Sigue este sábado en Tiempo de Juego desde las 13:00h la 24ª jornada de LaLiga y la calificación de la F1

Ya comenzó la 24ª jornada de LaLiga Santander con el empate a cero entre la Real Sociedad y el Cádiz. Una jornada que seguirá este sábado con cuatro encuentros. Getafe-Girona (14h); Almería-Villarreal (16:15h); Mallorca-Elche (18:30h) y Atlético-Sevilla (21h).

Además, viviremos la primera calificación de la temporada 2023 en la Fórmula 1. Una temporada ilusionante después del gran viernes de Fernando Alonso. Calificación que será a las 16:00h.

GETAFE - GIRONA (14:00 HORAS)

Un duelo algo directo se verá en el Coliseum Alfonso Pérez entre el Getafe, situado en la zona de descenso como penúltimo clasificado con 22 puntos, y el Girona, undécimo con 30.

El conjunto 'azulón' no pudo disfrutar mucho de su estancia fuera del peligro, en el que vuelve a estar tras perder en su visita al Villarreal (2-1), donde demostró que no anda excesivamente bien en el estado anímico tras dejar escapar un partido que parecía tener controlado.

Ahora, los de Quique Sánchez Flores necesitan más que nunca apuntalar su fortaleza en casa, donde han ganado sus dos únicos partidos de los últimos nueve disputados, entre ellos el último ante el Valencia (1-0) para sumar tres puntos que les permitan dormir fuera del descenso. Munir y Carlos Aleñà podrían ser las novedades en su equipo titular.

Sin embargo, enfrente tendrán a un Girona que puede afrontar el partido con menos urgencias por su situación en la tabla, con siete puntos de renta sobre el descenso, un margen que tampoco le permite relajarse porque la semana que viene recibe al Atlético de Madrid.

De todos modos, el equipo que entrena Míchel se plantará en el Sur de Madrid muy animado por sus dos victorias consecutivas, sobre todo por cómo las consiguió, con una tremenda goleada al Almería en Montilivi (6-2) y asaltando San Mamés (2-3). El técnico madrileño podría no hacer cambios respecto a los once de estos dos encuentros.

ALMERÍA - VILLARREAL (16:15 HORAS)

En el Power Horse Stadium, la UD Almería intentará volver a mostrar su fortaleza como local para poner distancias con el descenso ante un Villarreal, aspirante a Europa y que no parece atravesar su mejor momento.

El conjunto almeriense se está mostrando como uno de los mejores en su estadio, con números que sólo mejoran el FC Barcelona y el Real Madrid. Los de Joan Frances Ferrer, 'Rubi', suman 22 puntos en casa, pero fuera sólo han sumado tres más y por eso están en peligro.

El Almería dejó claro batiendo el pasado domingo al líder FC Barcelona que ante su público muestra su mejor cara y buscará su octava victoria de la temporada para asegurarse seguir fuera del descenso a la Segunda División. Rubi seguirá sin poder contar con el lesionado Gonzalo Melero y parece que podría repetir su once victorioso ante los de Xavi Hernández, con Alejandro Pozo y Samú Costa como alternativas.

Por su parte, el Villarreal, séptimo clasificado con 34 puntos, acude a la cita con el alivio que le supuso la victoria con remontada ante el Getafe que le permite seguir cerca de la 'zona Champions' y que acabó con una mala racha de cuatro derrotas consecutivas.

Ahora, el objetivo del 'Submarino Amarillo' es el de volver a la senda de la victoria a domicilio ya que no consigue los tres puntos como visitante desde antes del parón y después de perder en las dos últimas salidas ante el colista Elche y el Mallorca recibiendo siete goles. Quique Setién seguirá sin el sancionado Manu Trigueros y parece que mantendrá a Ramón Terrats en un once donde no estaría el goleador Gerard Moreno, que tuvo algunos minutos ante el Getafe.

MALLORCA - ELCHE (18:30 HORAS)

En el Estadio Mallorca Son Moix (18.30 horas), el Mallorca, con 31 puntos, quiere dar un gran paso hacia la permanencia un año más con un triunfo sobre el colista Elche, ya casi condenado a 15 puntos de la salvación, pero que va a apurar sus opciones hasta el final.

Y estas pasan por prácticamente no fallar en lo que le queda, empezando por un feudo que el conjunto bermellón ha convertido en un fortín donde ha ganado sus últimos cinco encuentros, a tres equipos de arriba como el Atlético (3-2), el Real Madrid (1-0) y el Villarreal (4-2), y los otros dos, a rivales directos como el Valladolid y el Celta, por sendos 1-0.

Esta fortaleza como local, que se contrasta con la debilidad como visitante mostrada el pasado domingo ante el Espanyol, permite a los de Javier Aguirre estar de momento 'relajados', más cerca de unos puestos europeos con los que no se quiere descentrar en su objetivo de alcanzar lo antes posible los 40 que normalmente suelen significar la permanencia. El 'Vasco' tiene a todos sus principales jugadores disponibles y Copete y Baba podrían ser las novedades respecto a la última derrota.

Esa cifra se antoja complicada para un Elche, al que le están faltando las victorias pese a su mejoría con Pablo Machín. El pasado viernes tuvo una muy importante cerca ante el Betis en el Martínez Valero, pero no pudo contener su ventaja de 2-0 en un partido donde acabó muy molesto con la actuación arbitral tras recibir tres penaltis y tres expulsiones.

El conjunto franjiverde intentará dejar atrás ese partido y centrarse en sacar tres puntos que le mantengan con vida, aunque sus números como visitante en el campeonato no son un buen augurio, con sólo tres puntos sumados de 33 en juego y 28 goles encajados. Machín tendrá que retocar la defensa por las bajas por sanción de Roco y Magallán, aunque recupera para el carril derecho a Carmona.

ATLÉTICO - SEVILLA (21:00 HORAS)

El Atlético de Madrid recibe este sábado (21.00 horas) al Sevilla en la jornada 24 de LaLiga Santander, un duelo en el que los colchoneros están obligados a defender su plaza de Liga de Campeones como objetivo prioritario, con la oportunidad de prolongar su regularidad y solidez, mientras que un Sevilla que atraviesa otro bache necesita oxígeno, sin despegarse todavía de los puestos de descenso.

Los de Simeone reforzaron su solidez y confianza con el último empate (1-1) en el derbi del Santiago Bernabéu. Un duelo del que se veían ganadores, pero un gol del joven Álvaro Rodríguez impidió que vencieran en el feudo blanco por primera vez desde 2016. Sin embargo, el punto les permitió extender su buena dinámica en Liga, campeonato en el que no pierden desde principio de enero (ante el Barça, 0-1).

Al dirigir el encuentro ante el Real Madrid, el técnico argentino se convirtió en el entrenador con más partidos (425) en Primera División al mando de un mismo club, superando a Luis Aragonés. Sin embargo, su continuidad la próxima temporada está en el aire, tras un año en el que marcha a 17 puntos del líder, virtualmente sin opciones para el título, fuera de la Copa en cuartos de final y quedó eliminado fuera de Europa en la fase de grupos de la Champions.

El conjunto de Jorge Sampaoli viaja al Metropolitano después del descalabro en casa ante Osasuna (2-3), una derrota que ha escocido en Nervión, ya que vieron como se esfumaba una gran ocasión de acercarse a puestos europeos. La tristeza con los de Pamplona les devuelve a la lucha por la permanencia, en el que parece ser un bucle interminable que empieza a minar la moral de plantilla y afición.

Los sevillistas están sumidos en la desesperación y la ansiedad, acostumbrados a luchar en la cabeza de la Liga y ahora defenestrados a sufrir para sacar puntos y seguir construyendo su escalada desde lo más hondo. "Todo eso se traslada al campo y nos hace vulnerables. Si no respetamos planes y formas, somos anárquicos y perdemos nuestra capacidad. Hay que salir de la desesperación y la incomodidad", afirmó Sampaoli en la previa.

El Sevilla no gana como visitante al Atleti desde septiembre de 2008 (0-1 con gol de Luis Fabiano), con un balance de siete empates y seis derrotas en sus últimas trece visitas. Además, el partido en el Metropolitano marca el inicio de semanas duras, con la eliminatoria de octavos de Europa League ante el Fenerbahce turco, y los encuentros de Liga ante Almería, Getafe y Cádiz, rivales directos por la permanencia.

CALIFICACIÓN DE LA FÓRMULA 1 (16:00 HORAS)

La temporada de 2023 del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno, que comienza este domingo con el Gran Premio de Baréin, en el circuito de Sakhir, celebra su primera sesión de clasificación.

