Sigue este domingo desde las 12:00h en 'Tiempo de Juego' el Barcelona-Atlético y el resto de la jornada

Jornada de infarto este domingo con un partidazo que puede decidir si sigue habiendo pelea por el título de LaLiga Santander. A las 16:15 se enfrentan en el Camp Nou el líder, el Barcelona, y un Atlético de Madrid que es el mejor equipo de la segunda vuelta y que está remontando posiciones de la mano de un Griezmann que vive su mejor momento. Antes a las 14:00 horas derbi dramático entre el Elche, colista, y un Valencia que es penúltimo y que de perder en el Martínez Valero podría complicarse aún más la salvación. A las 18:30 el Getafe visita Mallorca intentando alejarse del descenso. A las 21:00 el Sevilla tras su pase a semifinales de la Europa League recibe a un Villarreal que sigue soñando con jugar la Champions League la próxima temporada.

Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 12:00 horas, en COPE.

Elche - Valencia (14:00 horas)

En el Martínez Valero, el colista Elche, con el descenso casi asegurado, recibe a un Valencia que todavía sueña con salvarse. Con la permanencia a 17 puntos, el conjunto ilicitano tiene prácticamente asumido que la próxima temporada jugará en Segunda, pero al menos espera cortar su nefasta racha de resultados.

Los de Sebastián Beccacece (13) arrastran cinco fechas sin ganar y cuatro derrotas consecutivas, y son el equipo menos goleador y más goleado de la categoría. Ezequiel Ponce y Gerard Gumbau se perderán la cita por sanción, mientras que Helibelton Palacios y José Ángel Carmona lo harán por lesión.

La Cadena COPE, en el Martínez Valero.





El Valencia, por su parte, tampoco ha alzado el vuelo con Rubén Baraja, y en las últimas cuatro jornadas ha cosechado un empate y tres derrotas, la últimas de ellas hace solo unos días ante el Sevilla. A pesar de todo, la zona de permanencia está a solo tres unidades.

Sin embargo, el preparador vallisoletano deberá lidiar con hasta siete ausencias, las de los sancionados Ilaix Moriba y Hugo Duro y las de los lesionados Thierry Correia, Justin Kluivert, Samu Castillejo, Jaume Doménech y Marcos André.

Alineaciones probables:

Elche: Badía; Lirola, Mascarell, Bigas, Clerc; Morente, John, Guti; Fidel, Pere Milla y Lucas Boyé.

Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Diakhaby, Cenk, Gayà; Lino, Almeida, Guillamón, Yunus, Lato; y Cavani.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Barcelona - Atlético de Madrid (16:15 horas)

El FC Barcelona recibe este domingo al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou (16.15), en la jornada 30 de LaLiga Santander, en un duelo entre primero y tercero en el que los blaugranas confían en recuperar la ilusión con el regreso de Pedri y tumbar a unos 'colchoneros' que están en buena forma y que siguen acechando la segunda posición, en manos del Real Madrid.

Hay más en juego en el Camp Nou de lo que parece. El Barça, tras dos empates sin goles, necesita ganar para no dar al eterno rival la opción de acercarse más en la tabla y empezar a soñar con la remontada. Y, para el Atlético, asaltar el feudo blaugrana sería una inyección de moral de cara a esa lucha por la segunda plaza.

Ambos sabrán qué habrá hecho el Real Madrid en casa contra el Celta, el sábado por la noche. Así que la presión que puedan tener unos y otros podrá ser distinta en función del resultado en el Santiago Bernabéu. Pero, pase lo que pase, el objetivo de Barça y Atlético es el mismo; ganar.

La jornada empezó con esos 11 puntos de diferencia respecto a los blancos, pero el Barça sabe que permitir al rival acercarse más sería más que peligroso, con todavía 8 jornadas pendientes. Pero, sobre todo, ante el Atlético de Madrid deben reencontrarse con el gol, con la efectividad perdida.

Los empates sin goles ante Girona y Getafe, más la derrota por 0-4 ante el Real Madrid en la Copa del Rey, dejan al Barça sin marcar en los últimos 3 duelos. Demasiado para el equipo de Xavi Hernández. De ahí la importancia de recuperar la magia de Pedri y la llegada desde segunda línea, aunque podría explotarla mucho más, de Frenkie de Jong.

Ambos son las caras positivas de la moneda, los dos lesionados que vuelven al equipo y que podrían ser además titulares. Por contra, no se recupera a tiempo Ousmane Dembélé, pese a entrenar con el grupo, y sigue siendo baja junto a Andreas Christensen y Sergi Roberto.

Pero Pedri, por falto de forma que esté, podría aportar esa luz que tanto necesita el Barça. Ese pase entre líneas, ese ver lo que muchos otros no ven. Sin duda, sería una ayuda para un Robert Lewandowski que es un faro apagado en punta. Que vive demasiado solo arriba en los últimos partidos. De ahí que algunos también sonrían al ver a la perla Lamine Yamal, de 15 años, convocado. ¿Jugará?

En casa, sí, pero el Barça vuelve a enfrentarse a los horarios que a Xavi no le gustan. No quiere jugar con sol, ni a mediodía ni en la hora de la siesta. De nuevo, 16.15 horas y a ver si vuelve a excusarse en ello, o no. Lo que mucha gente critica en Barcelona es jugar en la Diada de Sant Jordi, 'festividad' muy querida en Cataluña.

Enfrente, un 'dragón' llamado Atlético de Madrid. Uno de los equipos más en forma del momento, que se presenta en Barcelona tras ganar los últimos seis partidos en LaLiga Santander. El último, en casa ante el Almería (2-1). Y ganando en Girona (0-1) y Vallecas (1-2). Los de Diego Pablo Simeone saben que, si hay buen momento para visitar Barceloa, es este.

?? La ???????????????????????? de nuestro Atleti. pic.twitter.com/UjR3a6gDh2 — Atlético de Madrid (@Atleti) April 22, 2023

Desde febrero de 2006 que el Atlético no gana en el Camp Nou en Liga. Aunque arrancaron dos empates en 2020 y 2021, y siendo el último precedente un 4-2 del año pasado. Ahora, con la efectividad del exblaugrana Antoine Griezmann, y el buen ambiente de grupo, quieren poner fin a la mala racha de resultados en feudo blaugrana.

Quien no estará en el Spotify Camp Nou es el también exblaugrana Memphis Depay, lesionado igual que Reinildo. Y, por sanción, no jugarán Marcos Llorente ni Geoffrey Kondogbia. Por otro lado, Simeone recupera a Stefan Savic para el eje defensivo.

Alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Eric Garcia, Balde; Busquets, Pedri, De Jong; Raphinha, Lewandowski y Gavi.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco; Koke, Lemar, De Paul; Griezmann y Correa.

Mallorca - Getafe (18:30 horas)

En el estadio Mallorca Son Moix, Mallorca y Getafe quieren dar pasos hacia el objetivo de la permanencia. Los baleares, que atesoran 37 puntos, tendrían prácticamente atada la salvación con una victoria más, que además les permitiría sumar por cuarta jornada consecutiva y dar continuidad al triunfo ante el Celta (0-1). Matija Nastasic, Ludwig Augustinsson y Giovanni González no estarán disponibles.

RCD MallorcaTwitter





El cuadro azulón sacó un valioso punto el pasado fin de semana ante el FC Barcelona (0-0), aunque acumula tres partidos seguidos sin ver puerta. Tres puntos separan de la zona de peligro al equipo de Quique Sánchez Flores, que no podrá disponer de Mauro Arambarri.

Alineaciones probables:

Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Raíllo, Valjent, Hadzikadunic, Jaume Costa; Morlanes, Ruiz de Galarreta, Dani Rodríguez; Kang In Lee y Muriqi.

Getafe: Soria; Damián, Djené, Duarte, Alderete, Juan Iglesias; Maksimovic, Milla, Munir; Borja Mayoral y Enes Ünal.

Sevilla - Villarreal (21:00 horas)

El Sevilla, eufórico tras eliminar el pasado jueves al Manchester United, espera aprovechar este domingo su euforia europea para seguir distanciándose del descenso ante un Villarreal que quiere defender su sexta plaza (21.00 horas).

Tres días después de dejar fuera de Europa a los 'red devils' (3-0), el conjunto de José Luis Mendilibar regresa al Ramón Sánchez-Pizjuán con el objetivo de seguir alejándose de los puestos de quema. Tras cosechar siete puntos de los últimos nueve en juego, marcha decimotercero con 35 unidades, siete ya sobre el descenso.

Ahora, sin el sancionado Marcos Acuña ni los lesionados Joan Jordán y Marcao, los nervionenses tratarán de conquistar la segunda victoria liguera consecutiva, después de asaltar la semana pasada Mestalla (0-2), y enlazar su tercer partido sin encajar goles.

Ambiente de lujo en el Ramón Sánchez Pizjuán para el Sevilla - Manchester United. EFE





Enfrente, el Villarreal, ya fuera de competición europea, centra sus esfuerzos en garantizar su presencia en el Viejo Continente el próximo curso. Los de Quique Setién son sextos con 47 puntos, uno más que el Athletic Club -con un partido más-, a uno de la quinta posición y a dos de la 'Champions'.

Para aspirar a más, el equipo castellonense deberá dejar atrás su derrota en casa ante el Real Valladolid (1-2), que puso fin a una racha de tres triunfos seguidos. Gerard Moreno y Francis Coquelin, ambos por lesión, serán las únicas ausencias del 'Submarino Amarillo'.

Alineaciones probables:

Sevilla: Dmitrovic; Montiel, Badé, Gudelj, Telles; Fernando, Pape Gueye; Ocampos, Suso, Bryan Gil; y En-Nesyri.

Villarreal: Reina; Juan Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Parejo, Baena, Capoue; Samu Chukwueze, Lo Celso y Yeremy Pino.

DESCÁRGATE LA APP DE 'TIEMPO DE JUEGO' Y SUSCRÍBETE A SUS NEWSLETTERS

'Tiempo de Juego' tiene además su propia app en App Store y Android, donde podrás encontrar las últimas noticias, toda la información sobre el programa, vídeos exclusivos con los colaboradores, los resultados de las principales competiciones y los programas deportivos que sólo podrás escuchar en COPE.es. También está disponible de forma gratuita en iPhone y Android la app de COPE con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias y la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil.

Y si quieres recibir diariamente la mejor información del mejor equipo de Deportes, suscríbete a nuestras newsletters. En primer lugar debes registrarte en nuestra web. Para ello, tienes que pinchar en el icono de registro que podrás encontrar en la parte superior de COPE.es, tanto en su versión PC como en móvil. Para registrarte basta sólo con facilitar tu correo electrónico. También puedes acceder con tu perfil en Facebook. Una vez registrado, accede a la opción "Newsletters" de tu perfil y selecciona aquellas a las que quieres suscribirte de manera gratuita. Una vez hecho esto, las recibirás en tu email. En la misma categoría podrás darte de alta en nuevas newsletters o darte de baja en las que ya no quieras recibir.

Estar ahora más cerca de Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Juanma Castaño es más sencillo que nunca gracias a las newsletters de COPE. Para no perderte nada de tu radio favorita e informarte de lo que pasa en el mundo del deporte a través de los comunicadores más influyentes de la radio española.