Roberto Palomar explica por qué Joao Félix celebró el gol frente al Atlético con un beso: "Lo lleva"

Estaba claro que, si Joao Félix marcaba este domingo frente al Atlético de Madrid, habría polémica si celebraba el gol, como finalmente sucedió.

Lo que parecía una celebración sencilla acabó siendo objeto de un intenso debate por un gesto que captaron las cámaras que retransmitieron el partido de Montjuic, en el que Joao Félix mira hacia sus espaldas y hace el gesto de lanzar un beso, al parecer, donde había aficionados del conjunto rojiblanco en la grada.

Joao Félix lanza un beso tras la celebración del gol marcado frente al Atlético de Madrid





Uno de los más claros a la hora de defender o tratar de entender por qué Joao Félix sí decide finalmente celebrar el gol fue Santi Cañizares. El ex portero cree que la celebración es algo "normal" y lo razona: "Subirse a la grada, la inercia de la carrera, en un partido tan importante ¿es eso un problema?", se pregunta para después argumentar que "un problema es que, en frío, hiciera las declaraciones el jueves con mala intención. Eso es de rabioso, de tío de poca clase".

Pero, para Cañizares, más allá de este tipo de comportamiento "censurable", cree que "marcar un gol y levantar los brazos para decir 'aquí estoy' y 'vamos ganando' es lo más bonito".

En esa línea, le acompañó David Albelda: "Lo del beso me parece grave". Albelda también acepta que Joao Félix celebre el gol, por ese plus de motivación que supone "jugar ante tu ex equipo. ¿Qué más da que se suba a la valla, si no pasa nada?" Pero vuelve al gesto del beso: "Lo extradeportivo me parece que es una falta de respeto: el beso y las declaraciones fuera de lugar", en alusión a esas declaraciones a las que se refería Cañizares.

Las declaraciones previas de Joao Félix

Dos días antes del partido, a Joao Félix le preguntaron por unas palabras de Griezmann y Saúl en las que se referían a la tormentosa salida de Joao Félix del Atlético de Madrid, club al que todavía pertenece.

Sin 'entrar al trapo' de la valoración del delantero francés, sí respondió a la valoración de Saúl, que dijo que "hay cosas que se podrían haber hecho mejor": "Claro que hay cosas que podrían haberse hecho mejor. Tanto yo como todos", dejando claro que la mala relación que mantiene el portugués con el equipo madrileño no es sólo cosa de él.

La explicación del beso, según Roberto Palomar

Algo tiene que ver, seguro, con su mala relación con el Atlético de Madrid. Paco González cree que Joao "nunca ha sido respetuoso ni cariñoso con el Atlético de Madrid", explica argumentando que el futbolista "tendrá sus razones".

Ya cuando se marchó al Chelsea "ya fue un poco desagradable con el Atleti". Para el director de Tiempo de Juego, Joao Félix "es sincero porque dice lo que piensa" pero "nunca ha sido agradecido con el Atlético y lo de hoy ha sido una gotita más".

Roberto Palomar lo explica de forma corta y sencilla: "El gesto se lo podía haber ahorrado. Pero es un chico que no quiere al Atlético de Madrid y lo lleva a gala. Tendrá que ser responsable con estas cosas".

Joao Félix levanta los brazos en señal de alegría por el gol marcado al Atlético de Madrid. CORDONPRESS





El propio Joao Félix habló del gol y sus sentimientos a la finalización del encuentro. En declaraciones a Movistar, confesó que "el gol es un alivio. Solo las personas cerca de mí saben cómo ha sido. Mi familia principalmente. Esto ha sido para ellos y un alivio. Siempre soy el tema, pero estoy tranquilo, porque no miro lo que hablan y hago mi trabajo. Trabajo cada día para mejorar. Disfruto de mis compañeros y del club que me recibió bien".