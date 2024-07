El secreto mejor guardado de Marca: ¿Habrá portada de "Vamos a retirar a Kroos"?

España se mide a Alemania este viernes (18:00 horas) en el primer partido de cuartos de final de la Eurocopa. Será un duelo entre dos de los favoritos del torneo con el MHPArena de Stuttgart como testigo. Los teutones son los anfitriones y contarán con mayoría en las gradas, pero La Roja está enamorando con su juego y de momento es el mejor equipo de la competición. Partidazo.

La posible retirada de Kroos y Joselu

Este encuentro entre España y Alemania puede ser el último que dispute como profesional Toni Kroos. El genial centrocampista germano vive su segundo matchball después del salvado ante Dinamarca en octavos. Y es que como todo el mundo sabe la Kroos colgará las botas tras la Eurocopa.

El de España puede ser el último partido de Toni Kroos con la Selección Española.





Este miércolescomparecía en rueda de prensa Joseluen la concentración de La Roja y hablaba sobre su compañero en el Real Madrid y la posibilidad de retirarle: "Esperemos retirar a Toni el viernes, le quiero pero creo que el viernes será su último partido. Es una pena que tengamos que despedir a Kroos así, pero ojalá que el viernes ganemos y sea el último partido de Toni. Por el bien nuestro".

El alemán no se mordía la lengua y respondía a Joselu con su habitual simpatía: "No he traído ningún pastel para vosotros. No creo que sea mi ultimo partido y nos volveremos a ver", dijo a la prensa. "Es normal que diga eso, quieren ganar el torneo. Pero yo voy a intentar todo para que no sea así. No me querían retirar en el Madrid porque son mis amigos", finalizó.



La mítica portada de Marca de Zidane

En estos últimos días la afición y los medios de comunicación han recordado lo ocurrido en el Mundial 2006 antes del encuentro que enfrentó en octavos de final a la España de Luis Aragonés con la Francia de Zidane. El exjugador del Real Madrid ya había confirmado que colgaría las botas tras el torneo por lo que la expectación de cuál sería su último partido era máxima.





El 24 de junio de ese año, días antes del enfrentamiento entre ambas selecciones, el diario Marca sacó una legendaria portada con una foto de Zizou y la frase: "Vamos a jubilar a Zidane". La realidad fue otra completamente distinta. Francia se impuso por 3-1 en un partido en el que el galo incluso marcó un gol y mandó para casa a España. Días después cuando les bleus tumbaron en cuartos a Brasil Marca rectificó con un "No te jubiles nunca".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Palabras de Juan Ignacio Gallardo en la Cadena COPE

Durante toda la semana se ha creado un enorme hype con la posibilidd de que Marca repitiera su mítica portada con un 'Vamos a jubilar a Kroos'. A ello ha contribuido Roberto Palomar, subdirector del diario, que ha asegurado en varias ocasiones en El Partidazo de COPE que iba a hacer todo lo posible por ello.

El director del periódico, Juan Ignacio Gallardo, ha pasado por Tiempo de Juego, pero no ha querido desvelar si se atreverán a ello o no y ha despejado balones cuando se le ha preguntado: "¿Tú si fueras el director qué portada harías? ¿Te atreverías a hacerla o no?", le ha contestado a José Luis Corrochano cuando este le ha preguntado por la posibilidad.

Audio





Canal de Whatsapp de Tiempo de Juego o El Partidazo de COPE

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo de COPE, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).