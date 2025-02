Serge Ibaka no se mueve del Real Madrid

Se fue Dennis Smith Jr., pero no lo hará Serge Ibaka. Según ha podido saber la Cadena COPE, el ala-pívot español de origen congoleño seguirá vistiendo de blanco, aunque es cierto que no está contento con sus minutos y que no le gustó quedarse fuera de alguna convocatoria de Chus Mateo.

Ibaka, campeón de la NBA en 2019 en las filas de los Toronto Raptors, llegó al Real Madrid en el verano de 2024 procedente del Bayern de Múnich y firmó por una temporada. A sus 35 años el internacional español cree que puede aportar más al equipo. Por ejemplo, en la Copa del Rey su intimidación fue clave en cuartos de final frente al Baxi Manresa, pero luego se quedó sin jugar en semifinales contra el Gran Canaria.

Luego en la final disputó 12’24’’ aportando 3 puntos, 4 rebotes y 2 tapones. Esta campaña Ibaka ha jugado 18 partidos de Euroliga en los que promedia 6’8 puntos, 3’3 rebotes, 0’5 tapones y 0’4 asistencias. En la ACB sus números son de 5’5 puntos, 2’8 rebotes, 0’8 asistencias y 1’1 tapones en 16 encuentros.