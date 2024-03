Rüdiger, tras ser vinculado con el ISIS: "No permitiré que me insulten y denigren como islamista"

El central alemán del Real Madrid Antonio Rüdiger y la Federación Alemana de Fútbol (DFB) han denunciado en Alemania a un periodista germano por calumnias por las críticas de éste a un gesto que hizo el jugador en una fotografía con motivo del mes sagrado musulmán del Ramadán.

En una fotografía colgada por Rüdiger el pasado 11 de marzo en la red social Instagram, el musulmán practicante se dispone a orar y su dedo índice de la mano derecha señala al cielo.

En su mensaje de felicitación por el Ramadán a todos los musulmanes en el mundo, Rüdiger escribía también "que el Todopoderoso acepte nuestro ayuno y oraciones".

El periodista Julian Reichelt, ex redactor jefe del diario sensacionalista BILD, consideró este gesto un saludo de islamistas del que se han apropiado "totalmente desde hace dos décadas los terroristas".

El propio Rüdiger ha querido explicar lo ocurrido con esa imagen publicada en redes sociales: "En los últimos días la foto ha sido utilizada por particulares para realizar acusaciones infundadas".

"El gesto que utilicé se llama dedo tawhid. En el Islam, esto se considera un símbolo de la unidad y unicidad de Dios. El gesto está muy extendido entre los musulmanes de todo el mundo y sólo en los últimos días el Ministerio Federal del Interior lo ha clasificado como no problemático", detalló el defensa alemán.

Una explicación que sigue de la siguiente forma: "Como musulmán devoto, practico mi fe, pero me distancié firmemente de cualquier tipo de extremismo y acusaciones de islamismo. La violencia y el terrorismo son absolutamente inaceptables. Defiendo la paz y la tolerancia".

"Muchos de los miembros de mi familia pertenecen a diferentes religiones", señala Rüdiger, "sin embargo, nos respetamos unos a otros y celebramos juntos fiestas religiosas. El respeto y la tolerancia son principios fundamentales que todos representamos en nuestra familia".

"Sin embargo, también reconozco que debido a una atención insuficiente, he dado a terceros la oportunidad de malinterpretar deliberadamente mi publicación para dividir y polarizar", reconoce el defensa del Real Madrid en la publicación de Bild.

A pesar de ello, Rüdiger apunta que "no voy a ofrecer una plataforma para la división y la radicalización, por eso he decidido hacer una declaración clara después de nuestros dos exitosos partidos internacionales. Al mismo tiempo, no permitiré que me insulten y denigren como islamista. Por eso decidí presentar un informe. Se trata de propaganda y división; Siempre me defenderé resueltamente contra esto"

"Espero que esta aclaración ayude a aclarar malentendidos y sacar la verdad a la luz. También quiero agradecer a la DFB, que me apoyó en todo momento en este asunto", sentencia Rüdiger.