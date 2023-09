Sigue este domingo Tiempo de Juego desde las 12h con el Real Madrid-Real Sociedad, La Vuelta y la F1

El Real Madrid inicia el martón de partidos buscando el pleno de victorias. Los de Carlo Ancelotti defiende su liderato ante la también invicta Real Sociedad. Getafe y Osasuna, por su parte, buscan olvidar sus tropiezos de antes del parón. El Villarreal busca ante el Almería poner fin a las dudas del inicio de la temporada en el estreno de Pacheta en el banquillo del submarino amarillo. En el Sánchez Pizjuán se enfrentan Sevilla y Las Palmas en un encuentro marcado por el posible regreso de Sergio Ramos. Además Carlos Saiz sale desde la pole en la Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 y La Vuelta cornará a Kuss en Madrid. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 12:00h, en COPE.

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) firmó este sábado la 'pole' del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, la quinta de su carrera y la segunda de forma consecutiva, tras la lograda en Monza (Italia), mientras que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del campeonato, lo hará undécimo.

Sainz dominó en Libres 2, Libres 3 y en lo más importante hasta el momento, la clasificación. El español demostró que está en un gran estado de forma que le permitirá salir en primer lugar por segunda carrera consecutiva y volviendo a ganar la partida a su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc, que finalizó en tercer lugar a 79 milésimas del mejor tiempo.

PROVISIONAL GRID



It's set to be a busy night in the stewards' room, but here's how our 20 drivers qualified on-track on Saturday night#SingaporeGP#F1pic.twitter.com/U6FZ6hrwBJ