Rodri se acuerda de Xavi e Iniesta cuando habla de sus opciones por el Balón de Oro: "¿Por qué no lo ganaron?"

"Claro que para mí sería un sueño ganarlo", reconoce Rodri sobre sus opciones para ganar el próximo Balón de Oro, donde parte como segundo favorito, detrás de Vinicius Junior.

En una entrevista a ESPN, Rodri se acuerda de dos grandes centrocampistas del fútbol mundial, como lo fueron, en su época, Xavi Hernández y Andrés Iniesta, que nunca llegaron a conquistar el Balón de Oro y jugaron en la misma posición que el futbolista del Manchester City.

"Hay mucha gente que se dice que si yo voy a ganarlo, ¿por qué no lo ganaron Iniesta o Xavi? Y, en parte, estoy de acuerdo", reflexiona el jugador español.

Xavi e Iniesta levantan el trofeo de LaLiga con el Barcelona

"Hay jugadores que marcaron una época, una de las mejores de toda la historia, pero también es verdad que, al final, ellos formaron parte de una generación en la que se incluyen Cristiano Ronaldo y Leo Messi", continuó Rodri.

VINICIUS, EL GRAN FAVORITO PARA EL BALÓN DE ORO

El brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, es el máximo favorito para alzarse con el próximo Balón de Oro, por delante de Rodri, al que todas las casas de apuestas le sitúan justo detrás.

Vinicius, en el banquillo del Real Madrid

"La gente dice eso, que voy a pelear con Vini, que es alguien a quien admiro porque me parece un gran jugador. Ya solo el hecho de poder disputarlo me hace sentir muy orgulloso por el trabajo que he hecho", comentó.

Y aunque es consciente de que no lo tiene fácil para ganarlo, "solo con que la gente por la calle me diga que merezco el Balón de Oro, ya me hace sentir ganador. Nunca había soñado con que haya gente que piense que soy el mejor jugador del mundo".

64 AÑOS ESPERANDO UN BALÓN DE ORO ESPAÑOL

Pese a que en las últimas ediciones han ganado el galardón futbolistas que pasaron por LaLiga española, la realidad dice que son 64 años sin que un futbolista español gane el Balón de Oro. España sigue recordando, año tras año, al delantero Luis Suárez.

"Ya sabemos que en España sólo tenemos un ganador", dijo aludiendo a Luis Suárez. "Por supuesto que no le vi jugar, y tampoco sé mucho sobre él, pero resulta sorprendente que uno de los mejores países de la historia en términos de fútbol no haya tenido más jugadores que lo hayan ganado", reflexionó Rodri.

"Pero el fútbol es así. Ha habido grandes jugadores a lo largo de los años, pero creo que España se merece uno porque tenemos grandes jugadores que han hecho historia con sus clubes y con su país", finalizó.