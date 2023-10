Rosell: "4.000€ por un informe que puede salvarte de un penalti, no me parece una animalada"

Sandro Rosell, el que fuera presidente del Fútbol Club Barcelona de 2010 a 2014, ha concedido una entrevista a nuestros compañeros de Catalunya Radio donde ha hablado del caso Negreira después de que se conociera la semana pasada la imputación del equipo blaugrana por cohecho.

Por un lado, en la entrevista en Catalunya Radio, Rosell aseguró que "estaba al tanto de que teníamos una persona que hacía informes", aunque matiza que "de los pagos y las cifras me he enterado ahora cuando ha salido el caso".

"Son pagos que estaban por debajo de lo que aprobaba la junta, que eran a partir de 100.000 euros al mes y estos eran de 40.000. No sé quién lo firmaba porque era un proveedor histórico que pasaba entre presidentes como centenares de proveedores", señaló el expresidente culé.

Rosell, que está imputado en el caso Negreira junto a otro expresidente del Barcelona como es Josep María Bartomeu, confesó que conocía al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros ya que "era el señor que hacía los informes arbitrales en el Barça de toda la vida"

?? @sandrorosell al #MatíCatRàdio: "No vull creure que va ser el Jan, però em va fer pensar moltíssim. Tota la resta de coses que va dir (Villarejo) me les vaig creure. Per què posa el nom de Laporta? És veritat o vol encobrir algú" https://t.co/bHQ5sFtI2mpic.twitter.com/jVPEDH7isa