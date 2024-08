Roglic busca el póker ante Kuss, el UAE y un tridente español que aspira al éxito

El ciclista estadounidense Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) afronta la Vuelta a España con el objetivo de emular al esloveno Primoz Roglic, excompañero suyo, y que le escoltó en el último podio de la ronda española, que en 2024 volverá a estar muy abierta, con opciones para ciclistas españoles de conseguir la victoria diez años después del último triunfo de Alberto Contador.

El último ganador tratará de defender título. algo que en los últimos años solo ha hecho Primoz Roglic con sus victorias de forma ininterrumpida entre 2019 y 2021. El esloveno, ahora líder del Red Bull-BORA-hansgrohe quiere dejar atrás un año lleno de fatalidades en su primera temporada con el equipo alemán, tras la caída que sufrió en la Itzulia y el abandono en el Tour de Francia, después de varios percances que le dañaron el hombro y que dejaron en el aire su participación en la ronda española hasta el último momento.

Una vez superadas estas dolencias, su objetivo es demostrar su buen nivel y sumar su cuarta victoria en una carrera que se le ha dado particularmente bien, logrando cuatro podios. El UAE Team Emirates llegará a la ronda española sin su gran líder Tadej Pogacar ni su perla española Juan Ayuso, pero quiere completar el pleno de triunfos en Grandes Vueltas, después del doble triunfo de Pogacar en el Giro y Tour este año. Lo hará con un equipo muy completo y con candidatos a la victoria como el portugués Joao Almeida, cuarto en este último Tour, y el británico Adam Yates, que ocupó el tercer peldaño del podio en la ronda francesa en 2023.

En ese ramillete de candidatos también está el español de INEOS Grenadiers Carlos Rodríguez, que querrá reverdecer después de su discreta actuación en el Tour de Francia, donde sufrió una enfermedad que no le permitió quedar más allá de la séptima posición en la general. Las opciones españolas no pasarán solo por Carlos Rodríguez, que en el último Tour de Francia se vio superado por una gran versión de Mikel Landa (Soudal Quick-Step), que acabó quinto en la general y lo hizo como gregario de Remco Evenepoel, que finalizó tercero. Misma situación para otro de los favoritos españoles, un Enric Mas (Movistar Team) que estará escoltado por el ganador de esta carrera en 2016, Nairo Quintana.

Más allá de los españoles, esta Vuelta puede servir a varios nombres para demostrar que siguen teniendo peso en el pelotón internacional. Se trata de David Gaudu (Groupama-FDJ), Michael Woods (Israel-Premier Tech), Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek), Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) o Richard Carapaz del EF Education-EasyPost.

OPORTUNIDADES TAMBIÉN PARA LOS 'CAZADORES DE ETAPAS'

Las opciones españolas no serán solo de hacer podio o de pelear por la victoria en la clasificación general, sino que también habrá varios corredores que lucharán para suceder a Jesús Herrada como el último ganador español de una etapa, tras su victoria en la Laguna Negra en la edición de 2023.

Entre ellos destaca el nombre de Oier Lazkano (Movistar Team), uno de los corredores más destacados esta temporada por sus grandes actuaciones en el Tour de Francia y en el Critérium du Dauphiné, y su compañero Pelayo Sánchez, que firmó un excelente debut en La Vuelta 23 con el Burgos BH, y ya ganó una etapa en el Giro de Italia de este año. Tampoco hay que quitar ojo al propio Jesús Herrada, ni a su compañero Ion Izagirre en el Cofidis.

Los dos equipos españoles invitados también intentarán dar la sorpresa. El Equipo Kern Pharma buscará estrenar su palmarés con corredores como Urko Berrade, que fue cuarto en la última Vuelta a Burgos, mientras que el Euskaltel-Euskadi presenta un conjunto con varias opciones de victoria, con un Luis Ángel Maté que disputará su última Vuelta.

El recorrido tan montañoso dará menos opciones de brillar a los velocistas, que tan solo tendrán opciones de luchar por la victoria en tres o cuatro etapas. El australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) parte como el favorito en las llegadas al esprint, junto con el polivalente belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), que podría aspirar a varias victorias dada su capacidad para ganar en todo tipo de terreno.

Recorrido

La Vuelta 24 arrancará este sábado y terminará el domingo 8 de septiembre con una contrarreloj individual, en Lisboa el 17 de agosto la inicial y en Madrid la final, en un recorrido con salida oficial en Portugal y que contará con un diseño marcadamente montañoso con hasta nueve finales en alto y muchas etapas para 'emboscadas'.

La primera será una contrarreloj de 12 kilómetros entre la capital portuguesa, con salida desde el Monasterio de los Jerónimos, y la localidad de Oeiras. Lisboa ejercerá por segunda vez como punto de salida de La Vuelta, ya que lo hizo también en 1997, y dará inicio a tres días en territorio portugués con dos jornadas propicias para que los velocistas puedan tener su oportunidad entre Cascais y Ourém, y entre Lousa y Castelo Branco.

A partir de ahí, el pelotón pondrá ya rumbo a España, comenzando su recorrido por Extremadura y con el primer final en alto en la cuarta etapa, en el Pico Villuercas, de primera categoría y que se estrenó en 2021. La carrera pondrá rumbo hacia Andalucía con una primera etapa 'tranquila' antes de afrontar un nuevo final empinado en Yunquera.

Después habrá otra jornada con final en Córdoba propicia para los velocistas antes de dos seguidas de perfil montañoso con el final en la Sierra de Cazorla y una con final en Granada y precedida de dos subidas al Alto de Hazallanas, de primera categoría.

LAGOS, MONCALVILLO, PICÓN BLANCO Y UNA CRONO EN LA TERCERA SEMANA

El primer día de descanso trasladará la carrera hacia el norte del país, en concreto a Galicia, con dos etapas que acumularán un total de ocho ascensiones, y una tercera con final en la Estación de Montaña de Manzaneda, que ya sabe lo que es recibir a La Vuelta Femenina, y una última en suelo gallego con meta también en alto, en el Puerto de los Ancares por una nueva vertiente.

Sin demasiado tiempo para el respiro, la segunda semana terminará con otro final en alto en el Cuitu Negru, un 'coloso' asturiano de categoría especial y que ya fue final de etapa en 2012. Tras el segundo día de descanso, la 'grande' entrará en su tercera y definitiva semana, que comenzará con una etapa siempre especial y marcada en la historia de la carrera, con final en los Lagos de Covadonga, que es el puerto de montaña más veces que se ha subido en la historia de la carrera.

El pelotón comenzará su descenso hacia Madrid con cuatro jornadas más en el norte con finales para los 'aventureros' en Santander y el Parque Natural de Izki, y para los aspirantes a todo en el Alto de Moncalvillo y el Picón Blanco. Esta, aderezada con otros seis puertos más, será la última 'batalla' montañosa en La Vuelta antes de que el triunfo o el podio se pueda decidir en la última jornada, una contrarreloj para especialistas de casi 25 kilómetros entre Alcobendas, y la Gran Vía de Madrid.