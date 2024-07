Kroos responde a Joselu: "No he traído ningún pastel, no creo que sea mi último partido"

El alemán Toni Kroos, excentrocampista del Real Madrid, ya desvinculado del club, avisó este miércoles a España asegurando que su selección "tiene mucho que ofrecer" y que éste no será su último partido como futbolista profesional. Kroos se refirió a las declaraciones de Joselu de este mismo miércoles, en las que el delantero del Real Madrid dijo que iba a retirarle en los cuartos de final de la Eurocopa 2024 que disputarán este viernes en Sttutgart.

"No he traído ningún pastel para vosotros. No creo que sea mi ultimo partido y nos volveremos a ver", dijo a la prensa desde Herzogenaurach, localidad situada a unos 20km de Nuremberg, donde prepara el torneo. "Es normal que diga eso, quieren ganar el torneo. Pero yo voy a intentar todo para que no sea así. No me querían retirar en el Madrid porque son mis amigos", añadió.

El centrocampista, inevitablemente y aunque asegure que no crea que sea su último partido, tiene presente que puede estar ante el final, aunque no le afecte. "Lo tienes en la cabeza, pero es una motivación. En los octavos podía ser el último, no me ha molestado, es una motivación grande que tengo, lo de alargarlo lo máximo posible, ojalá hasta el final. Era mi decisión, puedo vivir muy bien con ella. Intentaré estar aquí hasta el final y si no es así pues estaré feliz sin el fútbol después. Pero ojalá que tarde un poco más", dijo.

A Kroos no le molestaron las declaraciones de Vicente del Bosque, que dijo que España era favorita, pero sí aprovechó para desmarcarse de Jens Lehmann, que aseguró que La Roja era una selección con "poca experiencia, de juveniles". "Lehmann no nos representa mucho. Siempre tiene una opinión diferente que los demás. Ellos han demostrado que tiene jugadores con experiencia: Morata, Rodri, Nacho, Carva... No es verdad lo que dice, esperamos una España muy top. Juegan muy bien, pero nosotros también. Muchas ganas de un partido bonito", apuntó.

La clave del duelo, para Kroos estará en el centro del campo y en Rodri: "Ha sido el jugador decisivo de Manchester City y España en los últimos años. No parece estar nunca bajo presión y en los últimos dos años se las arreglado para marcar goles importantes. Es un jugador top, destinado a estar en un equipo de Guardiola", añadió.

Aunque sin olvidarse de Lamine Yamal y Nico Williams: "No me siento tan joven ahora. En 2007 jugué mi primer partido, que es el año en el que nació. Es increíble la estabilidad y regularidad que ofrece. Jugar en el Barcelona y ser uno de los más peligrosos... es siempre una amenaza".

El alemán volvió a la selección a principios de 2024 con el objetivo claro de ganar la Eurocopa: "Es el segundo título más grande a nivel de selecciones. Si no hubiera sido este torneo no hubiera vuelto. Pero tenemos una gran oportunidad para ganar". "Si miras a los últimos meses, Alemania estaba metida en dudas, normal por la falta de buenas actuaciones en los últimos grandes torneos. Hemos alcanzado el objetivo mínimo. No estamos jugando ahora un bonus, nos hemos fijado el objetivo de ganar la Eurocopa. No luchamos por un añadido. Tenemos una gran ambición por llegar más lejos", comentó.

Y habló de su futuro una vez retirado: "No tengo miedo de hacer otra cosa porque yo fui el que tomé la decisión. Lo echaré de menos por que todavía amo a este deporte. Estoy mirando adelante ya para lo que venga después". "Mi tarea será cuidar de mis hijos. Abrir mi academia en Madrid, así que los niños serán parte de mi vida ahora", sentenció.