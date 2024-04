Rudy Fernández, leyenda del baloncesto español, anuncia su retirada

Rudy Fernández, capitán del Real Madrid, dejará el baloncesto profesional a final de temporada. Así lo ha anunciado este jueves en una rueda de prensa en la que ha puesto fecha a su adiós.

"Es una palabra difícil e impactante cuando la escuchas, pero ya está llegando un momento de mi carrera donde creo que ya tengo una edad, son muchos años como profesional... me he sentido muy querido en el Real Madrid, pero está claro que esto se está acabando, aunque todavía quedan unos meses para lo que me pidan y para disfrutar de mis compañeros. Por desgracia he tenido lesiones y con la última operación de espalda me dijeron que me quedaban tres o cuatro años y al final he podido vivir muchos más. Me siento un privilegiado", ha desvelado el mallorquín.