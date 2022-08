Sigue este sábado desde las 16:00h 'Tiempo de Juego' con el Barcelona-Rayo y el resto de la jornada

Celta de Vigo, Espanyol, Valladolid, Villarreal, Barcelona y Rayo Vallecano arrancan este sábado la jornada 1 de la LaLiga Santander 2022/2023. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 16:00 horas, en COPE.

CELTA DE VIGO - ESPANYOL (sábado, 17:00h)

El primer partido de la jornada del sábado será el Celta-Espanyol, un duelo en el que ambos conjuntos examinarán sus respectivas dudas tras la preparación, de la que ninguno de los dos sale contento. Los gallegos llegan al inicio liguero sin triunfos en la pretemporada salvo el del Memorial Quinocho, donde golearon por 6-0 al Al Shabab saudí con un Aspas que sigue siendo el mejor.

El conjunto celeste, que terminó en mitad de tabla el curso pasado, afronta esta nueva temporada con el objetivo de estar en la terna de candidatos a Europa. Así, se han reforzado con ocho futbolistas -Carles Pérez, Swedberg, Luca de la Torre, Óscar Rodríguez, Unai Núñez, Marchesín, Mingueza y Paciencia-, además de la renovación de Iago Aspas.





Por su parte, el equipo catalán solo sumó dos victorias en sus seis tests veraniegos. Diego Martínez se estrena en partido oficial en el banquillo 'perico' y dejó claro en la previa que pelearán "hasta el final" por los objetivos, como si "de una cuestión de fe" se tratase.

El Espanyol no lleva sin ganar en Balaídos desde la temporada 2006/07. Con todo el ruido que rodea a 'RDT', la gran esperanza blanquiazul será Joselu. Los recién llegados Vilhena, Expósito, Lecomte, Vinicius o Brian Oliván podrían tener su oportunidad.



REAL VALLADOLID - VILLARREAL (sábado, 19:00h)

Este sábado, el Valladolid da el pistoletazo de salida a su 46ª campaña en Primera, tras su descenso tras la 2020-2021. Y lo hará ante un Villarreal ambicioso después de la buena campaña que cuajó el curso pasado, sobre todo en Europa, alcanzando las semifinales de Champions.

Un hueso duro de roer para los de Pacheta, que deberán escudarse en el equilibrio y la solvencia que les dará Zorrilla, algo desamparados por la baja sensible del delantero Shon Weissman, uno de los héroes del ascenso con sus 20 goles ligueros, que no volverá al menos hasta septiembre. Sin embargo, el técnico se mostró "muy ilusionado y expectante" por el estreno. "El Villarreal es un gran equipo, aunque también con grietas", comentó sobre su rival, al que no gana en casa desde 2014.

Sergio León o Sekou Gassama pelearán por sustituir a Weissman, con Gonzalo Plata, que se perdió algún compromiso de pretemporada, como gran referencia ofensiva ante el Villarreal. Con el anuncio este viernes de Mickael Malsa como último refuerzo, el once presenta otras dudas, como si Asenjo será titular en detrimento de Masip. En la zaga con el único lateral derecho Luis Pérez como único fijo, Joaquí y Javi Sánchez pelearán por un puesto. Aguado, Roque Mesa e Iván Sánchez formarían en la medular.

Por su parte, el Villarreal inicia este sábado una temporada de consolidación tras el gran curso que realizó la pasada temporada. Así, el reto será mayúsculo si quieren igualar, o incluso mejorar, el listón mostrado en la 21-22. Sin apenas refuerzos en lo que va de verano, y a la espera de cerrar fichajes, los de Castellón se resguardarán en la receta del año pasado, con los goles de Gerard Moreno, el equilibrio de Parejo y la esperanza de que surja nuevo talento de la cantera 'groguet'.

Y una de las asignaturas pendientes será la versión como visitante del 'Submarino Amarillo', ya que el curso pasado firmó uno de los peores registros fuera de casa. Además, el técnico vasco deberá luchar también contra la estadística, ya que no vence en la primera jornada de LaLiga Santander desde 2011, cuando venció 4-3 al Racing Club con el Valencia. Emery no podrá contar con Danjuma -máximo goleador del equipo el año pasado con 16 dianas-, Trigueros y Femenía, fichaje de este mercado estival.



BARCELONA - RAYO VALLECANO (sábado, 21:00h)

El FC Barcelona recibe este sábado al Rayo Vallecano en el rebautizado Spotify Camp Nou (21.00) para abrir LaLiga Santander 22/23 en la que tiene tantas esperanzas depositadas, con la inscripción el día anterior de todos sus fichajes salvo Kounde y entre las rencillas con los rayista, pues ganaron ambos partidos la pasada campaña.

Esta nueva era viene marcada por la ilusión de la llegada de Robert Lewandowski, el '9' que debe marcar goles y ser la punta de lanza de un equipo muy bien reforzado, la verdad, y donde deben explotar también los Pedri, Gavi y Ansu Fati.





El 'fair play' financiero de LaLiga hizo al Barça luchar a contracorriente por poder inscribir a todas sus caras nuevas. El once titular de Xavi apunta a revolucionario con respecto al año pasado, para empezar a enseñar ya hasta dónde podría llegar el proyecto, en el primer año completo del de Terrassa en el banquillo.

El Barça activa palancas, cuatro hasta el momento, aunque quizá deba vender activos, más allá de estar cerca de lograr la rebaja salarial de Gerard Piqué, con el objetivo de seguir reforzándose, además de tener pendiente la inscripción de Kounde. En lo futbolístico, en una pretemporada donde pudieron jugar todos, todo pinta bien. Mejor que el año pasado, sin duda.

Ante el Rayo, ante el equipo de Andoni Iraola que les hizo '6 de 6' en puntos el año pasado, empieza ese cambio, ya sea completo o parcial. Los 'rayistas', por su lado, aterrizan en el Spotify Camp Nou dispuestos a repetir la hazaña con los equipos aún por hacerse.

Pero llegan con dudas los de Vallecas. En la portería, por ejemplo, el refuerzo del exespanyolista Diego López tiene molestias en las costillas y todo apunta a que defenderá la portería el macedonio Dimitrievski. Baja segura también son Saveljich y Comesaña, según dijo en la previa un Iraola que esperaba a un rival con todos sus fichajes disponibles y que ve en buena forma al veterano 'killer' Radamel Falcao, quien ya le marcó al Barça.

