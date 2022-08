Sigue este domingo desde las 15:00h 'Tiempo de Juego' con la tercera etapa de La Vuelta y el Atleti-Villarreal

TERCERA ETAPA DE LA VUELTA CON FINAL EN BREDA

Breda será la segunda oportunidad consecutiva para que los hombres más rápidos del pelotón de la 77ª Vuelta a España pongan a prueba sus facultades, en una jornada completamente plana en la que ni siquiera habrá una mínima cota puntuable para la clasificación de la montaña.

Con la disputa de esta tercera etapa, la carrera española pondrá punto y final a su segunda presencia en su historia en tierras neerlandesas, tras la salida de Assen en la edición de 2009.

Las notas peculiares de esta tercera etapa con salida y llegada en la ciudad de Brabante Septentrional y 193,2 kilómetros de recorrido será el paso por la localidad belga de Baarle-Nassau en el que los ciclistas recorrerán algunos metros por Bélgica. Previamente, en los 10 kilómetros de neutralización los ciclistas deberán bajarse de la bicicleta y atravesar a pie la catedral de la ciudad.

También se dejará notar el tránsito del pelotón por muchos tramos más propios de las clásicas del norte, zonas estrechas con constantes cambios de dirección y la aparición de algunas zonas con adoquines, que de las carreteras españolas.

Además no faltarán en este itinerario los pasos a nivel, en esta ocasión dos en los kilómetros 80 en Zeverbengen y 152,8 que en el caso de encontrárselos bajados el pelotón podrían condicionar el desarrollo e incluso el desenlace de la etapa.

ATHLETIC - VALENCIA (17:30)

El Athletic Club recibe este domingo (17:30) al Valencia en un duelo que promete ser entretenido en San Mamés, dos equipos que quieren empezar bien, con nuevos entrenadores y mucha ambición, y poder soñar con una temporada buena.

El cuadro vasco arrancó la tercera etapa de Ernesto Valverde en su banquillo con un empate sin goles ante el Mallorca la pasada semana, mientras que el equipo 'che' venció (1-0) al Girona. Las sensaciones de ambos equipos fueron positivas, pero toca seguir.

Los 'Leones' fueron verticales y fiables, al calor de San Mamés como tienen la suerte de repetir por segunda semana. Sin embargo, le faltó puntería a un Athletic que cada temporada arrastra últimamente el mismo problema con el gol. El día que cumplió Muniain 500 partidos de rojiblanco, el Mallorca fue un muro.

El centrocampista, Vesga y Yuri fueron los más cerca del gol, aunque se espera a los Williams en esa faceta, además de un Raúl García que empezó desde el banquillo ante los baleares. Se esperan refuerzos, aunque el Athletic mantiene su intensidad de todos los años, un equipo de mucho sacrificio y bien agrupado.

En Liga, el año pasado, los duelos entre vascos y valencianos se saldaron con dos empates, pero fue en Copa del Rey donde saltaron chispas, con el triunfo 'che' en semifinales. La tensión queda atrás porque ya no están ni Marcelino García Toral ni José Bordalás en los banquillos. En el cuadro valenciano es el turno de Gattuso.

El técnico italiano parece haber caído de pie en Mestalla, con un carácter que contagia y un equipo que, a la espera también de reforzarse sobre todo tras la salida de Guedes, trata de crecer desde el trabajo. Con Hugo Duro y Samu Castillejo tiene buena intenciones arriba, aunque el gol contra el Girona fue de Soler.

El Valencia mantiene su política de cuentagotas con los fichajes, pero su nuevo técnico de momento no alza la voz. Gattuso mostró de hecho si cabe más compromiso con la ciudad preocupado por los incendios en la Comunitat, mientras está decidido a exprimir lo que tiene y en resucitar a un equipo muy herido las últimas campañas.

ALTÉTICO DE MADRID - VILLARREAL (19:30)

El Atlético de Madrid recibe este domingo (19:30) al Villarreal en el Cívitas Metropolitano con motivo de la segunda jornada de LaLiga Santander, un choque de calidad que mide a dos equipos con aspiraciones altas esta campaña y que hicieron un buen debut.

El equipo de Diego Pablo Simeone estrena la temporada de local después de su debut el pasado lunes, no muy lejos, con un 0-3 sobre el Getafe. El renombrado estadio rojiblanco acogerá con ganas un nuevo curso con el técnico argentino en frente, más de una década buscando estar entre los mejores.

El curso pasado no fue el más destacado, a pesar de la reacción en los últimos dos meses para lograr el 'Top 3' y la clasificación para Liga de Campeones. Por ello, el 'Cholo' parece haber reforzado el hambre de su equipo y la pretemporada ya se vio a un Atlético fuerte, vertical y sin especular sobre el césped por la victoria.

El Getafe fue el primero en sufrirlo, con una pegada especial que comanda Álvaro Morata. Después de dos años en la Juventus, el delantero madrileño no tenía su sitio claro, pero a base de goles ha convencido a Simeone. La otra gran esperanza rojiblanca es Joao Félix, quien parece estar a las puertas de su mejor momento.

El portugués dejó también destellos en el Coliseum, dos asistencias de lujo, y ya el tramo final de la pasada temporada enseñó la calidad por la que fue fichado. La madurez futbolística de Joao Félix y los goles de Morata no son suficientes para un año largo, y el Atlético espera recuperar también al mejor Lemar, Griezmann, Carrasco y un Saúl también de vuelta.

Por otro lado, la solidez defensiva fue también un problema el año pasado, para lo cual se ha hecho jefe Witsel. Felipe y José María Giménez se han recuperado después de ser baja para el estreno, pero está por ver si se ganan un sitio ante el belga y Savic. Reinildo puede ser otro importante factor en el año atlético tras su rápida adaptación y un carácter que pega mucho con el rojiblanco.

Mientras, para el Villarreal también es otra temporada de retos. El submarino, inmerso esta semana en lograr el acceso a la fase de grupos de la Conference League de la UEFA, confía en mejorar su rendimiento liguero y volver a la máxima competición continental. Los de Unai Emery estrenaron la Liga la pasada semana con un convincente 0-3 sobre el Valladolid en el José Zorrilla.

El equipo amarillo aún está confeccionando su plantilla, con la reciente salida de Paco Alcácer, la posibilidad de que llegue otro delantero con los rumores sobre Edinson Cavani, y también que pierda alguna pieza importante como Foyth. Después del 4-2 al Hajduk Split y con la vuelta el próximo jueves, Emery tendrá que repetir alguna posición para rendir ante un Atlético que marca un reto.

"Si algo hemos aprendido es jugar Europa y Liga. Es cierto que con diferentes resultados en ambas competiciones. Europa de matrícula y Liga más bien regular, con séptimo puesto en los dos últimos años", apuntó el técnico vasco, dando normalidad a los dos partidos en una semana y recordando que la Liga es prioridad.

REAL SOCIEDAD – BARCELONA (22:00)

El FC Barcelona visita este domingo (22:00) a la Real Sociedad con cierta necesidad ya de ganar a pesar de ser la segunda jornada de LaLiga Santander, un rival nada sencillo que pondrá a prueba la posible ansiedad de un proyecto culé sin margen para arrancar.

Xavi Hernández tiene los refuerzos que pedía, aunque hace unos meses parecía imposible, y aún están por llegar. Sin embargo, formar un equipo y que funcione puede llevar su tiempo, un tiempo que no tiene el técnico de Terrassa en esta su primera temporada que empieza desde el kilómetro cero en el banquillo azulgrana.

Lewandowski, Raphinha, Christensen, Kessié y Kounde, la continuidad de Dembélé, y la posible llegada de más nombres, Marcos Alonso, Foyth y Bernardo Silva, los que más suenan, ponen al Barça en la lista de favoritos al título liguero e incluso para optar a la Liga de Campeones. Todo ello después un año en blanco y una importante crisis tanto deportiva como institucional.

El esfuerzo económico y la exigencia sobre el césped obligan al cuadro culé a ganar títulos, pero para ello hay que ganar cada semana. De momento, el estreno liguero la pasada semana se saldó con naufragio ante el Rayo Vallecano (0-0), una bestia negra con franja roja contra la que tampoco ganó el Barça el año pasado.

Bien es cierto que el cuadro culé funcionó bien, mejor en la primera parte, y tuvo una gran variedad y número de ocasiones como para haber ganado el partido. A Lewandowski tiene toda la pinta de que se le caerán los goles, pero al polaco le está costando ver puerta, como el resto del potente ataque azulgrana con Dembélé y Rapinha como los más elegidos hasta ahora por Xavi.

La ocasión perdida en el Camp Nou exige al Barça redoblar esfuerzos y puntería en una plaza complicada como es el Reale Arena. El feudo 'txuri-urdin' estará lleno hasta la bandera con la ilusión de una temporada nueva, de un rival importante y de un equipo vasco que parece tener buenas herramientas para hacer un curso con nota.

El equipo de Imanol Alguacil venció el pasado domingo en Cádiz, un 0-1 pero dominador y sin sufrir, con un prometedor debut con gol de Take Kubo. También dejaron grandes sensaciones Brais Méndez, Momo Cho y Jon Karrikaburu, con lo que la Real confía en sus refuerzos para que este año no se le haga largo y pelar por estar arriba.

Merino, Illarra y Zubimendi estarán disponibles pese a perderse un entrenamiento esta semana y la Real buscará dominar en un centro del campo en el que no estará Busquets, expulsado ante el Rayo, en el Barça. Xavi sigue pendiente de inscripciones y posibles salidas, pero De Jong apunta al once si no le hacen las maletas antes.

