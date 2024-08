Sigue este martes en Tiempo de Juego desde las 19:00h el Rayo Vallecano-Barcelona y el Mallorca-Sevilla

La jornada de miércoles de fútbol en Primera División la abrirá el duelo entre Mallorca y Sevilla a las 19:00h y que se disputará en Son Moix. Los de Jagoba Arrasate y los de García Pimienta llegan en una situación similar tras empatar el primer partido y perder el segundo. El plato fuerte de la jornada será el encuentro entre Rayo Vallecano y Barcelona a partir de las 21:30h. El partido se jugará en el Estadio de Vallecas, un campo en el que los culés han perdido en sus últimas tres visitas ligueras. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama desde las 15:00 horas, en COPE.

El RCD Mallorca y el Sevilla se medirán este martes (19.00 horas) en el Estadi Mallorca Son Moix en un duelo en el que ambos tratarán de sumar su primera victoria de la temporada, después de solo conseguir un punto en las dos primeras jornadas ligueras.

Los bermellones cayeron en la visita a Osasuna en El Sadar por 1-0 en la pasada fecha tras arañar un valioso empate (1-1) en su debut en casa ante el Real Madrid, un encuentro en el que demostraron su gran capacidad competitiva, que querrán volver a exhibir ante el conjunto hispalense, que llega 'tocado' tras su derrota ante el Villarreal.

Jagoba Arrasate buscará su primera victoria como nuevo técnico mallorquinista y confirmar las buenas sensaciones que dejó su debut y que no tuvieron continuidad en su regreso a Pamplona, donde fue superado sobre todo en la segunda mitad. Para ello, tratará de mostrar su fortaleza ante su afición, donde el año pasado sumó 26 de sus 40 puntos, entre ellos los tres ante el Sevilla, al que batió por 1-0.

El técnico vizcaíno confirmó en la previa que hará rotaciones, incluso con opciones en la portería, para tener una mayor frescura e intensidad en un tramo duro de temporada y con un tercer partido en apenas una semana. Cyle Larin, Antonio Sánchez, Manu Morlanes o Toni Lato podrían ser algunas de las novedades.

Enfrente, un rival necesitado de alegrías para no vivir el sufrimiento de la pasada campaña después de también sólo uno de los seis primeros puntos, aunque el pasado viernes mereció más en la agónica derrota ante el Villarreal en el Ramón Sánchez-Pizjuán (1-2) donde se estrelló contra el guardameta Diego Conde y fue ajusticiado por un gol en el minuto 95 de Ayoze Pérez.

Y el gol del canario, además del 0-1 de Arnaut Danjuma, evidenciaron que el principal trabajo del nuevo técnico, Xavier García-Pimienta, pasa principalmente por mejorar la solidez defensiva, algo que ya le lastró al equipo sevillista la pasada temporada.

Lo tendrá que hacer como visitante, talón de Aquiles del año pasado, con sólo cuatro triunfos y, tras empatar en el Estadio Gran Canaria en el estreno, ya arrastra, contando el año pasado, cuatro salidas sin conseguir el triunfo, más necesario en esta ocasión para recuperar cuanto antes lo perdido y que no cunda el nerviosismo.

El choque puede ser una oportunidad para ver más minutos de recién llegados como los nigerianos Kelechi Iheanacho y Chidera Ejuke, que apenas han contado con minutos en los dos primeros duelos de la temporada, y que tratarán de aportar frescura al ataque sevillista dando descanso a Lucas Ocampos y Dodi Lukébakio que están firmando un buen inicio de curso.

El FC Barcelona se mide este martes al Rayo Vallecano en el Estadio Municipal de Vallecas en un partido correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2024-25, un encuentro en el que los pupilos de Hansi Flick buscarán firmar el pleno de victorias en los primeros tres encuentros ligueros en un estadio en el que han tropezado en sus tres últimas visitas.

El inicio de Liga del FC Barcelona está siendo notable. En sus dos primeros encuentros ligueros, los azulgranas, ante rivales de nivel como son el Valencia y el Athletic Club, han conseguido despejar las dudas mostradas en la pretemporada. Lo han hecho a base de buen juego, personalidad y una clara apuesta por el talento joven, que le han valido para colocarse junto al RC Celta como el único equipo que ha conseguido el pleno de victorias tras las dos primeras jornadas.

Un arranque esperanzador para los de Flick, que están sabiendo mantenerse al margen de la convulsa situación institucional del club para brillar sobre el césped. La última victoria ante el Athletic, en el que los azulgranas rayaron a buen nivel, es la prueba de que el técnico alemán está construyendo un equipo que aspira a levantar títulos tras un año en blanco.

Ahora, el tercer obstáculo en el camino del Barça es un rival muy incómodo para los azulgranas en los últimos años: el Rayo Vallecano. Y es que el equipo culers solo ha conseguido derrotar al equipo de la franja en uno de sus últimos seis duelos. Una racha que empeora aun más cuando se trata de jugar en Liga a domicilio, habiendo perdido en sus últimas visitas de la 21-22 (1-0) y 22-23 (2-1), y empatando (1-1) en la del año pasado, por lo que no consigue el triunfo desde la 18-19.

Precisamente en ese curso, con Leo Messi aún en las filas azulgranas, sería la última ocasión en la que el FC Barcelona consiguiera ganar sus partidos en las primeras tres jornadas ligueras. Un hecho que ahora puede igualar el equipo de Flick, lo que significaría también el mejor arranque de los azulgranas en las últimas seis campañas. Además, en caso de lograrlo se uniría a Gerardo Martino, Luis Enrique y Ernesto Valverde como entrenadores debutantes en el banquillo del Barça que logran ganar todos los partidos en las tres primeras jornadas.

Un partido que puede significar también el debut de Dani Olmo como jugador del FC Barcelona. Para ello, primero el club catalán deberá hacer los deberes en los despachos para conseguir una inscripción en LaLiga en la que Hansi Flick "confía" y que parece por fin cercana, aunque es menos probable que el catalán pueda ser titular.

