo, solo tres, llegando dos en propia puerta y otro desde los once metros. Además, jugadores clave en la producción ofensiva como Griezmann o Dembélé están mostrándose lejos de su mejor momento.

Más preocupante para los galos está siendo el olfato goleador de Mbappé, su principal referente . El nuevo jugador del Real Madrid se está viendo mermado por la máscara protectora que lleva equipada desde que, en la primera jornada de la fase de grupos, se fracturara la nariz.

Pese a ello, Mbappé está siendo el jugador más desequilibrante en el ataque aunque desacertado en la definición, habiendo logrado tan solo un gol --de penalti-- de los 15 remates que ha intentado. Eso sí, será un Mbappé con motivación particular de enfrentarse a su ídolo Cristiano Ronaldo.

El luso, como el francés, está viviendo una Eurocopa lejos de las expectativas que se habían puesto sobre él. En el que será su último torneo continental con Portugal, Cristiano aun no sabe lo que es marcar, a pesar de ser el jugador del torneo que más ha rematado.

Además, en el partido de octavos ante Eslovenia marró un penalti en la prórroga que le provocó el llanto, clara muestra de la frustración que está viviendo en tierras alemanas. Recuperar la mejor versión de ambos será prioritario para Deschamps y Roberto Martínez de cara a conseguir el pase a la penúltima ronda del torneo.

A dicha cota no han llegado ninguno de estos dos países desde 2016, cuando se midieron en la final, llevándose el trofeo Portugal con un solitario gol de Éder. Desde entonces, franceses y lusos se han enfrentado en tres ocasiones, dos en la Nations League --una victoria de Francia y un empate-- y otra en la pasada edición de la Eurocopa, que acabó con un resultado de 2-2 con doblete de Cristiano.

Mientras tanto, la sanción de Adrien Rabiot, titular en todos los partidos, trastoca los planes del seleccionador francés. En su lugar, el madridista Eduardo Camavinga sería la opción más sencilla, aunque Deschamps también podría apostar por la entrada de Dembélé en banda derecha, retrasando la posición de Griezmann al centro del campo.

Por su parte, Roberto Martínez, que tiene a su disposición a toda la plantilla, volvería a apostar por los mismos once jugadores que consiguieron el pase a cuartos, dando continuidad a la defensa de cuatro y al doble pivote formado por Vitinha y Palinha.

Posibles alineaciones:

Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Palinha, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Leão.

Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández; Kanté, Tchouaméni, Camavinga; Griezmann, Mbappé y Thuram.

