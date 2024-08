Sigue este sábado en Tiempo de Juego desde las 15:00h el Barcelona-Athletic y el resto de partidos

La jornada de sábado de fútbol en Primera División la abrirá el duelo entre Osasuna y Mallorca a las 17:00h y que se disputa en El Sadar. Jagoba Arrasate swee reecnuentra con el que fue su equipo durante seis temporadas, tras lograr un empate ante el Real Madrid en la primera jornada. A partir de las 19:00h se enfrentarán Barcelona y Athletic Club. Nico Williams se podría estrenar como titular esta temporada en el Estadio Olímpico Lluís Compayns, pero vistiendo la camiseta 'athleticzale'. Y a partir de las 21:30 tendremos una doble ración con el duelo entre Espanyol y Real Sociedad en Cornellá, y el derbi madrileño entre Getafe y Rayo Vallecano en el Coliseum. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama desde las 15:00 horas, en COPE.

Osasuna - Mallorca (17:00 horas)

Jagoba Arrasate vivirá un partido especial este sábado cuando visite El Sadar como entrenador del RCD Mallorca, mientras que el Getafe y el Rayo Vallecano vivirán un derbi madrileño y la Real Sociedad visitará al recién ascendido RCD Espanyol, en partidos correspondientes a la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2024-2025.

En El Sadar (17.00 horas), se verán las caras el CA Osasuna y el RCD Mallorca, un encuentro entre dos equipos que empezaron su campaña liguera con sendos empates, pero con sabores diferentes, y marcado por la vuelta de Jagoba Arrasate a Pamplona donde dejó huella.

El técnico guipuzcoano pasó seis temporadas en el conjunto 'rojillo', al que devolvió a Primera División, donde fue capaz de consolidarle y salvarle sin excesivos apuros, llevándole además a la segunda final de Copa del Rey de su historia y de llevarle al 'playoff' de acceso a la Conference League.

Un rendimiento y una forma de trabajar que cuajó en el club y en una afición que ahora será su rival en su nuevo proyecto al frente de un Mallorca que dejó una muy buena impresión en su debut ante el actual campeón, el Real Madrid, frente al que empató (1-1) en casa, aunque tuvo buenas opciones de que el susto fuese mayor. Salvo sorpresa, el técnico del conjunto bermellón, con la baja de Mateu Morey, apostará por el mismo once que ante los de Carlo Ancelotti.

Enfrente, un Osasuna que también arrancó LaLiga EA Sports con tablas en su primer partido, aunque estas no le supieron tan bien ya que además de ser en El Sadar, fueron ante un rival directo y un recién ascendido como el Leganés en el estreno oficial de Vicente Moreno que, al igual que Arrasate, tiene un partido especial por su pasado como entrenador mallorquinista.

Ahora, en su segundo choque consecutivo ante su afición, tratará de aparcar sentimentalismos ante un entrenador que le conoce bien y sumar tres puntos en su estadio, algo que se le resiste desde principios del mes de marzo cuando derrotó al Deportivo Alavés (1-0). El duelo entre los '9' de ambos equipos, Ante Budimir y Vedat Muriqi, será clave.

Barcelona - Athletic Club (19:00 horas)

El FC Barcelona recibe este sábado en el Estadi Olímpic Lluís Companys (19.00 horas/DAZN) al Athletic Club, que tratará de asaltar la casa azulgrana por primera vez en 23 años en el reencuentro de dos de las estrellas de la selección española en la pasada Eurocopa: Lamine Yamal y Nico Williams, tentado por el conjunto culé este verano.

En la segunda jornada de LaLiga EA Sports, Montjuïc acogerá otro de los clásicos de Primera, un duelo al que los de Hansi Flick llegan reforzados por la remontada del pasado fin de semana ante el Valencia en Mestalla (1-2); un doblete del polaco Robert Lewandowski valió a los azulgranas para darle la vuelta al tanto inicial de Hugo Duro y situarse en la zona noble de la tabla.

Superado ese susto, el equipo acogerá su primer partido en casa pendiente del mercado de fichajes y también de las inscripciones. La marcha del alemán Ilkay Gündogan al Manchester City dejará un hueco en el centro del campo que ya ocuparon ante el conjunto 'che' los dos Marc, Bernal y Casadó, que previsiblemente repetirán en el doble pivote, justo por detrás de Pedri.

Pendientes también de las probables salidas de Vitor Roque y Mikayil Faye, el gran quebradero de cabeza para el técnico alemán será la participación del reciente fichaje Dani Olmo, pendiente de ser inscrito y que ya se perdió el primer encuentro de LaLiga. También contará con la duda del danés Andreas Christensen, con molestias y que podría unirse a las seguras de los lesionados Ronald Araujo, Gavi, Frenkie de Jong y Ansu Fati.

A cambio, tendrá ya a disposición a Fermín López, de nuevo en el equipo tras su doblete Eurocopa-Juegos Olímpicos, aunque el onubense empezará en el banquillo mientras comparten tridente Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal, que se reencontrará con su gran amigo y pareja de ataque en la 'Roja': Nico Williams.

Enfrente, el Athletic, que en su estreno liguero no pasó de un decepcionante empate ante el Getafe en San Mamés (1-1), busca una victoria en campo azulgrana que se le resiste desde noviembre de 2001; desde entonces, arrastra 19 derrotas y tres empates como visitante en tierras barcelonesas.

Un gol de Oihan Sancet antes de la media hora permitió a los de Ernesto Valverde adelantarse la pasada jornada, pero Uche amargó el debut del cuadro vasco, todo en un choque en el que Nico Williams jugó apenas 20 minutos pero evidenció que sigue en forma.

Ante la ausencia de Unai Simón, operado de la muñeca, el preparador del conjunto bilbaíno tendrá que decidir si apuesta de nuevo bajo palos por el debutante Alex Padilla o si recurre a Julen Agirrezabala, ya recuperado de una triple fractura en la zona lumbar. Aitor Paredes, Álvaro Djaló, Iñigo Ruiz de Galarreta y Nico Serrano causarán baja.

Posibles alineaciones:

FC Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Bernal, Casadó; Lamine Yamal, Pedri, Raphinha; y Lewandowski.

Athletic Club: Agirrezabala; Gorosabel, Yeray, Vivian, Yuri; Herrera, Prados; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.





Espanyol - Real Sociedad (21:30 horas)

Finalmente, en el RCDE Stadium (21.30), se encontrarán el recién ascendido RCD Espanyol y la Real Sociedad, dos equipos que comenzaron mal su temporada liguera al sumar sendas derrotas ante el Real Valladolid (1-0) y el Rayo Vallecano (1-2).

El conjunto 'perico' no tuvo buen estreno en su regreso a la Primera División tras un 'año en el infierno' y no dejó su mejor imagen ante otro ascendido, por lo que debe mejorar en su primer encuentro ante su afición donde más fuerte debe hacerse para evitar problemas clasificatorios.

Manolo González, técnico del equipo espanyolista, podría retocar su once para encontrar ese plus en los suyos para sacar los primeros tres puntos que no traigan urgencias. Irvin Cardona, Alex Kral o Fernando Calero podrían ser algunas de las novedades.

Por su parte, la Real Sociedad sufrió un duro revés en casa ante el Rayo Vallecano que espera ahora compensar a domicilio, una faceta en la que la temporada pasada en LaLiga EA Sports se movió bastante bien. De hecho, fue el quinto mejor visitante del campeonato con 30 puntos y sólo cinco derrotas.

El entrenador 'txuri-urdin' Imanol Alguacil no podrá contar con el defensa Igor Zubeldia, ahora por culpa de una lumbalgia, ni el centrocampista Ander Barrenetxea ni con un Mikel Merino que lo tiene hecho a falta de confirmación oficial por el Arsenal. Martín Zubimendi se perfila titular y también podría entrar Sergi Gómez en el once en Barcelona.

Getafe - Rayo Vallecano (21:30 horas)

En el Coliseum (21.30), habrá derbi madrileño entre el Getafe y el Rayo Vallecano, dos equipos que comenzaron bien en el País Vasco su temporada doméstica, con valioso empate de los 'azulones' en San Mamés (1-1) y gran triunfo franjirrojo en el Reale Arena (1-2).

El conjunto getafense fue capaz de maximizar sus pocos recursos actuales, sobre todo a nivel ofensivo, pero mostró el mejor carácter competitivo que le ha impregnado su técnico José Bordalás para salir airoso ante un candidato a la parte alta como el Athletic Club.

Ahora, no con muchas armas más, con la llegada de Juan Berrocal, pero con las bajas, salvo sorpresa, de Mauro Arambarri, lesionado en Bilbao, y Borja Mayoral, el Getafe intentará mostrar su fortaleza en casa con prácticamente el mismo once del debut salvo la presumible entrada de Carles Aleñà por el uruguayo y con Chrisantus Uche de nuevo como improvisado '9'.

Por su parte, el Rayo Vallecano, después de una pretemporada en la que parecía haber dejado muchas dudas, comenzó LaLiga EA Sports con tres valiosos puntos a domicilio ante un rival complicado como la Real Sociedad que han reforzado a los franjirrojos de cara a su segundo choque consecutivo a domicilio.

Íñigo Pérez logró romper el pasado domingo la mala racha como visitante de su equipo, que había cerrado la pasada campaña liguera con sólo dos puntos de los últimos 18 lejos de Vallecas y además sin hacer ni un solo gol desde que, precisamente, ganase 0-2 al Getafe, todavía con Francisco en el banquillo, aunque entonces con su rival 'exiliado' en el Cívitas Metropolitano. Andrei Ratiu y Álvaro García se perfilan bajas en un once donde el oro olímpico Sergio Camello podría ser el '9' titular.

