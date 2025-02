Sigue en directo Tiempo de Juego este sábado desde las 13:00h con la jornada 25 de Primera División

ALAVÉS - ESPANYOL (14:00 HORAS)

La actividad sabatina se abrirá a las 14.00 horas en el Estadio de Mendizorroza, midiéndose Alavés y Espanyol en un duelo vital por la permanencia en Primera División. El choque es más urgente para el conjunto vitoriano, que va penúltimo con 22 puntos y está a dos de los espanyolistas, aunque las dinámicas de ambos son dispares.

Los babazorros llevan dos de los últimos 12 puntos, mientras que los pericos están siendo más regulares, con nueve de los últimos 18 puntos y sólo la derrota en el último suspiro ante la Real Sociedad, aunque les falta rematar más a domicilio.

El Alavés, que la semana pasada en Butarque dejó escapar tres puntos importantes ante el CD Leganés, sabe que el triunfo le hará salir del descenso provisionalmente, hasta que juegue después el Valencia ante el Atlético de Madrid, pero tendrá que romper su mala racha desde la llegada de Eduardo Coudet al banquillo; el equipo vasco no sabe lo que es ganar ante su afición con el técnico argentino y no lo hace desde el pasado 1 de noviembre (1-0 vs Mallorca).

De todos modos, el Espanyol, que viene de empatar (1-1) el pasado fin de semana en casa ante el Athletic, tampoco puede presumir de sus mejores números a domicilio. El conjunto blanquiazul es el peor visitante del campeonato con sólo dos puntos de 33 posibles y tratará de romper esta dinámica para mantenerse fuera del peligro para lo que necesita sobre todo mejorar ofensivamente.

El 'Chacho' Coudet podría introducir en su once las novedades en defensa de Santiago Mouriño, mientras que su homólogo espanyolista, Manolo González, podría repetir su último once con la duda entre Carlos Romero y Brian Oliván en el lateral izquierdo.

RAYO VALLECANO - VILLARREAL (16:15 HORAS)

En el Estadio de Vallecas (16.15 horas) se verán las caras el quinto clasificado, el Villarreal CF, y el sexto, el Rayo Vallecano, dos equipos que están además en una línea bastante sólida de juego y resultados pese a sus reveses de la pasada jornada.

El conjunto franjirrojo perdió el pasado lunes por 1-0 en el Estadi Olímpic Lluís Companys, pero dejó clara ante el FC Barcelona la solidez que le había llevado a encadenar nueve partidos ligueros sin perder y presentar candidatura a jugar en Europa la temporada que viene.

A eso mismo aspira el 'Submarino Amarillo', que tampoco ganó su último compromiso liguero, debido al 1-1 que firmó en el Estadio de la Cerámica en el derbi contra el Valencia y del que estuvieron atentos los pupilos de Íñigo Pérez de cara a su sexto puesto (35 pts.). Ahora tendrán que defenderse ahí del perseguidor RCD Mallorca, que está un punto por debajo, y de Betis y Osasuna, que están a dos de distancia.

En este sentido, ese empate frente a los 'ches' hizo que los de Marcelino García Toral no pudieran acercarse a la cuarta plaza del Athletic Club, al que tiene a vista de cuatro puntos, aunque su actual quinta posición puede valer este año para jugar la Liga de Campeones.

El Rayo recibirá al Villarreal en busca de mantener su gran momento en casa, donde ha ganado sus tres últimos partidos y no pierde desde hace casi tres meses (1-2 vs Athletic Club). Lo refrendará entonces el cuadro castellonense, que no pudo con el madrileño en la primera vuelta (1-1), pero que es el tercer mejor visitante del campeonato.

El técnico franjirrojo, Íñigo Pérez, podría mantener el mismo once titular que ante el FC Barcelona, aunque Óscar Valentín y Gerard Gumbau podrían ser novedades, mientras que Marcelino García, que sigue con la baja de Gerard Moreno, podría meter al delantero Thierno Barry y al central Willy Kambwala como novedades.

VALENCIA - ATLÉTICO (18:30 HORAS)

En plenos preparativos para la Crida de las Fallas de este año, Mestalla acoge un duelo de suma importancia para ambos conjuntos en sus objetivos del final de temporada. El equipo entrenado por Diego Pablo Simeone acudirá a la ciudad del Turia necesitado de recuperar sensaciones antes de iniciar un mes y medio lleno de encuentros clave para el devenir del equipo en todas las competiciones posibles.

Atrás queda la oportunidad perdida ante el RC Celta de Vigo, ya que el pasado fin de semana los colchoneros no aprovecharon el pinchazo del Real Madrid para llegar a la cima de la tabla en Primera División. Si el Atlético de Madrid no quiere dejarse más puntos como en el último mes, donde tan solo ha cosechado una victoria, debe salir a Mestalla con mentalidad ganadora y sin tiempo para especular.

Esta salida inicia una semana difícil para el equipo rojiblanco, que tres días después disputará en Barcelona la ida de las semifinales de la Copa del Rey MAPFRE; y concluirá el recorrido recibiendo al Athletic Club en Liga, antes de encarar los octavos de final de la Liga de Campeones. Pero, como ha reiterado el técnico argentino, el equipo madrileño debe ir partido a partido y el primer obstáculo es Valencia.

Precisamente, el 'Cholo' Simeone encara esta complicada salida, que ya se le atragantó la temporada pasada con una contundente derrota (3-0), con el mediocampo en cuadro tras la sanción de Pablo Barrios y la lesión del capitán Koke Resurreción. Por ello el técnico rojiblanco deberá colocar a Marcos Llorente acompañando a Rodrigo de Paul. Pensando en la carga de partidos de las próximas semanas, se prevén varios cambios en el once titular en todas las líneas del campo.

Por su parte, Valencia llega con el objetivo de salir de acabar la jornada fuera del descenso tras sumar tres victorias en los últimos cinco partidos ligueros. Precisamente, los dos encuentros precedentes como local se ha saldado con la victoria del equipo che. Es por ello que el equipo de Carlos Corberán se agarra a esa mejoría para plantar cara a todo un candidato a luchar por títulos.

El equipo valencianista buscará aprovechar las posibles dudas con las que salten al terreno de juego el conjunto madrileño para adelantarse en el marcador y llevar la batuta del partido. El equipo apela al apoyo de su afición para comenzar a ver la luz del túnel.

Para este encuentro, el técnico valenciano cuenta con la única baja de Thierry Correia, mientras que Mouctar Diakhaby y Javi Guerra han tenido que gestionar las cargas durante la semana, si bien el mediocentro apunta a ser titular. Enzo Barrenechea volverá a estar disponible tras cumplir su sanción la pasada jornada y las dudas para Corberán residen en la parte ofensiva, donde Umar Sadiq parece haberle ganado el puesto a Hugo Duro acompañado a Diego López.

POSIBLES ALINEACIONES:

VALENCIA: Mamardashvili; Foulquier, Mosquera, Tárrega, Gayà; Luis Rioja, Barrenechea, Javi Guerra, Almeida; Diego López y Sadiq.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Giménez, Lenglet, Azpilicueta; G. Simeone, Llorente, De Paul, Lino; Griezmann y Sorloth.

LAS PALMAS - BARCELONA (21:00 HORAS)

Mucho en juego en Las Palmas, con los canarios en caída libre con cinco derrotas en los últimos seis partidos y la urgente necesidad de volver a sumar para eludir su caída al pozo de la clasificación, a una zona de descenso con la que vienen, sin querer hacerlo, coqueteando en las últimas jornadas.

Los locales no ganan desde el 22 de diciembre de 2024, cuando superaron en casa al RCD Espanyol. Ahora, ante otro equipo catalán y rival de los 'pericos', necesitan volver a ganar para evitar males mayores. Pero enfrente tienen a un Barça en crecimiento, tanto de juego como de resultados, y que no quiere frenar en su remontada.

Tras ganar al Rayo Vallecano por la mínima (1-0) gracias a un gol de Robert Lewandowski de penalti, el Barça se aupó de nuevo, meses después, a lo más alto de la tabla aprovechando el empate del Real Madrid en Pamplona, segundo consecutivo tras la igualada en el derbi madrileño (1-1, en el Santiago Bernabéu) que abrió el camino al Barça, que venía de ganar ya al Sevilla, para recuperar ese liderato.

Está bien el Barça de Hansi Flick, que todavía no recupera a Andreas Christensen para esta salida pero sí a un Fermín López que estaba sancionado para recibir a los vallecanos. El único descarte es Ansu Fati y el resto de jugadores, salvo baja de última hora, están disponibles para el técnico alemán, que está volviendo a conectar al máximo a sus jugadores aprovechando el 'descanso' de no jugar el playoff previo de la 'Champions'.

Con apenas rotaciones, el equipo blaugrana parece haber dejado del todo atrás ese '6 de 24' en puntos que firmó en LaLiga que le hizo bajar de la primera a la tercera plaza y que parecía con conllevaba el adiós a la competición. Pero la mejora en el juego, obra en parte gracias a un Pedri que regresa a 'casa', y resultados junto a un más pequeño bache de Real Madrid y Atlético de Madrid han devuelto al Barça arriba.

¿Lo malo? Que en casa de un equipo en caída libre que tiene urgencias puedan relajarse. De ahí que Hansi Flick, más allá de tener un precioso detalle hacia el jugador amarillo Kirian Rodríguez, tras su recaída en el cáncer --Linfoma de Hodgkin--, avisara a sus jugadores de que no quiere un ápice de conformismo. Es un partido de vital importancia para LaLiga.

"Tras el último partido ya dijimos que estamos centrados en este partido contra Las Palmas, es importante mostrar nuestra fuerza mañana porque este partido va a decidir muchas cosas en la clasificación", señaló Flick en la previa de este choque.

Por su parte, Diego Martínez quiso poner énfasis en que su equipo ganó, en la primera vuelta, en Barcelona. En 1-2 que no olvida. "Parece que hace mucho tiempo desde el 30 de noviembre, nadie creía y el equipo hizo un partido para ganar, lo mereció, y también supo sufrir. Es algo que nos tiene que estimular, no solo para el partido de mañana, sino para lo que queda", manifestó.

POSIBLES ALINEACIONES:

UD LAS PALMAS: Cillessen, Viti, Alex Suárez, Herzog, Mika Marmol; Bajcetic, Javi Muñoz, Essugo; Sandro, McBurnie y Molerio.

FC BARCELONA: Szczesny; Koundé, Iñigo Martínez, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; y Lewandowski.