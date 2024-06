Sigue este jueves Tiempo de Juego desde las 18:00h con el España-Italia de la Eurocopa

Eslovenia y Serbia abren la segunda jornada del Grupo C en la Eurocopa (15:00 horas), en un duelo al que los eslovenos llegan con muy buenas sensaciones tras empatar contra Dinamarca; los serbios, por su parte, necesitan sumar después de perder ante una Inglaterra que a partir de las 18:00 horas se medirá a los daneses con el objetivo de sellar la clasificación a los octavos de final. Y la jornada del jueves la cerrará el choque entre España e Italia, en el que ambos combinados se jugarán el liderato del Grupo B tras el empate entre Croacia y Albania. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama desde las 15:00 horas, en COPE.

Se miden en Múnich las, a priori, selecciones más débiles del Grupo C. Sin embargo, tanto Eslovenia como Serbia dieron muestras de su competitividad en la primera jornada de la Eurocopa. Los serbios pusieron en muchos apuros a una Inglaterra que acabó pidiendo la hora para llevarse una victoria por la mínima, mientras que Eslovenia supo sobreponerse al tanto inicial de Dinamarca para acabar empatando un encuentro que pudo llevarse en un tramo final.

Pero pese a cuajar grandes encuentros ambas, la urgencia es diferente en este segundo encuentro de la fase de grupo. Eslovenia podría dar un paso prácticamente definitivo en la clasificación a los octavos de final, ya que una victoria los colocaría con cuatro unidades, una puntuación que, incluso siendo tercera de grupo, les bastaría para estar entre las 16 mejores selecciones del torneo.

