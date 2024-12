Rufián: "Sin catalanes y vascos, España igual no ganaba ni a Senegal"

El político Gabriel Rufián, diputado de ERC, en el Congreso de los Diputados es un reconocido aficionado al fútbol. Este viernes ha concedido una entrevista al diario Marca en la que habla de su pasión por el deporte rey, de la victoria en la Eurocopa y se moja con polémica sobre la presencia de catalanes y vascos en La Roja.

“Evidentemente la selección española está compuesta por los mejores jugadores del Estado. Ahora bien, lo digo claramente, sin catalanes y vascos igual no ganaba ni a Senegal. Con todo respeto a Senegal” afirma un Rufián que reconoce que ha disfrutado mucho con La Roja. "A quien le guste el fútbol y diga que no disfrutó con aquella selección que ganó como ganó, sobre todo la del Mundial 2010 y la Eurocopa 2012, es como decir que no te puede gustar la Capilla Sixtina porque no eres católico. Creo que no pasa nada por decirlo".

EFE Los jugadores españoles celebran el título conquistado en Berlín.

Sin embargo, añade: "A mí lo que me gustaría es que lo que considero mi país, que es Cataluña, pudiera competir en una fase clasificatoria como lo hace Escocia y no pasa nada. Y si hubiera un España-Cataluña, me gustaría que ganara Cataluña. Primero porque es mi país y segundo porque es el pequeño y siempre me identifico con los pequeños".

"Yo no estoy en contra de La Roja, ni muchísimo menos. De hecho, he celebrado goles suyos. En cambio tú estás en contra de que la selección catalana juegue partidos oficiales. ¿Quién es el excluyente? ¿Qué pasaría porque la selección catalana jugara competiciones internacionales? Si una selección catalana oficial llamara a Lamine Yamal y a los cinco minutos le llamara la selección española, ¿con quién jugaría?", ha aclarado para zanjar el tema en la entrevista con Marca.

Rodri Hernández, con el Balón de Oro

“Es curioso ver a deportistas españoles tristes o directamente criticando que el Balón de Oro se lo den a un español, y eso ha pasado, eh. Aquí se ve el poder del Real Madrid. A nadie se le escapa que quería que Vinicius lo ganara, pero conviene recordar que en la votación de este año contaban valores como el de la deportividad. Vinicius, que es un extraordinario jugador que algún día ganara este premio, ha demostrado en alguna ocasión que aún le cuesta según qué cosas a nivel de juego limpio y de no entrar en broncas. El hecho de que Rodri, que es el mejor mediocentro del mundo, lo ganara no debió ser un motivo de polémica como lo fue dentro del periodismo deportivo español”, finalizó sobre el Balón de Oro.