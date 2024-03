El Burnley sonroja al Chelsea; El Newcastle remonta al West Ham; Heung Min Son rescata al Tottenham

Con un once titular que le ha costado 500 millones de euros, en su casa en Stamford Bridge, contra el Burnley, el penúltimo de la clasificación, incluso con superioridad numérica durante toda la segunda parte y el final de la primera, el Chelsea tampoco fue capaz de quedarse con el triunfo, nivelado dos veces por su rival (2-2), cuando jugaba con diez por una expulsión en un inexistente penalti al borde del descanso.

El Chelsea quedó en evidencia. Un equipo imprevisible. Nada nuevo en sus últimos tiempos, dentro de la montaña rusa por la que se mueve en este curso. A ratos, se divierte. Otros, se asusta. Demasiados, genera pánico en sí mismo. Es un conjunto a una distancia sideral de lo que debe ser, de la inversión que ha hecho, de su historia reciente y de sus metas objetivas.

Ni Moisés Caicedo ni Enzo Fernández ni Nico Jackson ni Mudryk... Sólo Cole Palmer. Una individualidad dentro de un colectivo. El Chelsea transmite un aspecto desfigurado. No es fiable. Un problema tremendo en un equipo en rehabilitación, que aún se tambalea y sufre el desplome sufrido la pasada temporada, que no encuentra el remedio. Pochettino fue la solución a la que recurrió el pasado verano. Ocho meses después, la realidad devora a un equipo en plazas menores, undécimo en la tabla, con dos triunfos en las últimas siete citas.

En el tramo final, a la desesperada, en una transición rápida, encontró la solución el Tottenham que sacó adelante su compromiso ante el Luton exigido desde el principio a una remontada que culminó el surcoreano Heung Min Son que casi nunca falla.

Fue una victoria clave, necesaria la del conjunto londinense para recuperar su puesto en la zona de Liga de Campeones. Para volver a asaltar el cuarto puesto de la Premier de donde saca al Aston Villa con el que mantiene el mano a mano por la vacante de la máxima competición continental.

Exigido tras la derrota, inesperada e incontestable de la jornada anterior frente al Fulham, no disponía de más margen de error el cuadro de Ange Postecoglou que se encontró con el marcador en contra a los tres minutos, cuando el neerlandés Tahith Chong recibió un pase preciso dentro del área de Ross Barkley, asistido desde la izquierda por Andros Townsend, y marcó.

Peleado con el gol durante buena parte del partido, el Newcastle se rebeló y remontó un 1-3 en contra al West Ham con un tramo final vibrante e increíble, liderado por una versión incontestable de Harvey Barnes, el papel decisivo de Aleksadr Isak y tres goles desde el minuto 75 que cambiaron la derrota por un 4-3.

Cuando el tropiezo parecía inevitable, el equipo local acertó todo lo que había fallado antes: recuperó la fe con el penalti transformado por Isak en el 75; empató en el 83 con un pase maravilloso del delantero sueco al gran desmarque de Barnes -entrado al campo en el 67 en sustitución del lesionado Miguel Almirón-; ganó con un derechazo de Barnes en el 89 y resistió luego en inferioridad por la expulsión por doble amarilla de Gordon.

