Sigue este sábado Tiempo de Juego desde las 13:00h con la 35ª jornada en Primera y la penúltima en Segunda

Entramos en jornadas de infarto tanto en LaLiga Santander como en LaLiga Smartbank. En Primera estamos en la 35ª jornada y este sábado viviremos cinco encuentros, mientras que en Segunda tendremos la penúltima jornada, donde Granada y Las Palmas pueden ser equipos de LaLiga Santander si ganan y acompañan otros resultados.

Girona - Villarreal (Sábado, 14:00 horas)

La jornada sabatina se abrirá (14.00 horas) en el Estadio de Montilivi donde se enfrentarán el Girona, séptimo clasificado, y el Villarreal, quinto, un duelo clave para las aspiraciones de jugar en Europa el año que viene, aunque el 'Submarino Amarillo' quiere apretar por la cuarta plaza.

El conjunto castellonense está en un buen momento, sobre todo a nivel ofensivo, con 13 goles marcados en sus últimos cuatro partidos, de los que ha sacado diez puntos. Ahora, tendrá que exponer esta racha a domicilio, donde ha fallado en sus dos últimas salidas con derrota en el Ramón Sánchez-Pizjuán y empate en Mestala, en busca de sumar tres puntos que metan presión a la Real Sociedad.

El Villarreal tiene a cinco puntos a los de Imanol Alguacil, aunque estos tienen una salida complicada al Spotify Camp Nou pese a que el FC Barcelona ya es campeón. Tampoco es fácil la de los de Quique Setién, que enfrente tendrán a un Girona muy entonado en este tramo final y que defiende la séptima plaza que le daría acceso a la Conference League.

El equipo catalán tiene 48 puntos, a siete de la sexta en poder del Betis y a tres de igualar su récord de puntuación en Liga, algo que podría lograr ante su público frente al que ha ganado sus últimos cuatro duelos. Al igual que el Villarreal, los de Míchel han sumado diez de los últimos doce puntos y están a buen nivel ofensivo, por lo que se prevé un duelo entretenido.

El entrenador madrileño tiene la buena noticia de la vuelta del 'Taty' Castellanos, aunque pierde a un jugador importante por sanción como Oriol Romeu, mientras que Setién tiene ausencias también claves por tener que cumplir ciclo de amarillas como Dani Parejo y Pau Torres, que se unen a la de Raúl Albiol por lo que Jorge Cuenca debería ser el otro central junto a Mandi.

Athletic - Celta (Sábado, 16:15 horas)

Uno de los que persigue al Girona es el Athletic Club, que pese a que está atravesando un mal momento, no renuncia a esa séptima posición que tan sólo tiene a un punto y que intentará recuperar en San Mamés (16.15 horas) ante un Celta que tampoco anda fino.

Los 'Leones' esperan encontrar alivio ante su público después de sumar sólo un punto de los últimos doce, con el añadido de haber recibido un doloroso 5-1 el pasado fin de semana en el Estadio de La Cerámica. Ese mal resultado debe servir de revulsivo para un equipo que se ha quedado sin gol en estos últimos partidos y que necesita que los Williams sean los de hace unas semanas para seguir peleando por Europa.

Enfrente estará un conjunto gallego que ha pasado de soñar con estar esa pugna por la séptima posición a volver a mirar con cierto agobio un descenso que tiene ahora a cinco puntos después de encadenar tres derrotas consecutivas, también con falta de gol. A domicilio, ha perdido en sus últimas cuatro salidas.

Para empeorar el panorama, Carlos Carvalhal no podrá tener por problemas físicos a Iago Aspas, aunque el de Moaña no estaba en su mejor momento goleador, ni por sanción a Tapia, mientras que vuelve Aidoo. Ernesto Valverde continúa con sus problemas atrás ya que no tendrá ni a Yeray Álvarez ni a Íñigo Martínez.

Almería - Mallorca (Sábado, 18:30 horas)

El conjunto almeriense quiere aferrarse a su fortaleza en el Power Horse Stadium (18.30 horas) para dar un paso más hacia la salvación y no correr el riesgo de ver más cerca aún la zona de descenso que tiene a dos puntos y que marca precisamente el Getafe que juega a la misma hora.

El Almería, que ha sumado 29 de sus 36 puntos como local, intentará aprovechar también la menor solidez como visitante del equipo bermellón, que sólo ha sumado cuatro puntos en sus últimas nueve salidas ligueras. Sin embargo, llega al duelo más 'relajado' tras certificar su permanencia y podrá jugar con la mayor urgencia de su rival.

Joan Francesc Ferrer, 'Rubi', entrenador del Almería, no tiene bajas de consideración respecto a los últimos partidos, mientras que Javier Aguirre no podrá contar con Ruiz de Galarreta, Morlanes, Raíllo y Jaume Costa.

Getafe - Elche (Sábado, 18:30 horas)

El Getafe querrá también volver a agarrarse al Coliseum (18.30) para sacar tres puntos claves ante el colista y ya descendido Elche, más liberado y peligroso porque ya no se juega nada, pese a que como visitante se ha mostrado muy discreto este año.

El conjunto de José Bordalás no pudo sacar nada positivo del Santiago Bernabéu, a la espera de lo que dictamine Competición por la supuesta irregularidad en un cambio del Real Madrid, y ahora intentará sumar el segundo triunfo con el alicantino que le sacará del descenso ya que Cádiz o Valladolid, o ambos, que le sacan un punto, se habrán dejado puntos en su duelo directo.

El Elche, en cambio, no se juega nada y su deseo es acabar la temporada con las mejores sensaciones posibles de cara a afrontar el reto de volver a Primera el año que viene, un proyecto para lo que está trabajando. Tras el refuerzo anímico de ganar al Atlético de Madrid, ahora buscará mejorar sus prestaciones a domicilio, ya que es el peor visitante con seis puntos y sólo diez goles marcados en 17 salidas.

Bordalás podrá disponer de su mejor once porque vuelven Enes Unal, cuyos goles se antojan claves, y Damián Suárez, tras cumplir sanción, y también a Arambarri, y Sebastián Beccacece podría repetir el once de la última victoria.

Barcelona - Real Sociedad (Sábado, 21:00 horas)

El FC Barcelona y la Real Sociedad vivirán este sábado (21.00) un emotivo encuentro en el Spotify Camp Nou, en la jornada 35 de LaLiga Santander, con homenaje previo en los prolegómenos a los fallecidos Ferran Olivella e Iñaki Alkiza y, pase lo que pase, fiesta final de celebración del título, logrado en la pasada jornada, para un Barça que intentará seguir siendo la 'bestia negra' de los donostiarras, que luchan por la 'Champions'.

Podría parecer que no hay nada en juego en el Spotify Camp Nou, pero no es así. El Barça ya es campeón de LaLiga Santander, gracias a la victoria en la última jornada en el derbi contra el RCD Espanyol (2-4), pero tiene pendiente seguir luchando por objetivos menores que ahora ganan peso, mientras que la Real Sociedad busca 3 puntos de oro para retener su cuarta plaza y su billete a la élite europea.

Los blaugranas luchan por ser el equipo de las grandes ligas europeas con menos goles encajados, y de paso que Marc-André Ter Stegen logre el récord de porterías a '0' en LaLiga. En el lado ofensivo, otro reto es ayudar a Robert Lewandowski a retener el 'Pichichi' que ahora mismo ocupa gracias a sus 21 goles en el campeonato.

Y, de paso, persiguen acabar con el máximo de puntos posibles esta Liga conquistada a falta de cuatro jornadas y que puso fin a tres años de sequía. Ese orgullo y ese honor que siempre están en juego y que deben seguir ahí para dignificar el campeonato y al rival, que se juega muchísimo.

La Real Sociedad, que viene de ganar al Real Madrid (2-2) y de empatar contra el Girona (2-2) en el Reale Arena, está cuarta con 62 puntos, a 7 de un Atlético de Madrid tercero y con 5 puntos de margen sobre el Villarreal, quinto y máximo rival ahora mismo de los 'txuri-urdin' en la lucha por la Liga de Campeones.

Además, los donostiarras buscan poner fin a una larguísima mala racha de derrotas en el Camp Nou. De hecho, no ganan en feudo blaugrana en Liga desde el 1-3 del 18 de mayo de 1991, y no empatan desde el 1-1 del 9 de abril de 1995.

Imanol Alguacil no ha ganado al Barcelona en sus 9 enfrentamientos en Liga (1 empate y 8 derrotas). Y, contando también los partidos en Donostia, el Barça no ha perdido ninguno de sus últimos 13 duelos en LaLiga (11 victorias y 2 empates), desde una derrota 1-0 en abril de 2016.

PENÚLTIMA JORNADA EN LALIGA SMARTBANK

El Granada y la UD Las Palmas tratarán de guardar los dos puestos del ascenso directo en la jornada 41 de LaLiga SmartBank, con sendos encuentros a domicilio este sábado contra el Mirandés y el Cartagena, dos de los cinco aspirantes en cinco puntos por las dos primeras plazas en las dos jornadas que quedan.

El conjunto nazarí fue el único de ellos que ganó la pasada semana para alzarse con el liderato en 69 puntos, uno más que Las Palmas, que dejó escapar la victoria en casa, dos que Alavés y Eibar, y tres puntos más que Levante.

Un triunfo del Granada en Anduva sería medio ascenso a Primera, igual que si Las Palmas vence en Cartagena, un equipo que aún sueña con alcanzar la zona de promoción, tendría casi el objetivo cumplido. Sin embargo, la Segunda está muy viva e irregular en su camino final, sin un favorito claro.

El Alavés recibirá el sábado a un Málaga en caída hacia el despedir del fútbol profesional, mientras que el Eibar juega en casa contra el Sporting de Gijón, a la caza de las dos primeras plazas, como está un Levante que visitará al Villarreal B. El Albacete, aún con opciones de ascenso directo, tratará al menos de asegurar el 'Top 6' ante la Ponferradina.

UD Ibiza - Real Zaragoza.

Alavés - Málaga.

Cartagena - Las Palmas.

Eibar - Sporting de Gijón.

Lugo - Huesca.

Mirandés - Granada.

Ponferradina - Albacete

Villarreal B - Levante.

Tenerife - Burgos CF.

