Santi Cañizares da la razón a Guardiola con la ventaja del Real Madrid sobre el Manchester City: "El riesgo"

No es la primera vez que Pep Guardiola se queja del calendario, pero sí es relevante por ser justo antes de enfrentarse al Real Madrid en la Champions League. En Tiempo de Juego, Juanma Castaño y Santi Cañizares comentaron las palabras del entrenador del Manchester City y el exportero señaló por qué tiene razón.

El actual campeón de la Champions League jugó ante el Arsenal, repite partido intenso la semana que viene ante el Aston Villa y posteriormente contra el Crystal Palace. El hecho de que la final de Copa del Rey en España se haya colado en el calendario, le permite al Real Madrid no jugar el próximo fin de semana y tener un extra de descanso para afrontar la ida en el Bernabéu.

Por si fuera poco, en una Premier League extremadamente igualada, la lucha por el primer puesto sigue muy abierta. A pesar del empate a cero que han firmado Manchester City y Arsenal este domingo, la renta con la que cuenta el Liverpool, que ocupa el liderato del campeonato inglés, es exigua: dos puntos sobre los gunners y tres con respecto a los citizens.

En 2023, el equipo entrenado por Pep Guardiola ya fue capaz de eliminar al club más laureado de Europa. En aquella ocasión, en semifinales, por un global de 1-5 tras un 0-4 histórico en la vuelta disputada en Mánchester. El City acabaría logrando un triplete para la posteridad al término del curso 2022/2023, que todavía opta a revalidar.

La ventaja del Real Madrid

"¡Jugamos contra el Aston Villa a las 20:15, luego a las 12:30 contra el Crystal Palace el sábado, a las 12:30! Después vamos a Madrid el martes. El Madrid tiene nueve días para prepararse, ¡nueve días! Juegan este fin de semana y no volverán a hacerlo hasta nuestro partido. Me gustaría reflexionar y pedir un día más, porque la diferencia es mucha. Pero no hay posibilidad...", lamentó.

Pep Guardiola, el el banquillo del Manchester City

Es el cruce europeo contra el Real Madrid, eso sí, lo que más puede obsesionar al vigente campeón en estos momentos. Sólo así se explica la queja de su entrenador, que ha adquirido notoriedad en las últimas horas, alzando la voz de forma contundente debido a las estrecheces del calendario.

Además, a las lesiones de Kyle Walker y John Stones se suma la baja de Nathan Aké, a nueve días para medirse al Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions. A los 25 minutos de partido en el Etihad Stadium frente al Arsenal, el central neerlandés se llevó la mano al gemelo y pidió el cambio.

Manuel Akanji, Kevin De Bruyne y Jack Grealish eran otras de las dudas serias en la enfermería del Manchester City, pero los tres disputaron el encuentro. Ederson también podría no llegar a tiempo, una baja sensible en la guardameta para Pep. Ante el Arsenal, jugó el partido Stefen Ortega.

"El riesgo"

Tras el partido contra el Athletic Club, Ancelotti le ha contestado y el técnico reconoce la pequeña ventaja de los blancos y apunta en la misma dirección que Pep en lo que se refiere a la carga de partidos: "Lo veo bien, ellos tienen un calendario más complicado, es el fútbol moderno, es obvio que tenemos una pequeña ventaja, pero no va a afectar al partido".

Pep Guardiola durante una rueda de prensa

"Hay una cosa para mí que, sobre todo, beneficia al Real Madrid y es el riesgo de lesión", reflexiona Santi Cañizares en Tiempo de Juego, "porque yo creo que el City tiene plantilla para moverla durante los partidos y tiene futbolistas acostumbrados al gran esfuerzo, pero el riesgo de lesión sí que es verdad que es mejor estar entrenando que jugando".