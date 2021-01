Sigue este sábado desde las 13:00 'Tiempo de Juego' con el Real Madrid-Levante y el Villarreal-Real Sociedad

Este sabado continúa la vigésimo primera jornada de LaLiga Santander, después de que inaugurase la jornada el Eibar-Cádiz de este viernes. Toda la emoción de la mejor competición del mundo la podrás seguir en Tiempo de Juego desde las 13:00 del mediodía. En Eibar será donde empiece la acción sabatina (14.00 horas) con un atractivo duelo entre el conjunto guipuzcoano y el Sevilla. Después, a las 16:15, el Real Madrid recibe al Levante en el Estadio Alfredo Di Stéfano antes de que, a las 18:30, Valencia y Elche disputan el derbi valenciano. A las 21:00 se cierra la jornada de sábado con el Villarreal recibiendo a la Real Sociedad.

Eibar - Sevilla 14.00h.

El Sevilla tratará de trasladar este sábado a Ipurua su actual buen estado de forma para defender su cuarta plaza en LaLiga Santander del acoso del Villarreal y la Real Sociedad, que se verán las caras en un duelo directo en La Cerámica, mientras que el alicaído Valencia y el necesitado Elche vivirán un derbi regional con la permanencia como objetivo, en partidos correspondientes a la vigesimoprimera jornada del campeonato.

Al que no se espera en el equipo es al recién llegado 'Papu' Gómez, que viajará, pero que ha llegado a Nervión con poco ritmo competitivo para ir compitiendo por un puesto en el once donde podría volver Diego Carlos tras superar el coronavirus, mientras que Jesús Navas está 'tocado' y podría dejar su sitio a Aleix Vidal, y Gudelj está sancionado. Ocampos y Fernando, que descansaron ante los de Javi Gracia, también deberían volver a la titularidad.

Por su parte, el Eibar espera volver a mostrarse como un rival complicado para el Sevilla como ya lo fue la semana pasada ante el Atlético de Madrid para intentar dejar atrás una mala racha de cuatro partidos, incluida la eliminatoria copera ante el Navalcarnero, sin ganar y con sólo el punto del pasado domingo en Balaídos como mejor premio.

Real Madrid - Levante 16.15h.

El Real Madrid buscará este sábado seguir enderezando su rumbo en LaLiga Santander con una nueva victoria en el Estadio Alfredo Di Stéfano (16.15 horas) ante el Levante, un rival atrevido y que le ha resultado incómodo en los últimos años a los madridistas.

El conjunto merengue aparcó por un momento la crisis desatada con su actuación en la Supercopa de España y su eliminación en la Copa del Rey ante el Alcoyano de Segunda B con una convincente victoria en Mendizorrotza por 1-4, con tramos de buen fútbol, sobre todo en la primera mitad, y ahora tiene como misión volver a coger una buena racha para no impedir que se marche más el sólido Atlético de Madrid y que no le cojan el FC Barcelona y el Sevilla.

El 13 veces campeón de Europa está a siete puntos del liderato, con un partido más, y aunque el mensaje desde su vestuario es que queda mucho todavía, no puede ceder más terreno. Algo similar le pasa a los de Paco López, pero en su caso con el descenso, que pese a cierta mejoría, sólo está a cinco puntos.

Y es que el Levante ha sido un 'hueso duro de roer' para el conjunto madridista en las últimas temporadas y ha sido capaz de dar más de un susto a los de Zidane, que saben que el equipo 'granota' tiene atrevimiento para hacerle daño.

El equipo valenciano no llega al Di Stéfano en una situación del todo cómoda en la tabla después de una temporada donde le costó arrancar y donde no ha conseguido todavía mostrarse del todo fiable cuando sale del Ciutat de València. Ganador en la campaña 2018-2019 en el Santiago Bernabéu (1-2), los de Paco López sólo han podido hacerlo este año en El Sadar (1-3), a finales de septiembre.

Valencia - Elche 18.30h.

Finalmente, en Mestalla (18.30 horas), el Valencia tendrá también un importante duelo directo, pero en su caso de cara a alejarse del descenso, ante un Elche, penúltimo clasificado y que tampoco atraviesa sus mejores momentos.

Este derbi regional les llega a los dos equipos en un momento dubitativo, aunque por el desarrollo de la temporada parece que el conjunto de Javi Gracia lleva así desde su inicio, mientras que el de Jorge Almirón está en una mala dinámica, precisamente desde su cruce con los 'che' en el Martínez Valero.

Los franjiverdes se impusieron entonces por 2-1 para confirmar su buen inicio, pero no han vuelto a ganar un partido en Liga desde ese día y en este 2021 sólo ha sumado un punto de los 12 disputados, lo que le ha llevado a los puestos de descenso.

Pero a sólo tres puntos está un Valencia que no arranca y que el paso de las jornadas evidencia que si no reacciona pronto tendrá que pelear por no estar en los puestos bajos. El equipo valencianista sigue sin ser capaz de encadenar visitas y llega al partido tras dejar muy mala imagen en la Copa ante el Sevilla, que le endosó un 3-0 en 45 minutos.

Para volver a ganar en Mestalla, lo que no hace desde la goleada al Real Madrid del 8 de noviembre, Gracia podrá contar con Guillamón, al que le han concedido la cautelar como al técnico, y con Cheryshev, que estaba 'tocado', mientras que Almirón sigue con la baja de Fidel para un once donde la duda puede estar entre Tete Morente y Víctor Rodríguez en el medio.

Villarreal - R.Sociedad 21.00h.

Además, a las 21.00 horas, el Estadio de la Cerámica será el escenario de un atractivo duelo entre el Villarreal y la Real Sociedad, quinto y sexto clasificados, que se jugarán tres puntos para ver quien sigue enganchado el 'tren Champions'.

El 'Submarino Amarillo' está a dos puntos del Sevilla y los 'txuri-urdines' algo más lejos, a cinco, por lo que necesitan asaltar el fortín del conjunto castellonense para no descolgarse aún más de esa pelea y no poner en peligro su sexta plaza.

Los estados de forma y anímicos son diferentes en ambos equipos, que ya demostraron su igualdad en la primera vuelta donde empataron a un tanto en el Reale Arena. Entonces, los de Unai Emery dejaron en seis la racha de victorias seguidas que llevaban los de Imanol Alguacil, que andaban entonados y peleando por la cabeza de la clasificación.

Estadio de La Cerámica

