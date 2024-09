Sigue en directo Tiempo de Juego desde 13:00h el Real Madrid - Espanyol y el resto de la jornada

El Valencia se enfrenta este sábado al Girona en Mestalla en la jornada seis de LaLiga EA Sports 2024-2025, en un partido en el que los 'che' buscan una victoria que les permita dejar de ser el farolillo rojo de la clasificación ante un equipo gironí que llegará cansado tras su partido europeo ante el PSG, mientras la Real Sociedad quiere poner fin a una racha de cuatro partidos sin ganar en el José Zorrilla frente al Real Valladolid. Los partidos se podrán seguir en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama a partir de las 13:00h.

r. valladolid - real sociedad (14:00h)

Una jornada de sábado que abrirán Real Valladolid y Real Sociedad en el estadio José Zorrilla en un duelo entre equipo de la parte baja de la clasificación. Posiciones cercanas al descenso después de seis partidos que no esperaba ocupar el equipo de Alguacil. Sin embargo, los 'txuri urdin' solo han podido lograr un triunfo hasta el momento, cayendo derrotados en otros cuatro encuentros, resultados que los hacen estar, con un partido más, a solo un punto del descenso.

Para poner fin al mal momento que atraviesan, los donostiarras deber ser mejorar su juego ofensivo. Hasta el momento solo han conseguido ver puerta en tres ocasiones, y encadenan tres partidos sin conseguir hacer gol. Y es que, ni Oyarzabal, ni Sadiq, ni Óskarsson han conseguido marcar esta temporada hasta el momento, siendo Kubo, Brais Méndez y Zubimendi los únicos goleadores de la Real. Además, el rendimiento del equipo en defensa también se ha resentido, y promedian más de un gol en contra por partido.

Similar situación que los guipuzcoanos, pero con un partido menos, atraviesa el Real Valladolid. El equipo de Pezzolano suma cuatro puntos y una sola victoria, aunque la forma del equipo preocupa, ya que encadena cuatro jornadas sin ganar.

Además, ha encajado 10 goles en los últimos dos partidos, por lo que apuntalar la defensa será clave si quiere sumar tres puntos que le aleje de los puestos de descenso. En ataque también debe mejorar sus prestaciones, ya que son el equipo menos goleador de la temporada con solo dos goles.

osasuna - las palmas (16:15h)

Osasuna y Las Palmas se enfrentan en el Sadar en un duelo en el que los pamplonicas aspiran a seguir enganchados a las posiciones delanteras de la tabla, mientras que los canarios buscan un triunfo que ponga fin a la racha de 19 partidos consecutivos sin ganar en Primera División, siendo su último triunfo ante el Valencia en el mes de febrero. Un partido para el que Carrión recupera para a Pejiño y Januzaj.

valencia - girona (18:30h)

El inicio de temporada del Valencia no está siendo el deseado por el equipo y sus aficionados. Tras cinco jornadas disputadas, los de Baraja ocupan la última posición en la tabla con tan solo un punto en su haber. Un inicio que supone igualar el peor arranque de la historia del club en Primera División, pero al que quiere poner fin esta jornada con una victoria frente al Girona.

No lo tendrá fácil el Valencia ante el equipo catalán, frente al que ha perdido sus últimos tres partidos, dos de ellos en Mestalla. Para lograrlo, el Valencia debe mejorar sus prestaciones defensivas, ya que con 10 goles en contra es el segundo equipo que más ha encajado en estas primeras cinco jornadas, no dejando ninguna portería a cero. En concreto, los de Baraja deberán estar más activos en los tiempos de prolongación, en los que ha recibido tres de ellos.

Además, el ataque tampoco está funcionando. Tan solo son tres los goles que ha logrado marcar en los primeros cinco encuentros, uno de los bagajes más pobres de la competición. La buena noticia para el equipo 'che' es que recuperan para el encuentro a dos jugadores de ataque importantes como André Almeida y Fran Pérez, este último aun sin minutos en la temporada.

Por su parte, el Girona llega a Mestalla con la resaca de su debut en Champions en el Parque de los Príncipes, en la que los de Michel acabaron cayendo ante el PSG con un gol en el tramo final de encuentro. Un esfuerzo realizado que hará que los catalanes introduzcan rotaciones en el once. Uno de los que volvería sería Abel Ruiz, que es el máximo goleador del equipo en Liga con dos goles, los mismos que Danjuma, que han llegado en las últimas tres jornadas ligueras.

Su rendimiento será clave para sacar los tres puntos adelante. Una victoria que permitiría al Girona poner fin a las dos derrotas consecutivas cosechadas ante FC Barcelona y PSG, la de liga ante los azulgranas dejando una imagen muy pobre. Además, el triunfo serviría a los gironís para afianzarse en la primera mitad de la tabla clasificatoria, donde igualaría en 10 con el Athletic Club.

real madrid - espanyol (21:00h)

El Santiago Bernabéu acoge este sábado al Espanyol dentro de este 'minimaratón' hasta el próximo parón de selecciones. Y no quiere perder comba para no ceder más puntos con el FC Barcelona (15), ahora líder con cuatro puntos de ventaja sobre los madridistas, después de sus dos únicos empates ante RCD Mallorca y la UD Las Palmas, que frenaron un inicio con altibajos.

'El Real Madrid vence, pero no convence' es el mejor titular para definir un arranque que ha rebajado las expectativas generadas, sobre todo por juntar en el once a Jude Bellingham, Rodrygo Goes, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti no acaba de dar con la fórmula para que todas las piezas encajen, con desajustes que preocupan, aunque con el paso de los partidos el italiano confía en que el engranaje se vaya engrasando.

Este inicio sin la contundencia esperada genera dudas en el sistema que debe componer Ancelotti, que debe decidir si mantener el 4-3-3 o volver al 4-4-2 en rombo, lo que permitiría reforzar el centro del campo y quitar a un atacante. Esta podría ser la fórmula de este sábado, partido en el que se prevén rotaciones para dar descanso a piezas importantes, antes de iniciar el esprint de tres duelos en los próximos 12 días, con un derbi en el Metropolitano y la segunda jornada de Champions.

Con las bajas confirmadas de Brahim Díaz, Eduardo Camavinga, David Alaba y Dani Ceballos, los laterales podrían ser parte de esos cambios y Lucas Vázquez, sustituido al descanso en Champions, y Fran García podrían tener minutos. Tampoco se descarta que Luka Modric o Arda Güler aparezcan como interiores, mientras Endrick será titular ante el Espanyol o el Alavés el próximo martes, según anunció Ancelotti.

Los 'pericos', sin embargo, llegan enchufados y con la confianza por las nubes. En su regreso a 'Primera', y después de caer en los dos primeros partidos y empatar en el tercero sin marcar ni un solo gol, ha conseguido enderezar el rumbo con dos victorias seguidas ante Rayo Vallecano (2-1) y Alavés (3-2), dos rivales directos por el objetivo y en Cornellà. Un arranque muy positivo que les coloca en la zona noble con 7 puntos, y una gesta con triunfo les metería en la lucha por Europa.

Los de Manolo González, en su primera victoria al Santiago Bernabéu al pasar de Segunda RFEF a Primera, viajan a Madrid con la baja segura de Edu Expósito, lesionado de larga duración, y con la duda de Fernando Calero por un esguince de tobillo. Y en este inicio notable tiene mucho que ver un Javi Puado entonado, con un 'hat-trick' ante el Alavés en la última jornada.

Será la gran amenaza, junto a Véliz, para la defensa blanca, con dudas en los últimos partidos a la hora de salir con el balón. Además, González tendrá que decidir si refuerza el centro del campo o mantiene el dibujo habitual. Podría alinear defensa de cinco, con Tejero o Jofre como carrilero, mientras en el centro del campo tendrán la responsabilidad Král, Gragera y Pol Lozano.

posibles alineaciones

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy; Tchouameni, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Vinícius Júnior.

RCD ESPANYOL: Joan García; Tejero, El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero; Gragera, Král, Lozano; Véliz y Puado.

