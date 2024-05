Sale a la luz el desgarrador momento de la lesión de Courtois: "Nunca había escuchado esos gritos"

Prime Video ha presentado este miércoles en sus redes sociales el tráiler oficial del documental sobre Thibaut Courtois y su largo proceso de recuperación para volver a vestirse la camiseta del Real Madrid. El portero belga sufrió en el pasado mes de agosto una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Courtois cayó lesionado durante un entrenamiento antes del debut liguero contra el Athletic y el vídeo muestra el momento exacto de la lesión, que se produjo durante uno de los partidillos.

?? @PrimeVideoES presenta un documental sobre el regreso de @thibautcourtois a los terrenos de juego con el @realmadrid



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/Mflh7YGKXN — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 22, 2024

Courtois fue retirado en camilla de la sesión y, tras perderse gran parte de la temporada, reapareció el pasado sábado 4 de mayo contra el Cádiz. Aunque en el mes de marzo tuvo una recaída con una rotura del menisco interno de la rodilla derecha, que retrasó todavía más su regreso a los terrenos de juego.

"Para mí es el mejor portero del mundo", relata Luka Modric en el tráiler. "Es nuestro número uno. Y estoy seguro de que volverá a ser el que ha sido antes", dice Toni Kroos durante el vídeo, en el que también aparecen Lucas Vázquez o Vinicius.

"Es difícil porque sabes que vas a estar mucho tiempo jodido. La fe y la fuerza me motivaron para volver más fuerte que nunca. Soñaba cada día con poder demostrar que soy el Thibaut de siempre o incluso mejor", son las palabras que se escucha del propio Courtois sobre los duros momentos que ha vivido todos estos meses.

Aunque, más allá de los testimonios de sus compañeros, lo más impactante del vídeo son los gritos que se pueden escuchar del propio portero. "Creo que nunca había escuchado este tipo de gritos en un entrenamiento", comenta David Alaba.

En el documental también aparecerá Mishel Gerzig, mujer del jugador del Real Madrid, que también relata cómo vivió aquel día. "Era un día normal, una mañana normal. Y no sé, es como si... algo no fuera bien. Una sensación que no puedo explicar", explica.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La serie documental se llama 'Courtois: La vuelta del número 1' y se estrenará en el próximo mes de septiembre.