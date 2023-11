La rotunda respuesta de Ancelotti a Piqué por sus palabras sobre la Decimocuarta: "En su mundo"

El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti respondió este miércoles tras ganar al Braga a Gerad Piqué, que afirmó que "Es evidente que el Madrid es el equipo que ha ganado más en Europa pero, por nuestra forma de hacer y de pensar, cuando nosotros ganamos, hacemos que sea recordado para siempre; cuando ellos ganan, es una más.La última Champions que ganaron, que no fueron superiores en ninguna de las eliminatorias, no será recordará nunca. Quizá ganemos menos, pero que cuando ganemos, sea impactante", sentenció.

El técnico del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, en rueda de prensaEFE





Ancelottile respondió diciendoo: "Piqué vive en su mundo, que no es el del madridismo. Le puedo asegurar que no hay un solo madridista que pueda olvidar la catorce. Será una Champions recordada de por vida", manifestó con rotunidad.





Piqué le quitá mérito a la Decimocuarta del Real Madrid

El exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué salió este miércoles en defensa del actual entrenador del banquillo azulgrana, su excompañero Xavi Hernández, de quien dijo que es "el indicado" para sacar el proyecto adelante. "Xavi lleva muchos años en la casa, la conoce como nadie, ha mamado el modelo de juego, y ahora mismo no hay ninguno mejor que él para intentar darle la vuelta", aseguró durante una entrevista al programa 'El món a RAC1'.

Piqué, que desveló que desde que se retiró hace un año solo ha hablado con Xavi una vez -cuando le llamó para invitarle a la celebración del título de Liga- pidió "paciencia" con él, y puso como ejemplo lo que está haciendo como presidente del Andorra: mantener a Eder Sarabia, pese a encadenar cinco derrotas.

Inmerso ahora en el exitoso proyecto de la Kings League, Piqué sigue sin descartar ser algún día presidente del Barça, "aunque ahora mismo no lo tengo en mi cabeza", matizó. Y es que esa idea ha ido perdiendo fuerza para él con el paso de los meses. "Ser presidente del Barça es dedicación, sacrificio. Es una responsabilidad muy grande", reflexionó el exjugador catalán, quien hubiera descartado totalmente esa posibilidad, "si no fuera porque, a veces, siento que al club le debo muchísimo y, si me necesitara, me gustaría ayudarlo de alguna forma".

Joan Laporta y Gerard Pique en el césped del Camp Nou.Cordon Press





Más contundente se mostró cuando fue preguntado por el caso Negreira: "Es acojonante que la gente diga que ganábamos por los árbitros. La mayoría de partidos los ganábamos por aplastamiento. Se está tergiversando la narrativa para manchar algo que fue muy bonito".

Y se refirió al'madridismo sociológico' al que recientemente aludió el presidente del club azulgrana, Joan Laporta. "Estamos en un país donde hay muchísima más gente del Madrid que del Barça, la capital, que es donde pasan las cosas, es Madrid, y el club por excelencia es el Real Madrid", argumentó. Sin embargo, Piqué cree que, "para ser grandes de verdad", el Barcelona no debe "entrar en esas guerras" ni intentar compararse con su eterno rival que, en su opinión, tiene una filosofía muy distinta a la de la entidad azulgrana.

