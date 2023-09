Sigue este sábado desde las 13:00h 'Tiempo de Juego' con el Barcelona-Celta y el resto de la jornada

El partido entre Girona y Mallorca es el que abre la jornada de este sábado a las 14:00 en Montilivi. Los de Míchel buscan continuar con su impresionante racha, en la que han conseguido 13 puntos de 15. El Sevilla viaja a Pamplona para intentar conseguir su segundo triunfo de la temporada y Osasuna revindicarse en su estadio. El Barcelona quiere continuar con su impresionante racha de victorias y el Almería conseguir su primer triunfo como local y de la temporada. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con los mejores comentaristas y Paco González desde las 13:00h, en COPE.

Girona - Mallorca (14:00h)

El equipo de Montilivi está firmando un arranque de curso de récord: el mejor de su historia en Primera porque tiene cinco puntos más que en el 2018-2019, seis más que en el 2022-2023 y ocho más que en el 2017-2018, y también el mejor de su historia en el fútbol profesional. El lunes enlazó cuatro victorias en Primera por primera vez, con su brillante triunfo en Granada (2-4). Al descanso ya vencía por 0-3. Marcaron Viktor Tsygankov, Sávio Moreira, David López y Yan Couto. Míchel ya tiene nueve goleadores y lleva once goles, dos menos que el Barcelona y uno más que el Madrid.

Míchel repite que quiere alcanzar los 52 puntos para superar la máxima puntuación del club en Primera, los 51 puntos de la temporada 2017-2018 y en 5 jornadas ha conseguido una cuarta parte del camino, dando motivos para soñar con Europa. El curso pasado el equipo ya llegó a la última jornada con opciones de clasificarse para la Liga Conferencia y esta temporada quiere dar un paso adelante.

Por su parte el Mallorca del técnico mexicano Javier Aguirre afronta la difícil visita a Girona con el objetivo de encadenar la segunda victoria consecutiva de la temporada tras derrotar la pasada jornada (0-1) al Celta en Balaídos. Los bermellones necesitan puntuar en Montilivi para recibir con más tranquilidad al FC Barcelona el martes en Son Moix y también porque un resultado positivo en casa de una de las sorpresas del campeonato reforzaría la moral del equipo.

El Mallorca suma los mismos puntos, cinco, que la pasada temporada en la jornada quinta del campeonato, pero las sensaciones que ha transmitido son muy distintas. El "Vasco" sigue fiel al bloque de cinco jugadores atrás, aunque parte de la afición le reprocha que el equipo no se muestre más ambicioso en tareas ofensivas.

Osasuna - Sevilla (16:15h)

Osasuna intentará ante el Sevilla la primera victoria del año delante de su afición tras caer en los tres choque frente a Athletic, Barcelona y Brujas que ha jugado ante su público, mientras que el conjunto andaluz trata de encontrar el rumbo y dar continuidad al triunfo ante Las Palmas y a la ansiada remontada tras su mal inicio de temporada. Jagoba Arrasate y lo suyos tienen ante sí la nueva oportunidad de redimirse de los encuentros disputados ante su afición en los que no han podido lograr todavía la victoria todavía. Las derrotas ante el Athletic, Brujas y Barcelona no han permitido a los rojillos irse con una sonrisa del reformado estadio contiguo al río Sadar.

Los navarros cayeron en Getafe la semana pasada en la vuelta a la competición tras el parón de las selecciones en un choque doloroso al conseguir empatar el mismo hasta en dos ocasiones. El tercer gol de cabeza de los azulones sentenció a un Osasuna que vivió una tarde de domingo para olvidar.

El Sevilla acude a Pamplona aún sin encontrar el rumbo de juego que pretende después de que en el último tercio del pasado curso cogiera el banquillo José Luis Mendilibar y lo sacara de los últimos puestos de la clasificación en LaLiga y lo hiciera, además, campeón de la Liga Europa. El equipo inició la presente competición con tres derrotas seguidas -Valencia (1-2), Alavés (4-3), Girona (1-2)- y con el partido de la cuarta jornada aplazado -en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid- por una alerta meteorológica, lo que llevó a los sevillistas a la pasada semana como colistas y sin estrenar el casillero de puntos.

El técnico vizcaíno ha metido progresivamente en la dinámica de rotaciones a los jugadores que se incorporaron este verano, muchos de ellos en los últimos días de mercado, aunque por ahora el único que parece fijo es el central Sergio Ramos, que disputó los noventa minutos ante Las Palmas y también el miércoles frente al Lens, aunque no ha sido incluido en el viaje a Pamplona por una leve sobrecarga muscular. Se han quedado en Sevilla otros dos jugadores que también estuvieron en la cita ante el Lens y jugaron, el extremo Suso Fernández y el delantero hispanodominicano Mariano Díaz, los dos con mermas físicas.

Barcelona - Celta (18:30)

El conjunto catalán viene de derrotar al Betis en Liga y al Amberes en la Liga de Campeones, con sendos 5-0. Lejos de los problemas ofensivos de la pasada temporada, afronta el choque contra el Celta en el mejor estado de forma de sus delanteros. Cuatro de las cinco dianas frente a los andaluces llegaron de las botas de distintos atacantes: Joao Félix, Lewandowski, Ferran Torres y Raphinha. Se reencuentra el Barcelona con el Celta, un rival muy distinto al que venció con un doblete de Gabri Veiga a principios de junio en Balaídos para evitar su descenso la temporada del Centenario.

La rápida adaptación al campeón de Liga de jugadores como Gündogan, Joao Félix y Cancelo contrasta con la de los nuevos refuerzos del Celta. Benítez insiste en pedir tiempo para justificar el decepcionante inicio de curso y recuerda una y otra vez que los vigueses vienen de salvarse en la última jornada.

Pero el fútbol son resultados y un nuevo tropiezo en Montjuïc lo dejaría sin margen de error en el mes de octubre, con duelos directos ante Deportivo Alavés, UD Las Palmas y Getafe. Cierto es que su equipo no mereció perder ante el Mallorca, pero la realidad dice que el Celta suma cuatro puntos de 15 posibles.

Esa necesidad de puntuar y la solidez que ha ofrecido el equipo con la línea de tres centrales motivarán que Benítez no regrese a la defensa de cuatro. Dará continuidad al bloque que viene utilizando, con el probable regreso de Carles Pérez al once inicial. Luca de la Torre o Larsen pueden perder la titularidad, ya que parece imposible la suplencia de Aspas pese a su sequía goleadora.

Almería - Valencia (21:30)

Aunque ha hecho méritos suficientes para conseguir alguna victoria, el conjunto andaluz ha sido víctima hasta ahora de errores como los que causaron la derrota del pasado domingo en Villarreal y en eso es en lo que ha trabajado el técnico valenciano, Vicente Moreno, que tiene dudas para formar su once.

Estas se centran en jugadores como Alejandro Pozo y Marc Pubill, que no pudieron estar en Villarreal y cuya presencia o no en el equipo puede suponer un hándicap. Moreno ha dejado claro, con los hechos, que no cuenta con Houboulang Mendes, por lo que podría ser de nuevo Chumi el jugador que ocupe la banda derecha.

Enfrente, el Valencia saltará reforzado por su buena imagen y su 3-0 sobre el Atlético tras el parón liguero, que le sirvieron para volver a puntuar después de dos derrotas seguidas y reengancharse a la parte alta de la clasificación, una zona en la que una plantilla muy joven como la de Rubén Baraja se debe mover mejor que con las presiones que hay por abajo.

Pero el equipo valencianista visita al Almería condicionado por sus problemas físicos, una situación que amenaza con convertirse en habitual dado que apenas tiene 22 jugadores en su primera plantilla. Además, varios de ellos apenas tienen experiencia en Primera.

