Mo Salah confiesa su adicción y recibe el guiño de un campeón mundial

Mohamed Salah, además de uno de los mejores futbolistas de la Premier League, ha confesado recientemente, en una entrevista publicada por Sky Sports, que es un absoluto adicto al ajedrez.

"Juego al ajedrez, de hecho estoy enganchado al ajedrez, y juego literalmente, todos los días". Sorprende que, pese a esta curiosa adicción, en sus redes sociales apenas ha dejado pistas sobre ello: apenas una fotografía con una de sus hijas jugando al ajedrez y otra, más reciente, en la que se le ve disfrutando de una partida de backgammon, otro conocido juego de mesa de estrategia.

"Mueves, Padawan", le escribía hace casi tres años el futbolista egipcio a su hija, a la que enseñaba a jugar.





Y como si de póker se tratara, Salah es de jugar mucho partidas online.

Salah no reveló exactamente qué apps o qué páginas web utiliza para jugar partidas de ajedrez. Y, al parecer, a veces utiliza un 'nick' bastante reconocible: "Puse mi nombre con algunos números para que algunas personas me preguntaran '¿eres Mo Salah?'. Yo les decía 'sí, ¿no me crees?'. 'Eres un mentiroso', me decían y yo respondía 'sí, te estoy mintiendo'".

Mohamed Salah, de espaldas, durante el partido entre el Manchester City y el Liverpool, de la Premier League. CORDONPRESS





La gran sorpresa: la reacción de un campeón mundial

Salah es buen jugador de ajedrez: "No soy Magnus pero soy bueno". De hecho, tiene una putuación ELO de 1400. "No tengo ninguna posibilidad de ganar a Magnus pero ojalá pueda jugar contra él", confesó.

Pues, dicho y hecho. El campeón del mundo de ajedrez le reaccionó en redes sociales.

De hecho, el noruego añadió después un enlace a la entrevista para poner en contexto a sus fans en redes sociales sobre el saludo que le dirige en su cuenta de Twitter/X.