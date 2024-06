Sanción histórica de la UEFA a un jugador por unos cánticos políticos

La Comisión de Ética y Disciplina de la UEFA sancionó este domingo con dos partidos de suspensión al albanés Mirlind Daku por los cánticos que hizo contra Macedonia del Norte al término del duelo ante Croacia en la segunda jornada de la Eurocopa 2024. "La Comisión de la UEFA ha decidido suspender dos partidos al futbolista albanés, que no podrá disputar el próximo partido contra España, previsto para el lunes 24 de junio en Düsseldorf", informó la Federación Albanesa de Fútbol.

El jugador, al término del partido que acabó con un empate a dos goles tras el tanto en el minuto 95 de Albania, tomó un megáfono y entonó cánticos contra Macedonia del Norte, lo que provocó el enfado de la federación de fútbol macedonia. "Este comportamiento es inaceptable y contrario a los valores fundamentales de deportividad y respeto mutuo que promueve el fútbol. La Federación de Fútbol de Macedonia enviará una carta oficial a la UEFA por este escandaloso comportamiento", comunicó. "Pedimos al futbolista Mirlind Daku que se disculpe públicamente por su comportamiento, reconociendo el daño que ha causado", añadió.

