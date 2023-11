Santiago Cañizares alucina con el penalti señalado a favor del Valencia: "Infame"

El arbitraje en la jornada 12 de Primera División está dejando mucho que desear y son demasiadas las voces que se están alzando contra los árbitros españoles. Es incomprensible que algunas acciones vistas durante la jornada de la máxima categoría española, hayan pasado desapercibidas para los equipos arbitrales que se encargan de dirigir la sala VOR.

Sala VOR durante un partido de Primera División





La primera gran polémica de la jornada la pudimos ver en el partido que enfrentó a Betis y Mallorca en el Benito Villamarín. Mascarell recibió la segunda tarjeta amarilla antes del final del primer tiempo por un hipotético pisotón sobre el mediocentro del Betis, Marc Roca. En la repetición se puede ver claramente como el jugador que pisa la bota de su rival es Marc Roca y no el jugador del Mallorca, pero sin saber los motivos, el VAR no decidió actuar y llamar al árbitro para que revisara la jugada en la pantalla dispuesta en el terreno de juego.El equipo balear tuvo que competir con un jugador menos durante más de 45 minutos por un error arbitral flagrante. Hay que recordar que el reglamento no permite al VAR rectificar la segunda tarjeta amarilla del centrocampista del Mallorca.

El Mallorca se queja formalmente

El Mallorca expresó en sus redes sociales el malestar existente por la decisión de Miguel Ángel Ortiz Arias de expulsar al centrocampista Omar Mascarell en el minuto 45 de la primera parte del partido: "Indefensos y con uno menos por este error", protesta el club balear.

El videoarbitraje no entró a valorar la jugada que dejó al equipo del mexicano Javier Aguirre con diez jugadores para afrontar toda la segunda parte, ya que, según la reglamentación vigente, no juzga las tarjetas amarillas que enseñan los colegiados. El acta expresa que Ortiz Arias expulsó a Mascarell "por pisar a un adversario en la disputa del balón de manera temeraria"

El Celta vuelve a sufrir otra decisión en su contra

En el siguiente partido de la jornada, Celta - Sevilla, existió otra jugada muy polémica. El encuentro se desarrolló con cierta normalidad hasta los últimos instantes del partido. Solo le quedaban diez segundos al partido. Entonces, apareció la polémica. El árbitro Hernández Hernández señaló penalti por agarrón de Navas a Douvikas. Pero la sala VOR mandó al colegiado que revisase su decisión. Balaídos explotó durante los minutos de consulta.

Captura del penalti revisado por el VAR en el Celta - Sevilla

Prieto Iglesias, colegiado en el VAR, ya estaba en el punto de mira del celtismo por ser el responsable de la sala de videoarbitraje en otros partidos de esta temporada en los que el Celta se vio perjudicado por las decisiones de la sala VOR. Alejandro Hernández Hernández anuló finalmente el penalti que había señalado.

Rafa Benítez se mostró muy crítico con la decisión del árbitro: “No soy yo quién tiene que decir si hay una mano negra o no, pero una semana más estamos sorprendidos por la actuación arbitral. Con el colegiado ni he hablado, he visto la repetición y me ha llegado para ver lo que ha visto toda España”.

Otro que se mostró muy indignado con la decisión fue Iago Aspas. El capitán celtista se calentó más de la cuenta y dejó una imagen que le puede costar una sanción económica y una sanción deportiva. Iago Aspas tiró la pantalla del Var, imitando la acción de Cavani en el Mundial de Catar. Por esto, al delantero uruguayo le pusieron una multa de 15.000 euros y un partido de sanción.

El capitán del Celta se ha querido expresar a través de sus redes sociales: "Ayer cometí un error. No debería haber canalizado mi frustración de esa manera. Me duele porque no es el ejemplo que quiero dar a los celtistas más pequeños”. El gallego se enfrenta a una posible sanción económica y a una sanción deportiva que podría apartarle de los terrenos de juego de uno a cuatro partidos.





Durante la retransmisión del partido Valencia - Granada en Tiempo de Juego, varios de los presentes se mostraron completamente indignados con la decisión del árbitro en la acción del penalti sobre Hugo Duro, que terminó dando la victoria al Valencia. Pedro Martín , analista del programa, calificó como "farsa" las actuaciones arbitrales y la poca colaboración del VAR en acciones realmente necesarias. El propio Santiago Cañizares aseguró a Pedro que el VAR actuaría y cuando vio que no lo hizo, el exportero valencianista afirmó: "el jugador puede engañar al árbitro por la rapidez de la jugada, pero no puede engañarnos a nosotros y mucho menos a la sala VOR".