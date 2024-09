Sandro Tonali habla tras superar su adicción y su castigo por apostar: "Tenía dos vidas"

El grave caso de Sandro Tonali no pasó desapercibido en el mundo de fútbol, ya no solo en Italia o Inglaterra, sino en el viejo continente.

A finales del pasado mes de agosto, el futbolista italiano de 24 años volvía a vestirse de corto diez meses después de su sanción por apostar en partidos de fútbol, actividad que los jugadores tienen rigurosamente prohibida y que le impidió, entre otras cosas, poder jugar la Eurocopa 2024 con Italia.

Tonali fue traspasado del Milan al Newcastle en verano de 2023 por una cifra cercana a los 70 millones de euros, pero siendo ya jugador del club inglés recayó sobre él una fuerte sanción por parte de la Federación Italiana de Fútbol tras demostrarse su actividad con las apuestas.

Parecía claro que Tonali tenía un problema con el juego. Por ese motivo, el futbolista fue puesto en tratamiento y colaboró con la Asociación de Fútbolistas Profesionales en Inglaterra para dejar atrás su adicción.

Y por fin, parece ver la luz. No solo ha comenzado en plena forma la temporada 2024-2025 en la Premier League sino que es capaz hablar abiertamente de su pasado más reciente.

tonali y sus dos vidas paralelas

Sandro Tonali se refiere a sus "dos vidas" mientras apostaba.

"Antes de mi error, tenía dos vidas. Yo me encerraba conmigo mismo, nunca hablaba con la gente, ni en el campo de entrenamiento, ni con el resto de empleados", ha confesado en una entrevista concedida a Sky Sports.

"Pero ahora es distinto. Cada día lo es, ahora es normal hablar con el cuerpo técnico, con mis compañeros... Hablo todos los días, tengo una relación normal", añadió.

"Ahora soy la misma persona cuando llego a entrenar, y soy el mismo con mi entrenador, con mis compañeros... Antes de este último año", recuerda, "no sé, es un poco diferente porque yo era otra persona. Tenía como personas distintas, en mi vida y en el fútbol".

"Ahora entiendo mi error. Me he perdido los últimos meses. Echaba de menos el fútbol, el estadio, las emociones sobre el campo. Ahora he vuelto, y me siento bien", dijo un Tonali que se mostró muy agradecido con todo el apoyo recibido, tanto de su entrenador, como del resto de la plantilla, su familia y afición.