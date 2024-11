Rodrigo rompe su silencio por la ausencia del Real Madrid en su Balón de Oro: "¿Qué quieres que te diga?"

Rodrigo Hernández se coronó hace unos días, el pasado 28 de octubre, como el Balón de Oro 2024. Más de 60 años después un español se hacía con el prestigioso galardón y lo hacía en una apretadísima votación con el madridista Vinicius. Solo 41 puntos separaron al primero y al segundo en un premio que quedó empañado por el boicot del Real Madrid a la gala.

Ningún miembro del club acudió al Teatro Chatelet de París. Una ausencia que se debió a que el brasileño Vinicius no se llevó el galardón pese a que desde la entidad se llevaba pensando desde hacía meses que era para él. De todo ello ha hablado Rodri en una entrevista publicada este sábado por France Football en la que el jugador del Manchester City habla de cómo vivió la gala y qué supone para él tan prestigioso galardón.

EFE Rodri Hernández levanta el premio al Balón de Oro 2024

Sentimiento tras ganar el Balón de Oro

Ya era enorme haber estado en la lista anterior y acabar quinto, era mi primera ceremonia y pensé que podría ser la única. Lo había ganado casi todo y cuando eso ocurre, puedes decir que ha sido la temporada absoluta de una carrera. Porque sé lo que me costó alcanzar ese nivel e, inevitablemente, te preguntas si realmente puedes volver a hacerlo. Esta temporada, he continuado al mismo ritmo, con aún más impacto en el tercio final, perdiendo solo un partido. Al final de la Eurocopa, con la victoria de España y el título de mejor jugador del torneo, sólo me dije que había demostrado que podía repetir temporadas a un nivel muy alto. Y hoy, haber sido elegido entre todos estos grandes jugadores es increíble.

¿Qué sintió antes de recibir el Balón de Oro?

Se me pasaban muchas cosas por la cabeza. Comparado con el año pasado, esta vez probablemente tenía una oportunidad real, y esperaba oír mi nombre. Además, fue especial porque era el momento en el que parte del público gritaba otro nombre. Cuando oí a George Weah decir mi nombre, enterré la cara entre las manos, no me lo podía creer. Miré a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros, y luego intenté con todas mis fuerzas llegar al escenario con mis muletas.

france Football Rodrigo ganó el Balón de Oro a Vinicius por 41 puntos de diferencia

¿Miedo a quedar segundo?

No, no sentí ningún miedo a perder porque, en mi opinión, un trofeo individual siempre es una ganancia, una recompensa, siempre es positivo. No puedes estar triste por no ganar un premio individual porque no es tu decisión, es el resultado de una votación. Está en la naturaleza humana buscar el reconocimiento del trabajo, pero ese reconocimiento viene ante todo de mí mismo. Yo hago este trabajo de evaluar mis progresos y mi rendimiento, y puedo estar orgulloso de lo que consigo.

¿Se planteó no acudir a la gala porque todos daban a Vinicius como ganador?

No, en absoluto. Cuando se reconoce tu valía a un nivel muy alto, hayas ganado la final o no, es bueno venir. Además, el aspecto del equipo también es muy importante para mí. Por ejemplo, el año pasado, Erling estaba en condiciones de ganar, mucho más que yo. Yo también quería venir a apoyarle en este momento, lo cual es algo especial. Es importante saber ganar, pero también saber perder. Y luego, este año, con mi larga lesión y rehabilitación, este evento fue como un soplo de aire fresco. Así que cuando decidí venir, fue sobre todo para disfrutar de esta magnífica velada. Y entonces, de repente, todo se aceleró y se volvió una locura.

¿Sabía antes de la ceremonia que ganaría?

No, en absoluto. En realidad me sorprendió que todos me preguntaran eso. Nunca nadie me había dicho nada antes de la ceremonia. Sabía desde hacía tiempo que esa sería la norma este año. Y funcionó porque, hasta el final, el ganador no lo sabía. En mi opinión, esta decisión de no revelar nada hasta el veredicto final es algo excelente. Para ser precisos, a mediodía, cuando nos preparábamos para subir al avión, recibimos varios mensajes de amigos que nos decían que el Real Madrid no vendría. Mi primera reacción fue: no me lo creo, son noticias falsas. Cuando aterricé en París, recibí aún más mensajes felicitándome. Fue entonces cuando empecé a pensar: ¡vaya! Había volado sólo para participar en la ceremonia y había aterrizado en una posición virtualmente ganadora. Era demasiada montaña rusa sólo por el vuelo de Madrid a París, así que dije: 'Dejemos de escuchar todo esto, disfrutemos de la velada y veamos qué pasa'. Pero fue duro.

La controversia con el Real Madrid

¿Qué quieres que te diga? ¿Qué hubiera preferido que estuvieran todos presentes? Claro que sí. Faltaron el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera. Queremos que todos los mejores jugadores del planeta estén presentes en una noche como ésta. El mejor equipo del año no acudió a la ceremonia, a pesar de que se coronó al mejor entrenador y al máximo goleador conjunto. Tengo que respetar la decisión de cada uno. Aunque yo no hubiera actuado de la misma manera. Pero ellos hacen lo que quieren.

¿Amargura por ese desplante?

¿Sinceramente? No, en absoluto. Era mi momento. Por encima de todo, quería ocuparme de mis seres queridos que estaban allí, no de los ausentes.

Le Equipe El 28 de octubre se conoció al Balón de Oro 2024.

¿Cómo lo celebró?

Después de la rueda de prensa, nos dirigimos a mi restaurante favorito de París, el que habíamos reservado el año pasado. Y allí, fue magnífico, hubo risas, hubo canciones, fue realmente bueno. La gente que forma parte de mi vida celebrando con la gente que comparte mi trabajo uno de los mejores momentos de mi vida, ¿Qué más se puede pedir?

¿Cuántos mensajes recibió?

Más de 700 mensajes... Bueno, tengo que decir que me tomé la molestia de responder a algunas personas de inmediato, como Andrés Iniesta. De hecho, fue la primera persona a la que contesté. Imagínate, en mi opinión es el mejor jugador español de todos los tiempos, merecedor de un Balón de Oro.

Rodrigo y Vinicius

¿La prensa española hizo campaña por Vinicius y Carvajal?

Bienvenido a España. Quizá sea porque tenemos más cultura de club que de selección nacional. Pero estoy de acuerdo, cuando tienes a dos jugadores de la selección en liza para ganar, parece lógico animarles. A lo mejor en otros sitios hacen las cosas de otra manera, no lo sé. Recuerdo que el año pasado, cuando Kylian entró en el teatro Chatelet, hubo un clamor impresionante del público francés

Ausencia en redes sociales

Es curioso porque mis compañeros me dijeron hace un tiempo: 'Rodri, te mereces esta distinción individual, pero por tu ausencia en las redes sociales, no vas a ganar'. Y yo les contesté: 'Sí, puede ser, pero yo soy así'. Y gané. Pero sé cómo funciona: para ganar estos títulos individuales, necesitas esa pizca de marketing, ese extra de comunicación, imagen y popularidad. Sé que no tengo todo eso en comparación con otros. Se me reconoce por mis valores, mi comportamiento, cosas normales al fin y al cabo, pero a las que poca gente presta atención. Aunque la actitud y el comportamiento son uno de los criterios para votar. No lo hago para construir una imagen, simplemente soy yo, me gusta ser un buen tipo, un buen compañero de equipo. Y quiero pensar que son cosas que aprecia el mayor número de gente posible. Fíjese en Iniesta, le aplaudieron en todos los estadios españoles, que no es poco.

EFE Rodrigo Hernández, ganador del Balón de Oro 2024

Primer Balón de Oro español masculino desde 1960

Pfff... España dominó escandalosamente el fútbol mundial durante mucho tiempo, tuvo el mejor campeonato de la historia durante muchos, muchos años.... Xavi e Iniesta estuvieron muy cerca. Eran los mejores centrocampistas de la historia en mi opinión, y jugando en dos de los equipos más dominantes de todos los tiempos, España y el Barça. Nos preguntamos: pero si estos chicos no lo tienen, ¿quién lo hará? Evidentemente, no quiero compararme con estos dos campeones, ni erigirme en su heredero, sobre todo porque son de épocas diferentes. Y admito que aún no soy capaz de relativizar mi Balón de Oro. Quizá dentro de diez o veinte años tenga una idea más clara de lo que representa en la historia. Hoy sólo soy un niño que mira este Balón de Oro y se pregunta: ¿Qué hice?