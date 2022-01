Pepe Domingo Castaño: "Soy una persona que ha cumplido sus sueños, nada más"

Pepe Domingo Castaño ha presentado este jueves en Herrera en COPEsu libro ‘Hasta que se me acaben las palabras’. Un repaso en forma de recuerdos, historias y anécdotas a su vida y su larga trayectoria en los medios de comunicación y la música en el que no falta espacio para su familia, su mujer Tere y sus amigos.

Acompañado por el presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo, el exalcalde de La Coruña, Paco Vázquez, su excompañero Fernando Salaverri o su hermana Guapecha, ha hablado de sus comienzos en la radio, su salida de la Ser y su querida tierra.

“Yo soy una persona que ha cumplido sus sueños, nada más. Escribo con letras de alma y entonces sale un libro sentimental como soy yo”, asegura Pepe Domingo Castaño al ser preguntado por ‘Hasta que se me acaben las palabras’.

Carlos Herrera ha comenzado la entrevista asegurando que “el entusiasmo es lo que más admiro de Pepe Domingo Castaño. Tiene un trabajo en el que si no existe entusiasmo se nota enseguida. Desde el Hola, hola hasta el último minuto del programa es el que sostiene la tienda en alto y de forma dinámica y original”.

Por su parte, su hermana Guapecha, ha contado que era muy tímido de pequeño y le ha calificado como “el mejor hermano que podemos tener”. El periodista de Tiempo de Juego ha aprovechado para agradecer a su familia porque “sin ellos ningún premio sería premio” y a sus hermanos a los que “les debo parte de la culminación de mis sueños porque han estado siempre en lo bueno y en lo malo”.





Una vida ligada a la publicidad

“La publicidad no es pausa, es radio”, ha asegurado un Pepe Domingo Castaño que en sus memorias recuerda cómo nacieron algunos de los anuncios más carismáticos de la historia de la radio en España como aquella inmortal frase ‘Pepe un purito’.

“Lo peor de la radio es la gente que no respeta la publicidad. Yo soy un defensor a muerte de la publicidad. Las cadenas comerciales viven de la publicidad, hay que hacerla cada vez mejor para que los clientes confíen en la radio y la radio crezca”, ha asegurado, para añadir que “lo mejor de la radio es como la gente cuando vas por la calle te quiere. Si eres un tipo que sale por la televisión la gente te saluda, pero si eres un tipo que habla por la radio la gente te quiere”.

Sus comienzos en la radio y sus primeras palabras en el medio

En sus inicios trabajaba en una fábrica de encurtidos y daba clases de latín, pero tenía el gusanillo de la radio metido dentro y sabía que quería probar en ella. Explica que un día volviendo de una verbena junto a un grupo con el que cantaba el chófer llevaba puesta la radio y escuchó un anuncio de Radio Galicia que buscaba nuevas voces para la emisora de Santiago.

“El conductor me lo dijo, no decías tú… lo repitieron al poco rato y entonces me dije que para obligarme tenía que tomar una decisión y cortar con lo que no me gustaba. Me presenté en la empresa y pedí la liquidación, pero estaba tan seguro de que iba a ganar la prueba que me presenté ya sin trabajo y gané, aunque cuando me dijeron lo que iba a ganar se me cayó el alma a los pies. No tenía ni para pagar la pensión, pero ya estaba dentro”, rememora.

Cuenta que sus primeras palabras en el micrófono fueron un indicativo de la emisora y explica que cuando llegó a la prueba le abrió la puerta María Teresa Navaza. “Me dijo qué deseaba y contesté que venía a las pruebas. Me explicó que ya habían elegido al locutor, pero le debí caer tan bien que habló con el director, me hicieron la prueba y entré”.

Fenómeno musical en México

Además de locutor y presentador, Pepe Domingo Castaño también ha labrado una importante carrera en el mundo de la música llegando ser número 1 en México con ‘Motivos’ episodio que recuerda en el libro.

Fernando Salaverri fue el factótum de su triunfo en el país latinoamericano. “El gestó todo el engranaje”, apunta. Este recuerda como habló con Nacho Morales, dueño de la mayor compañía independiente de México y le llevó un disco de Pepe. “Hablamos y grabamos, no me gustó y volví a grabarlo”, asegura el padronés que se despidió de su carrera artística cuando entró en la radio.

“Recuerdo una vez que me dijeron que por qué no grababa mis canciones con un marichí, yo ya estaba alejado de la música y dije que no porque iba a repercutir en la radio y para mi la radio está por encima de todo”.

Tere, el gran amor de su vida

Casado con Tere, con quien tiene varios hijos, explica cómo la conoció en una discoteca y supo desde el primer momento que iba a ser la mujer de su vida: “Estaba yo con una chica y apareció un amigo con dos amigas. La vi y pensé acaba de entrar la mujer de mi vida. Solo tengo que saber si no está con mi amigo Manolo Roca. Le pregunté a él si estaba con esa mujer y el me contó que era una modelo gallega que estaba en Madrid. Le dije que tenía que irme a la radio y le pedí por favor que la llevara a cenar a un restaurante… y allí empezó todo hasta hoy”.

Sueños cumplidos

“En la vida lo más importante de una persona es que pueda cumplir sus sueños. Si cumples uno vale, si cumples dos mejor y si cumples tres es la leche. He cumplido los tres grandes sueños de mi vida: Yo quería presentar El Gran Musical y lo conseguí. Quería estar en Carrusel Deportivo porque adoraba a Joaquín Prats, el ídolo de mi vida, quería estar en 300 millones y también estuve, quería cantar y conseguí cantar. Por eso, yo para darle gracias a la vida por todo lo que me ha dado los beneficios que pueda sacar de este libro van a Caritas y Aesleme España una asociación para el tratamiento de lesiones de medula espinal”, cuenta. “Sin la radio hubiera sido animador de orquesta que era lo que más me gustaba en la vida”, bromea.

Joaquín Prat

Sus comienzos en Carrusel Deportivo fueron como sucesor de uno de sus grandes referentes en el mundo radiofónico, el gran Joaquín Prat al que recuerda con mucho cariño: “Se hacía el dueño de la escena. Sobre todo, era vital. Para mi era un hombre que destilaba vitalidad, amistad, cariño… se entregaba a todo. Luego era un gran gruñón. Siempre se estaba cagando en todo, pero era un pedazo de pan y como profesional junto a Bobby Deglané, el inventor de la radio espectáculo, era mi gran ídolo. Fue el precursor de esa radio no preparada, de la radio que nace de la espontaneidad y te conquistaba con cualquier cosa que hacía”, explica.

Galicia

Su tierra Galicia siempre ha estado presente en la vida de Pepe Domingo Castaño y no podía faltar en sus memorias. “La gente me pregunta si tanto quieres a tu tierra por qué no vives en ella. Un día no supe que contestar y tuve que pensar por qué vivía en Madrid. Creo que el motivo es porque si viviera en Galicia no tendría morriña. En cambio, viviendo en Madrid, tengo necesidad de Galicia y eso es la morriña".

El presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijoo ha asegurado sentirse “muy orgulloso de poder acompañar a Pepe Domingo Castaño porque es un gallegazo, una persona entrañable y porque empezó como contable y soñaba con ser locutor de radio para que le escucharan en Padrón”. Este ha recordado como uno de los momentos más importantes de su vida cuando recibió la Medalla Castelao.

Otro gallego ilustre, el exalcalde de La Coruña Paco Vázquez, no ha faltado a la cita para dar “un abrazo radiofónico a un gran amigo muy querido” y ha recordado cuando Pepe fue pregonero de las fiestas de la ciudad y se metió a la gente en los bolsillos nada más salir al balcón con una simple frase: “las mejores cosas de mi vida me han pasado en La Coruña”.

Pepe Domingo Castaño ha repasado en su libro 'Hasta que se me acaben las palabras' sus recuerdos y vivencias.





Paco González y su salida de la Ser

En el verano de 2010 se produjo su salida de la Cadena Ser en la que había pasado los últimos 37 años para desembarcar en la Cadena COPE junto a su amigo Paco González al que califica como “uno de los grandes fenómenos de la radio en los últimos 30 años” y del que dice que “podría hacer el programa que quisiera porque es un fenómeno de la radio y una persona que te dan ganas de comértela”.

“Paco llegó y cambió todo. Le dio a Carrusel Deportivo lo que necesitaba: amplitud de miras. Pensó que había que ganarle a José María García, cambió las estructuras del programa y me dijo que hiciera lo que quisiese; y yo pude hacer lo que quería con la publicidad. Inventar una nueva forma de vender sin molestar y sin que la gente cambiara de dial”, asegura.

Asegura que se sintió “traicionado por el grupo Prisa porque cuando estás 37 años en una empresa creo que tienes derecho a irte cuando te dé la gana. Has demostrado cariño y entrega a esa empresa. Yo me quise ir de la Ser de buenas maneras porque fui detrás de un amigo como Paco González, creo que la Ser debió ser consecuente conmigo. No solo incumplieron la promesa de no demandarme, al día siguiente de terminar el contrato llamó a Raúl Rodríguez y me dice usted recibirá en los próximos días un burofax al que tiene que contestar, no me dejaron ni despedirme de los oyentes ni del equipo de gente con el que había trabajado”, dice.

“Fue traumático dejar una empresa en la que te has hecho un hombre tras 37 años, pero el feo que le hicieron a Paco te obliga a plantearte si te quedas o te vas. La cabeza te dice ‘sigue’ y el corazón te dice ‘cambia que te va a venir bien’ y pudo el corazón más que la cabeza, afortunadamente”, continúa sobre lo sucedido en 2010.