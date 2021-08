Sigue este domingo desde las 15:00 'Tiempo de Juego' con el Barcelona - Getafe y el Atlético - Villarreal

A las 17:00, Barcelona - Getafe

Mientras el Real Madrid intenta el fichaje de Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo regresa al Manchester United y Leo Messi se prepara para su debut con el Paris Saint-Germain, el Barcelona sigue sin novedades en el mercado debido a su grave situación económica que le impide ilusionarse con fichajes y que le obliga a vencer ante el Getafe este domingo a las 17.00 en el Camp Nou para no crear más dudas.

El empate en San Mamés ante el Athletic Club diluyó el optimismo generado con el convincente triunfo ante la Real Sociedad de la primera jornada y todo lo que no sea una nueva victoria ante el equipo madrileño, que aún no ha puntuado, avivaría el pesimismo antes del parón de selecciones en un club que está más pendiente de las adecuaciones salariales y de las difíciles marchas de sus jugadores prescindibles que del terreno deportivo.

El Barça afronta el compromiso de Liga ante el Getafe de los exazulgranas Carles Aleñà y Sandro Ramírez (Marc Cucurella no jugará por unas molestias) con importantes bajas, sobre todo en defensa.

Eric Garcia está sancionado después de su expulsión en San Mamés y Gerard Piqué tampoco está disponible para Ronald Koeman a causa de la elongación en el sóleo de la pierna izquierda que se hizo ante los bilbaínos. Además, Óscar Mingueza, que finalmente pudo ser inscrito en LaLiga con ficha del filial, justo sale de la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que se hizo durante los Juegos Olímpicos, además de Pedri que está disfrutando de sus merecidas vacaciones.

Todavía sin puntuar en lo que va de competición el Getafe afronta la tercera etapa de LaLiga en el Camp Nou, ante el Barcelona, la cúspide de este empinado arranque que ha tenido que asumir el conjunto madrileño.

El buen juego mostrado por el cuadro azulón de Miguel González 'Michel' no ha tenido repercusión en el marcador. Inició el torneo en Mestalla, en Valencia, y perdió por un penalti. Continuó el pasado lunes, en el Coliseum contra el Sevilla, que logró la victoria también por la mínima con un tanto a última hora del argentino Erik Lamela.

El Getafe que acude al Camp Nou con la baja de Víctor Machín 'Vitolo', lesionado en el sóleo, al que le puede sustituir el checo Jakob Jankto, uno de los refuerzos para el presente curso cuya predisposición ha convencido a su técnico.

Pese a los antecedentes que no son alentadores para el Getafe que en dieciocho partidos solo ha logrado cuatro empates, el conjunto madrileño acude a Barcelona con la ilusión de encontrar su primer triunfo frente al FC Barcelona.

A las 22:00, Atlético - Villarreal

Ningún equipo anuló tanto la pasada temporada en el Wanda Metropolitano al Atlético de Madrid como el Villarreal y aspira a repetirlo el conjunto castellonense este domingo. "Necesitamos reaccionar", proclamó Unay Emery, empatado a cero en las dos primeras jornadas, igual que lo logró la pasada campaña en el campo rojiblanco, con el mérito que eso supuso, porque el Atlético ganó el resto de sus duelos de la primera vuelta en casa, donde sólo perdió 9 puntos en todo el curso.

"Siempre son partidos muy cerrados, muy justos, muy apretados. Cualquier detalle rompe el partido para uno u otro lado", asumió Diego Simeone, cuyo equipo ha alcanzado un pleno de seis puntos en las dos primeras jornadas, tiene el liderato al alcance y repite en el Wanda Metropolitano, donde enlaza seis triunfos y donde sólo ha perdido seis de sus 100 encuentros oficiales desde su inauguración.



Avisados están el Atlético y él, que también tiene su partida táctica ya diseñada en la cabeza, sin moverse del 5-3-2 que entonces, en aquel 0-0, aún no había desarrollado y con dos protagonistas nuevos en el once titular en esta temporada: Kieran Trippier, por el carril derecho, pero, sobre todo, Luis Suárez.



El goleador ya está preparado para la titularidad. Después de 27 días de pretemporada, tras salir desde el banquillo en las dos primeras jornadas (Simeone reconoció el pasado domingo que el atacante sólo estaba para jugar media hora ante el Elche), el '9' uruguayo recuperará su sitio indiscutible en la alineación inicial.

La entrada de Trippier por la derecha, una simple cuestión de tiempo en cuanto alcanzara el ritmo para competir, devuelve a Marcos Llorente a su posición más natural entre todas las que puede jugar, el interior derecho, para recuperar el reconocible medio campo del campeón de la pasada campaña, con Koke y Thomas Lemar.



En sí, el once al completo rememora la alineación tipo de la última temporada. Aún a la espera de Joao Félix, que sigue su puesta a punto de la intervención en el tobillo derecho del pasado 2 de julio -tampoco está disponible Héctor Herrera- cada línea recuerda fielmente al Atlético campeón.



Enfrente, el Villarreal llega a la tercera jornada sin haber ganado en las dos anteriores, tras sumar dos empates sin goles, por lo que el equipo de Unai Emery visita al campeón de laLiga con el objetivo de estrenar su casillero de victorias y calibrar su potencial ante uno de los conjuntos de mayor poderío del campeonato.



El equipo castellonense aún no ha ganado un solo partido oficial, ya que empató en la final de la Supercopa de Europa ante el Chelsea -perdió en la tanda de penaltis- y en las dos primeras citas de Liga, tras una pretemporada en la que tampoco fue capaz de sumar una victoria.



Para este encuentro, Emery, que no sabe lo que es ganar a Diego Simeone en los diez duelos ligueros que han tenido, cuenta con las bajas de los lesionados Dani Parejo y Samu Chukwueze, así como la de Pau Torres, de vacaciones tras haber disputado este verano de forma consecutiva la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de Tokio. Mientras, Moi Gómez es duda por sus problemas físicos.



Respecto al posible once, el técnico vasco apunta a la continuidad, con la idea de ir armando un bloque competitivo. La única duda radica en saber si en la banda regresará Yeremi Pino o hará debutar el extremo neerlandés Arnaut Danjuma, última incorporación del club castellonense.

A las 19:30, Cádiz - Osasuna

Cádiz y Osasuna se citan en el estadio Nuevo Mirandilla con la misión de lograr la primera victoria del campeonato, después de que ambos saldaran sus primeros partidos con empates, en el caso de los andaluces los dos con un 1-1, como local ante el Levante y como visitante frente al Betis, y en el de los navarros con dos igualadas sin goles en Pamplona, ante el Espanyol y el Celta.

Los de Álvaro Cervera no podrán contar con el lesionado José Mari, uno de los jugadores preferidos por el entrenador y que aún no ha podido debutar en la competición. Tampoco estará el centrocampista Jon Ander Garrido, que ha pasado por el quirófano por una tendinosis crónica y de momento no tiene dorsal al alargarse su recuperación varias meses.



El defensa paraguayo Santiago Arzamendia, que se lesionó poco antes de comenzar LaLiga, ha entrado en su primera convocatoria y también lo ha hecho el delantero rumano Florin Andone, último fichaje del Cádiz, al que llega del Brighton inglés, y que ha sido incluido en la lista pese a llevar pocos días de entrenamiento con el equipo.

La noticia más destacada de la convocatoria de Osasuna es la entrada de Javi Ontiveros, último fichaje rojillo anunciado el viernes y que llega a Pamplona para tratar de recuperar su mejor versión cedido desde el Villarreal.

A las 19:30, Rayo - Granada

El estadio de Vallecas regresa a la elite del fútbol español, en el reencuentro del Rayo Vallecano con su afición, en un duelo de necesidad ante el Granada, entre dos equipos que no han vencido en las dos primeras jornadas.



La necesidad de tiempo por las obras de su estadio condicionó el inicio del equipo de Andoni Iraola. Su debut le dejó una salida tan complicada como la rendida al Sevilla (3-0) y mejoró notablemente su imagen en San Sebastián, donde sin embargo no pudo llevarse nada positivo pese a su buen partido y cayó desde el punto de penalti (1-0).

El Granada visita este domingo al Rayo Vallecano con el objetivo de sumar su primera victoria de la temporada después de haber iniciado el curso con sendos empates en el campo del Villarreal (0-0) y en casa ante el Valencia (1-1).



El cuadro andaluz se mide al Rayo, ante el que ha perdido en seis de sus siete últimos enfrentamientos y no gana desde 2013, con toda la plantilla disponible, ya que el técnico Robert Moreno no tiene jugadores lesionados ni sancionados.



La novedad está en que ya no forma parte de la plantilla el lateral francés Dimitri Foulquier, que tras ser titular en las dos primeras jornadas será traspasado al Valencia.

