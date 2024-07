Sanción ejemplar a Canadá por espiar con drones a sus rivales durante los Juegos Olímpicos

La selección femenina de fútbol de Canadá ha sido sancionada con una deducción de seis puntos en el torneo olímpico por el espionaje con drones en dos entrenamientos de Nueva Zelanda previos al debut de ambas en París 2024.

Así ha informado la FIFA este sábado en un comunicado en el que explica que, además de restarle seis puntos -tenía tres por su victoria a Nueva Zelanda-, ha sido sancionado con una multa de 200.000 francos suizos y Bev Priestman, Joseph Lombardi y Jasmine Mander han sido suspendidos de participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol durante un año.

