Sigue este lunes Tiempo de Juego desde las 20:00h con el Albania-España de la Eurocopa

El grupo B de la Eurocopa echa el cierre este lunes con los dos últimos partidos. La selección española, ya clasificada, se medirá a una Albania que sueña con avanzar a octavos de final. Y Croacia e Italia se medirán en un duelo que pueden dejar a los de Luka Modric eliminados; los de Spalletti, por su parte, buscarán sellar la clasificación a la siguiente fase del torneo. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama desde las 20:00 horas, en COPE.

Albania - España (21:00h)

España lleva una línea inmejorable en tierras alemanas después de dos partidos, los dos más exigentes dentro del 'grupo de la muerte' al que cayó en el sorteo del pasado mes de diciembre. Un 3-0 a Croacia y un 1-0 a Italia han convertido a la 'Roja' en una de las máximas favoritas a levantar el título en Berlín el 14 de julio.

El equipo de Luis de la Fuente ha brillado más que ningún otro en el torneo, sin importar el rival, ambos además de categoría mundial. Contra Croacia, venida a menos ahora pero que llegaba con la etiqueta de curtida en mil batallas, la selección española firmó un serio arranque en el torneo, con mucha pegada.

??? Luis de la Fuente: "Sabemos que tenemos margen de mejora, pero es bueno ver que vamos cumpliendo etapas y objetivos".



?? "Queremos ser un equipo competitivo capaz de enfrentar a cualquier rival. Aún nos queda mucho para llegar a la España de 2008".#VamosEspaña | #EURO2024pic.twitter.com/QuZTB0fs2d — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 23, 2024

Después, la campeona de la Liga de Naciones despachó a la vigente campeona europea, una Italia que, si no es por Gianluigi Donnarumma, se hubiese llevado también una goleada. La 'Roja' está muy enchufada en esta EURO, con las ideas claras y un filón por las bandas con Nico Williams y Lamine Yamal, bien acompañados por los laterales Marc Cucurella y Dani Carvajal.

La palabra 'estilo', que tanto ha acompañado a la selección, tiene al mundo del fútbol despistado al referirse ahora al equipo de De la Fuente. España quiere ser un equipo con recursos, con distintos registros, capaz de adaptarse a lo que necesita cada partido y exige cada rival. La posesión no se mira con lupa y la tres veces campeona de Europa está rindiendo como hacía tiempo.

Con seis puntos, por los tres de los italianos y un punto de albanos y croatas, España ató de manera matemática su objetivo de estar en octavos como primera en la segunda jornada. Así, la última de este lunes será tranquila para los de De la Fuente, aunque sin duda tratarán de mantener las buenas sensaciones y seguir creciendo sobre las victorias, algo siempre más sencillo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sin embargo, el técnico riojano quiere tener más jugadores enchufados y ser consecuente con lo que siempre ha defendido, que tiene 26 jugadores muy buenos y del todo fiables. Por ello, el encuentro ante Albania en el Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf será la oportunidad para muchos de hacer dudar algo a De la Fuente.

Por otro lado, el equipo español tiene que tener en cuenta que Albania se juega la vida, obligada a ganar y a esperar una victoria de Croacia sobre Italia en el otro encuentro. El equipo de Sylvinho, quien se encargó junto a su asistente Pablo Zabaleta de buscar raíces albanas por toda Europa, llegó a Alemania como uno de los posibles tapados y está aún con opciones gracias a su empate en el minuto 95 contra los croatas.

La selección de rojo y negro borró la sonrisa de Luka Modric y compañía y, en su debut contra Italia, marcó a los 23 segundos el gol más rápido del torneo, aunque terminó perdiendo 2-1. Contra España es un todo o nada, y sin duda se espera a un rival atrevido y peligroso en busca de rascar algo a la 'Roja' por primera vez en su historia para soñar con llegar más lejos que nunca.

Posibles Alineaciones:

Albania: Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami, Laci; Abrashi, Broja.

España: Raya; Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo; Mikel Merino, Zubimendi, Dani Olmo; Torres, Joselu, Oyarzabal.

Croacia - Italia (21:00h)

El 'grupo de la muerte' prometía emociones fuertes y, con España clasificada de manera matemática y como primera después de la segunda jornada, el sufrir le toca al resto. En cuanto a las cuentas, Italia lo tiene mejor que Croacia, ya que le vale el empate para ser segunda y por tanto avanzar a los cruces.

Con un sólo punto, la selección croata no depende de sí misma, con lo que primero tendrá que hacer los deberes de ganar y, después, esperar sobre todo que Albania no sea capaz de vencer a España en el otro encuentro de esta tercera y última jornada. Todo está abierto por tanto y, visto lo visto, no hay favorito de antemano.

Tanto Italia como Croacia han decepcionado hasta ahora en la cita alemana, aunque por otro lado también cabía esperar un camino sufrido para ambas. En los italianos se ha dejado notar el momento de transición, con Luciano Spalletti en su banquillo hace menos de un año, a pesar de que son los vigentes campeones de Europa.

Ausente en los dos últimos Mundiales, la 'Azzurri' sorprendió con ese título hace tres años en Wembley pero de momento Spalletti no ha sido capaz de imponer su sello en un equipo con mucha gente joven. Contra Albania jugó con fuego en su debut, encajando a los 23 segundos el gol más rápido del torneo, y contra España no estuvo a la altura, muy superada por los de Luis de la Fuente.

Nicolo Barella es quien asume galones en el centro del campo y Federico Chiesa es su mayor referente arriba, pero el equipo transalpino no ha funcionado como logró con Roberto Mancini llegando a los 37 partidos seguidos sin perder. El inesperado cambio de ciclo aún no ha dado frutos con un Spalletti que reconoció el trabajo que tienen pendiente tras la clara derrota ante España.

Con todo, los italianos tienen en su mano alargar la defensa del título y Croacia no las tiene todas consigo ni mucho menos. El equipo ajedrezado falló en la anterior Eurocopa, pero venía de jugar la final de la Liga de Naciones y alcanzar también la final del Mundial de 2018 y las semifinales de la Copa del Mundo de 2022.

Los de Zlatko Dalic se llevaron un duro baño de realidad ante España en el debut, un 3-0 contundente del que estuvieron cerca de olvidarse contra Albania. Sin embargo, un gol de Gjasula en el minuto 95 dejó a los croatas sin su primera victoria en Alemania y con esta situación de urgencia.

Así, los Luka Modric, Brozovic, Kovacic, Perisic y compañía, capaces de algunos de los episodios más épicos de los últimos torneos, confían en sacar algo más que garra para seguir vivos, experta en prórrogas y en salir de situaciones bastante complicadas. Sólo le vale la victoria a Croacia e Italia bien haría en no confiarse porque puede incluso ser última del grupo.

Posibles alineaciones:

Croacia: Livakovic; Stanisic, Šutalo, Erlic, Gvardiol; Modric, Kovacic; Pasalic, Sucic, Kramaric; Budimir.

Italia: Donnarumma; Darmian, Bastoni, Calafiori, Di Lorenzo; Cristante, Jorginho; Barella, Pellegrini, Chiesa; Retegui.

DESCÁRGATE LA APP DE 'TIEMPO DE JUEGO' Y SUSCRÍBETE A SUS NEWSLETTERS

'Tiempo de Juego' tiene además su propia app en App Store y Android, donde podrás encontrar las últimas noticias, toda la información sobre el programa, vídeos exclusivos con los colaboradores, los resultados de las principales competiciones y los programas deportivos que sólo podrás escuchar en COPE.es. También está disponible de forma gratuita en iPhone y Android la app de COPE con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias y la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil.

Y si quieres recibir diariamente la mejor información del mejor equipo de Deportes, suscríbete a nuestras newsletters. En primer lugar debes registrarte en nuestra web. Para ello, tienes que pinchar en el icono de registro que podrás encontrar en la parte superior de COPE.es, tanto en su versión PC como en móvil. Para registrarte basta sólo con facilitar tu correo electrónico. También puedes acceder con tu perfil en Facebook. Una vez registrado, accede a la opción "Newsletters" de tu perfil y selecciona aquellas a las que quieres suscribirte de manera gratuita. Una vez hecho esto, las recibirás en tu email. En la misma categoría podrás darte de alta en nuevas newsletters o darte de baja en las que ya no quieras recibir.

Estar ahora más cerca de Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Juanma Castaño es más sencillo que nunca gracias a las newsletters de COPE. Para no perderte nada de tu radio favorita e informarte de lo que pasa en el mundo del deporte a través de los comunicadores más influyentes de la radio española.